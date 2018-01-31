Датчики «умных» устройств оказались уязвимы для грабителей и террористов

С помощью относительно нехитрых приспособлений злоумышленники могут совершать удаленные физические атаки на всевозможные электронные датчики, вызывая дестабилизацию использующих их программно-аппаратных систем. Таковы выводы двух экспертов из США и Китая. Своим исследованием они хотят привлечь внимание производителей smart-устройств к растущей проблеме.

Атака преобразования сигнала

Двое исследователей — Кевин Фу (Kevin Fu) из Университета американского штата Мичиган и Вэньюань Сюй (Wenyuan Xu) из Чжэцзянского университета в китайском Ханчжоу — опубликовали исследование, в котором описали вид физических атак на всевозможные электронные датчики с возможностью последующего вывода из строя использующих их систем. Атаки получили название Transduction Attacks. Наиболее адекватным переводом будет «Атака преобразования сигнала», поскольку речь идет о физических атаках на различные датчики, используемые smart-устройствами.

Суть атаки довольно проста: с помощью звука, электромагнитного злучения, электрических сигналов или чего-то еще можно заставить датчик регистрировать и передавать всей системе неверные данные. Например, с помощью наведенного электромагнитного сигнала можно заставить температурный датчик термопары регистрировать неверные значения температуры. Для этого, правда, нужно сформировать специальный сигнал, который заставит датчик реагировать некорректным образом и выдавать ложные данные.

В частности, ученые продемонстрировали, как можно заставить термодатчик зарегистрировать температуру -1499 градусов по Фаренгейту или -800 градусов по Цельсию. Это значительно ниже температуры абсолютного нуля — физически невозможное значение. Но датчику и связанному с ним программному обеспечению термопары это не важно.

Атаки на датчики могут вводить в заблуждение их ПО, провоцируя заведомо ложные показания

По мнению экспертов, проблема заключается именно в том, что ПО «слепо доверяет» данным, получаемым с датчиков, считая их показания непогрешимыми. Таким образом, все сегодняшние сенсоры и датчики беззащитны перед физическими атаками.

«Миллиарды активных датчиков лишены какой-либо встроенной защиты от преднамеренных физических манипуляций», — указывают исследователи. — Вероятнее всего, эти устройства были разработаны задолго до того, как появилось понимание рисков безопасности». Последствия у этой проблемы могут быть самые драматичные: от банальных краж до терактов.

Ничего нового, кроме названия

«Атаки преобразования сигнала» сами по себе не представляют собой ничего нового. Уже неоднократно разные исследователи показывали, как с помощью специфического воздействия можно вызывать отказ датчиков или, хуже того, изменять их показания — например, с помощью аналоговых сигналов на резонансной частоте сенсора.

Примером подобного рода явлений может служить «дельфинья атака», получившая широкую известность в 2017 г. Тогда ученые из Китая выяснили, что голосовые помощники вроде Siri, Alexa, Cortana, Google Now, Samsung S Voice и другие охотно выполняют команды, отданные злоумышленниками с помощью ультразвука; человек их не слышит, а голосовые помощники — и слышат, и выполняют.

Были также несколько примеров, когда исследователи находили способ обманывать сенсоры «умных» автомобилей, заставляя их «видеть» несуществующие препятствия.

«Уязвимы, как правило, сами физические процессы в аналоговых датчиках», — утверждают исследователи. По их мнению, единственный надежный способ обезопаситься — это обеспечить защиту на аппаратном уровне, или разрабатывать сенсоры с учетом возможности интенсивного внешнего вмешательства и сильной интерференции.

«Тут можно добавить, что программное обеспечение датчиков должно также проверять диапазон допустимых значений, — считает Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Например, необходимо проверять диапазон допустимых температур в случае с термодатчиками, рабочих частот в случае с голосовыми помощниками, и так далее. То есть, необходимо, чтобы система адекватно реагировала на недопустимые значения, полученные с датчиков, это хотя бы сузит "поверхность атаки"».