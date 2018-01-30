Проверка Счетной палаты выявила неготовность ГИС ЖКХ к полноценному запуску. Система недостаточно насыщена необходимыми данными, чтобы граждане могли черпать из нее информацию или оплачивать через нее коммунальные услуги.

Состояние ГИС ЖКХ

Счетная палата проверила состояние государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и пришла к выводу, что она не готова к полноценному запуску. Причина — низкий уровень насыщения системы необходимой информацией, в связи с чем она непригодна для информирования граждан о ЖКХ и проведения оплаты жилищно-коммунальных услуг. Оператором ГИС ЖКХ является ФГУП «Почта России», которая с 2013 г. находится в ведении Минкомсвязи.

Недостаток информации

По результатам проверки выяснилось, что на портале ГИС ЖКХ размещены неполные статистические данные. В частности, там не представлены в должном объеме плановые показатели для расчета статистики. Кроме того, необходимые характеристики заполняются не полностью: более 90% характеристик присутствует лишь для 1% многоквартирных домов.

Поставщики информации размещают в ГИС ЖКХ недостаточное количество лицевых счетов. По данным «Почты России», по состоянию на 1 ноября 2017 г. на одно помещение многоквартирного дома приходилась 1,76 лицевого счета, а на один жилой дом — 0,83 лицевого счета.

Последствия проверки

Счетная палата напоминает, что в июле 2017 г. в «Почте России» произошла смена руководства. Новое руководство серьезно отнеслось к проверке со стороны палаты и продемонстрировало конструктивное восприятие замечаний, отмечает контрольное ведомство. Еще до оглашения результатов проверки «Почта России» утвердила План мероприятий по устранению нарушений и План мероприятий по реформированию системы закупок предприятия. Исполнение обоих планов контролируется Счетной палатой.

Результаты проверки «Почты России» показали, что подконтрольная ей ГИС ЖКХ не готова к запуску

По результатам проверки Счетная палата направит представления министру связи и гендиректору «Почты России». Кроме того, будут разосланы информационные письма Президенту России, руководителям парламентских фракций, а также в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Федеральное казначейство. Помимо этого, Счетная палата направит обращение в Генеральную прокуратуру и копию отчета в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Также информацию об итогах проверки получат Госдума и Совет Федерации.

Развитие ГИС ЖКХ

ГИС ЖКХ — это единая информационная система, действующие по всей России и предназначенная для информирования граждан в сфере ЖКХ и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Система должна объединить всех участников рынка ЖКХ — управляющие и ресурсоснабжающие компании, федеральные органы и местные администрации, а также непосредственно жильцов — с тем, чтобы сделать жилищно-коммунальное хозяйство прозрачнее.

Проект создания системы стартовал в июле 2014 г. и осуществлялся совместно Минкомсвязью, Минстроем и «Почтой России», на субподряде у которой к работам была привлечена без проведения тендера компания «Ланит».

В качестве нормативно-правовой базы ГИС ЖКХ потребовалось принять два федеральных закона и зарегистрировать в Минюсте 15 приказов, выпущенных совместно с Минстроем. Система была аттестована на соответствия требованиям безопасности 28 апреля 2016 г., а 1 июля введена в промышленную эксплуатацию, и тогда же произошел запуск круглосуточной службы техподдержки.

С 1 июля 2017 г. в системе обязаны размещать тематическую информацию органы власти и все организации отрасли. До начала 2018 г. штрафы за неразмещение информации не были предусмотрены. Для городов федерального значения, то есть Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, ответственность за неразмещение информации наступит с июля 2019 г.

В мае 2017 г. замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев заявил, что «ГИС ЖКХ делается без копейки бюджетных денег. Инвестором выступает «Почта России», которая является оператором в силу закона, заказчик — Минкомсвязи, а всю нормативно-правовую базу мы делаем с Министерством строительства и ЖКХ». Чиновник указывает на то, что «Почта» хоть и государственное по сути предприятие, но его деятельность подразумевает зарабатывание денег. «И конечно, этот проект для «Почты» должен быть окупаемым, — говорит он. — Примерные сроки — 2022-2023 гг.».

«Подобные системы в спокойном режиме делаются за 7-10 лет, но никак не за 2,5», — рассуждал Евраев ранее на CNews Forum 2016.

По данным Минкомсвязи, представленным в январе 2018 г., в ГИС ЖКХ зарегистрировано 1,5 млн человек. Пользователи портала госуслуг получают личный кабинет в системе автоматически. В ГИС ЖКХ зарегистрировано более 85 тыс. организаций и госорганов. Система располагает данными о 18 млн многоквартирных и жилых домов, более 100 млн и лицевых счетов, более 50 млн индивидуальных счетчиков. С ГИС ЖКХ интегрированы 3150 ИТ-систем. В частности, с ней работают все банки России, которые разместили в системе более 1 млрд фактов оплаты.