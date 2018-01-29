Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода

Подрядчик Минпромторга в проекте по разработке российского процессора для авиации сможет сдать работы не раньше мая 2018 г. Таким образом, исполнение 800-миллионного контракта затягивается как минимум на полгода.

Задержка выпуска альтернативы Intel Atom

Как стало известно CNews, разработка многоядерного 64-разрядного процессора со встроенными блоками обработки мультиспектральных изображений и набором интерфейсов для авиационного применения затягивается как минимум на полгода. Об этом CNews рассказали в Минпромторге, по заказу которого осуществляются опытно-конструкторские работы (ОКР) по данной тематике.

«В связи с возникшей по результатам проведенных испытаний опытной партии необходимостью внесения изменений в топологию микросхемы будет изготовлена дополнительная партия, — отметили в пресс-службе министерства. — Изготовление и испытания дополнительной партии по информации головного исполнителя государственного контракта будут завершены в мае 2018 г.».

Исполнителем в данном случае выступает научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» («Элвис»). Договор с ним был заключен Минпромторгом в конце ноября 2015 г. по итогам открытого конкурса, где конкуренцию победителю пытались составить Зеленоградский нанотехнологический центр и Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук.

Цена контракта составила 800 млн руб. — без снижения стартовой суммы лота. Сроком его исполнения изначально было прописано 30 ноября 2017 г. ОКР были заказаны в рамках подпрограммы Минпромторга по повышению конкурентоспособности отечественной промышленности «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса».

Как следует из техзадания, в министерстве по итогам ОКР рассчитывали получить аналог процессоров Atom Е680Т с чипсетом EG20T (Intel, США), Snapdragon 810 на базе ядра Cortex A57 (Qualcomm, США), TMSC667x и 66AK2E05 (TI, США), EasyPort, Amazon, Danube, ADM5120, WildPass, INCA-IP и INCA-IP2 (Infineon Technologies, США), JZ47 и M (Ingenic, Китай), VR4181A, VR4121, VR4122, VR4181A, VR5432 и VR5500 (NEC, Япония) и др.

Ориентировочная годовая потребность в микросхеме была оценена Минпромторгом на уровне 20 тыс. штук в год.

В «Элвисе» предметно прокомментировать CNews проект не смогли в течение трех недель.

Упоминание «Элвиса» в техзадании

Заслуживает внимания тот факт, что в тендерной документации Минпромторга уже существующая продукция «Элвиса» фигурировала в качестве своеобразного эталона, на который нужно было равняться разработчикам, претендовавшим на контракт.

В частности, в техзадании говорилось, что создаваемая микросхема должна содержать встроенные многофункциональный препроцессор обработки изображений «с набором функций, не уступающим возможностям микросхемы 1892ВМ14Я», и видеокодек, «не уступающий по функциональным возможностям микросхеме 1892ВМ14Я».

Данная микросхема на сайте НПЦ «Элвис» заявлена как малопотребляющий многоядерный сигнальный микропроцессор нового поколения.

Что за процессор разрабатывается

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, новый процессор будет обладать топологией 28 нм. Его пиковая производительность составит не менее 1 ТФЛОПСа.

В составе микросхемы задумано использование 64-разрядного микропроцессора с восемью ядрами архитектуры MIPS64 с рабочей частотой не менее 1300 МГц. Для каждого из ядер предусмотрен арифметический сопроцессор c плавающей точкой.

«Микросхема должна содержать кластер из отечественных процессорных ядер со следующими характеристиками: поддержка и обеспечение резервного реконфигурируемого контура управления внутри микросхемы, не менее восьми ядер RISC/DSP c отечественной архитектурой и аппаратной поддержкой в системе инструкций обработки мультиспектральных видеоизображений с видеоаналитикой», — указывается в техзадании на ОКР. Рабочая частота упомянутых ядер заявлена на уровне не менее 500 МГц.

Выпуск российского процессора для авиации за 800 млн отложен «Элвисом» на полгода (на фото — отладочный модуль компании)

Также микросхема должна содержать графический процессор (GPU) с рабочей частотой не менее 400 МГц, с поддержкой стандарта OpenGL.

Помимо этого в микросхеме предусмотрен ряд интерфейсов: не менее четырех контроллеров памяти DDR4-3200/DDR4-2667 с 72-разрядными шинами данных, не менее четырех контроллеров PCI Express: 4 lanes Root/PCI Express 3.0 (8GT/s), не менее двух контроллеров Ethernet MAC 10/100/1000 МГц, не менее двух контроллеров SATA (6Gb/s), два порта USB 3.0, 64 линии ввода-вывода GPIO, два SD/MMC-порта, четыре универсальных асинхронных порта (UART) типа 16550А с поддержкой IrDA, три порта I2C-интерфейса, два выделенных порта интерфейса SPI, выделенный порт интерфейса I2S, многофункциональный контроллер LCD-дисплеев, два многофункциональных порта MFBSP с DMA.

В состав ПО микросхемы должны войти средства разработки программ и интегрированная среда разработки и отладки программ. «Средства разработки программ должны включать компилятор языка С/C++ для процессорных СФ-блоков (CPU и DSP), ассемблер, дизассемблер, линкер и другие утилиты», — говорится в документах.

Несколько фактов об НПЦ «Элвис»

Базирующийся в Зеленограде НПЦ «Элвис» позиционирует себя в качестве российского бесфабричного микроэлектронного дизайн-центра — разработчика процессорной линейки «Мультикор». Часть продукции компании выпускается на тайваньской фабрике TSMC, часть на «Микроне».

23 января 2018 г. стало известно о том, что Минпромторг выдал в отношении «Мультикоров» заключение о подтверждении их производства на территории России и присвоении статуса микросхем первого уровня процессорам 1892ВМ15АФ и 1892ВМ12АТ, статуса микросхем второго уровня — процессорам 1892ВМ14Я и 1892ВМ10Я.

«Контур.фокус» предполагает в числе конечных владельцев компании ее гендиректора Ярослава Петричковича с долей в 52%, а также заместителя гендиректора по науке и технологиям Татьяну Солохину, Юрия Александрова, Олега Тимофеева, Сергея Иванченко, Владимира Максимова и Василия Сомикова, каждый из которых имеет долю в 8%.

За АО НПЦ «Элвис» в базе «Контур.фокуса» числится 103 госконтракта на общую сумму в 8,6 млрд руб. При этом организация за пять с лишним лет всего 13 раз принимала участие в гостендерах, в которых не смогла победить.