Dell готова продать себя, чтобы вновь стать публичной

В качестве способа вернуть себе статус публичной компании Dell рассматривает обратное поглощение себя самой разработчиком ПО VMware, в котором Dell принадлежит доля в 80%.

Обратное поглощение

Компания Dell Technologies рассматривает возможность продажи себя разработчику ПО для виртуализации VMware, что может стать крупнейшей сделкой в истории ИТ-отрасли. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает американский телеканал CNBC. Сделка будет иметь характер обратного поглощения, поскольку в настоящий момент Dell владеет 80% акций VMware.

Это слияние даст Dell возможность восстановить статус публичной компании и начать торговать акции на бирже, избежав процесса нового первичного размещения (IPO). Фактически Dell больше VMware, которая оценивается примерно в $50 млрд. Сделка поможет Dell рассчитаться с инвесторами, которые финансировали уход компании из публичного сектора в 2013 г., и расплатиться с частью долгов, общая сумма которых составляет $50 млрд. По мере распространения новости акции VMware упали со $163 до $125.

Обратное поглощение будет выглядеть следующим образом: VMware выпустит акции на имя Майкла Делла (Michael Dell) и фирмы Silver Lake, частных собственников Dell. Затем они смогут продать эти акции на публичном рынке.

Трансформация Dell

Dell — второй по величине производитель серверного оборудования и третий по величине поставщик персональных компьютеров в мире. В октябре 2013 г. основатель и генеральный директор Dell Майкл Делл и фонд Silver Lake выкупили у акционеров ценные бумаги за $24,9 млрд, сняв акции с биржи и сделав компанию частным предприятием.

Компания Dell собирается вернуться в публичный сектор путем обратного поглощения

Решение о том, чтобы сделать Dell непубличной компанией, было принято специальной комиссией при совете директоров Dell. Она была создана после того, как в августе 2012 г. Делл обратился к правлению с просьбой рассмотреть этот вариант. После тщательного анализа предложения Майкла Делла и альтернативных вариантов комиссия пришла к выводу, что выкуп акций частными инвесторами является наиболее перспективным вариантом дальнейшего развития компании.

В октябре 2015 г. Dell объявила о намерении приобрести EMC, ведущего мирового производителя систем хранения данных, за $67 млрд. Сумма сделки стала рекордной для ИТ-индустрии. До этого самой крупной сделкой считалась покупка Broadcom компанией Avago за $37 млрд, которая была завершена в начале 2016 г. (крупнейшая сделка в телеком-отрасли — покупка Time Warner компанией AOL за $106 млрд).

Положение VMware

Покупка EMC сделала Dell владельцем 80% акций VMware, которая предлагает решения для виртуализации платформ. Как передает CNBC, это и была главная причина покупки EMC. В последнее время рост VMware замедлился, поскольку компания перенесла часть своей инфраструктуры из собственных дата-центров на мощности крупных облачных провайдеров вроде Amazon и Microsoft. В 2016 г. она разрешила клиентам использовать ее ПО в облачных сервисах конкурирующего Amazon, признав тем самым превосходство облачной модели.

По итогам 2016 г. продажи VMware показали годовой рост на 6,7%. До этого шесть лет подряд они демонстрировали двузначный рост. Тем не менее, чистый доход в размере $1,2 млрд в 2016 г. оказался самым большим в истории компании. Согласно прогнозам, итоги 2017 г. должны превзойти этот показатель.