За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов

Электронным торговым площадкам, которые хотят проводить госзакупки, придется потратить около 300 млн руб. на процесс аккредитации. Для них будут выдвинуты «тяжелые и критичные» требования по информационной безопасности, отказоустойчивости и характеристикам ЦОДов.

Требования к ЭТП

Электронным торговым площадкам (ЭТП), у которых нет аккредитации на участие в организации госзакупок, придется потратить на такую аккредитацию более 300 млн руб., чтобы соответствовать требованиям закона «О контрактной системе». Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке.

Источник отмечает, что сейчас такие площадки работают согласно своим собственным правилам и критериям. Они не участвовали в отборе и не сталкивались с предъявлением каких-либо требований по организации закупок. Чтобы привести свою деятельность в согласии с требованиями закона, им понадобится как минимум 300 млн руб.

Действующие ЭТП

Согласно закону, количество площадок-организаторов закупок неограничено, но они должны соответствовать требованиям, которые готовит Минфин. Сейчас аккредитованных площадок насчитывается всего шесть, пять из них получили аккредитацию в 2009 г. Это «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП), «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы» и ГУП «Агентство по госзаказу РТ».

С аккредитованными ЭТП Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) каждый год продлевают трехсторонние соглашения. Методика отбора должна была измениться в 2013 г., с принятием закона, однако механизм до сих пор остался тем же.

Минфин готовит требования к электронным торговым площадкам, которые проводят госзакупки

В 2017 г. доступ к организации госзакупок получила шестая площадка — «Российский аукционный дом» (РАД). Однако реально участвовать в организации закупок она сейчас не может, поскольку подписала соглашение о доступе с Минэкономразвития, которое успело с тех пор передать ответственность за госзакупки Минфину. Таким образом, Минэкономразвития не имеет право продлевать соглашение, а Минфин не может этого сделать, поскольку не он его заключал. Единственным выходом для РАД является подписание трехстороннего соглашения с ФАС.

Как сообщает РАД, с сентября 2017 г., когда площадка начала проводить электронные гостендеры, она успела осуществить 369 закупок. На конец 2017 г. она извещала о проведении около 100 аукционов на сумму порядка 1 млрд руб.

Состав требований

Новые требования к ЭТП будут регламентировать единообразие работы площадок, в том числе финансовую модель. Будут также введены дополнительные требования, предусмотренные федеральными законами, и дополнительные требования для торгов по приватизации.

Источник «Интерфакса» сообщил со ссылкой на мнение экспертов, что требования станут «тяжелыми и критичными» для еще не аккредитованных площадок, не работавших с госзакупками. По сведениям источника, регулированию подвергнется информационная безопасность, отказоустойчивость и характеристики ЦОДов.

При этом, по словам гендиректора ЕЭТП Антона Емельянова, может быть введено ограничение на участие в капитале ЭТП иностранных бенефициаров — не более 25%. Что касается размещения ЦОДов на территории России и работы одновременно в двух удаленных друг от друга дата-центрах, то это требование уже выполняется пятью площадками, работающими на госзакупках.

Емельянов считает, что самым сложным требованием станет введение обязательных спецсчетов для участников госзакупок. Проблема заключается в том, что для открытия такого счета, в банк нужно подать комплект документов, и банк может отказаться его открыть. Если сейчас посредником между заказчиком и банком выступает ЭТП, то по новым правилам участники торгов должны будут обращаться в банк сами. Однако пока что правила о спецсчетах не сформулированы, соответствующее совещание состоится в Минфине 31 января. В нем примут участие представители Центробанка и других банков.

Вопрос оплаты

По мнению гендиректора «РТС-тендер» Владимира Лишенкова, за участие в закупках придется платить комиссию, представляющую собой процент от начальной цены контракта. По словам Емельянова, площадки протестуют против взимания платы с заказчиков. По его мнению, лучше всего взимать плату только с победителя торгов, чтобы проигравшие участники ничего не платили. Такая плата фиксирована, ее размер не превышает 0,5% от начальной цены контракта.

Совещание в Минфине

По словам замдиректора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Артема Гриненко, Министерство пригласило представителей 15 крупнейших российских ЭТП на совещание, посвященная подготовке к аккредитации. 14 площадок откликнулись на приглашение и совещание состоялось на прошлой неделе, отметил Гриненко на конференции-семинаре «Последние изменения в законодательстве о контрактной системе» в Москве.

Источник «Интерфакса» сообщает, что в ходе совещания были созданы две рабочие группы. Одна будет готовить требования, предъявляемые к ЭТП, а другая займется их интеграцией с Единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок.

Подготовка требований

Как пояснил «Интерфаксу» Лишенков, в конце 2016 г. площадки направили в ФАС России ряд требований, которые должны быть предъявлены, по их мнению, к ЭТП. На основе этих требований площадкам следует сформулировать общее предложение по требованиям и представить его до 31 января.

На основе этого предложения Минфин и отрегулирует работу площадок. По сведениям Лишенкова, проект требований Минфин подготовит уже к концу марта, а площадки смогут с ним ознакомиться в мае. Если они соответствуют всем требованиям, то сразу же смогут подать заявку. Списки аккредитованных операторов госзакупок будут утверждены в июне.