В России создадут интерфейс «мозг-компьютер» и человекоподобного робота

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» запланирован ряд мероприятий по разработкам в области роботехники. В частности, будут созданы автоматизированный человекоподобный робот-консультант, система голосового управления промышленными роботами, а в области медицины будет - интерфейс «мозг-компьютер».

Интерфейс «мозг-компьютер»

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения жизни людей и условий ведения предпринимательской деятельности одобрила план мероприятий программы «Цифровая экономика», написанной по поручению Президента России Владимира Путина, по разделу «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». Один из подразделов этого направления предполагает разработки в сфере роботехники и сенсорики.

В частности, предполагается разработка бионических роботизированных протезов. На первом этапе они будут применяться для целей реабилитации инвалидов. Затем они смогут использоваться как один из элементов для создания сложных роботехнических и физических систем.

Для этих же целей планируется разработать нейромышечный интерфейс для регистрации двигательных намерений пользователя. Также предлагается разработать неинвазивный интерфейс «мозг-компьютер», основанный на непосредственном преобразовании намерений пользователя, отраженных в регистрируемых пространственно-временных электрических сигналах мозга, в управляющие команды.

Кроме того, с целью создания комплексов роботехники и сенсорики для развития цифровой медицины будет разработан аппаратно-программный комплекс для ранней вертикализации пациентов в остром периоде после инсульта.

Управление роботами речевыми командами

Будут разработаны и новые интеллектуальные информационно-коммуникационные системы и технологии для высококачественного управления промышленными роботами, предназначенными для автоматического выполнения сложных технологических операций в условиях неопределенности. Данная технология необходимы для более эффективного управления промышленными роботами.

Инициированная Владимром Путиным «Цифровая экономика» включает создание человекоподобного

робота-консультанта, систему голосового управления промышленными роботами и интерфейс «мозг-компьютер»

С этой же целью будут разработаны технологии преобразования русской речи в транскрипционное представления с метаданными для автоматического распознавания речевых команд в промышленной роботехники. Будут разработаны и многоэлементные неохлаждаемые КМОП-сенсоры теплового излучения на основе МЭС-термопар для инфракрасных оптико-электронных систем технического зрения.

Эта разработка будет иметь широкое применения для всевозможных «умных систем» и робототехники. В частности, будут открыты такие возможности, как «умная» регулировка систем обогрева и кондиционирования, обнаружение неисправностей линий электросвязи, системы противопожарной безопасности, автомобильный климат-контроль, обнаружение присутствия, числа и положения пассажиров.

Дроны в сельском хозяйстве, экологии и метеорологии

Еще одно направление – разработка дронов для приоритетных задач сельского хозяйства. С этой целью в 2018 г. будет разработан беспилотный коптер и ПО, а сама система пройдет апробацию на лабораторных полях. В 2019 г будет апробирован режим работы для неустойчивых погодных условиях. Будет создано 15 новых высококвалифицированных рабочих мест, в том числе с привлечением лиц с ограниченными физическими возможностям.

Данное мероприятие позволит более эффективно проводить сельскохозяйственные и животноводческие работы за счет использования роботизированных дронов и БПЛА для целей орошения, опыления, внесения удобрений, контроля роста сельскохозяйственных культур.

Кроме того, будет проведена разработка беспилотного летательного измерительного комплекса (БЛИК) метеорологической, экологической и геологической разведки. С этой целью в 2018 г. будут разработаны методики и алгоритмы метеорологического контроля АПС, контроля экологического состояния воздушной среды АПС, состояния лесных массивов (NVDI-контроль), разведки территории на присутствие месторождений полезных ископаемых.

В рамках данного мероприятия будут разработаны структурные, функциональные и принципиальные схемы. Будет осуществлено макетирование блоков комплекса бортовой измерительной аппаратуры (КБИА) и наземного мобильного комплекса управления (НММУ), а также создание автономных роботизированных дронов (БПЛА) для более качественного метеорологического и экологического контроля.

Автоматизированный человекоподобный робот-консультант

Еще одно мероприятие подраздела – создание автономного человека-подобного робота консультанта. С этой целью в 2018 г. будет осуществлена разработка коллаборативного робота-манипулятора. Также будет осуществлена разрабтка системы динамической стабилизации для шагающих роботов и и системы распознавания естественного языка.

Будет создан автоматизированный человекоподобный робот-консультант для работы в местах скопления людей (мероприятия, банки, магазины, офисы) и снижения рисков, связанных с человеческим фактором и минимизации затрат на наем и обучение сотрудников-консультантов.