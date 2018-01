Новая ИТ-директор США переделает все, что построили при Обаме

Назначение Сюзетт Кент

Пост федерального ИТ-директора США займет Сюзетт Кент (Suzette Kent), о чем официально сообщил президент страны Дональд Трамп (Donald Trump). Формально ее должность звучит как глава Управления электронного правительства (Office of Electronic Government) в Административно-бюджетном управлении (Office of Management and Budget). Также она возглавит Федеральный совет ИТ-директоров США.

В настоящий момент Кент является директором по финансовым услугам консалтинговой компании Ernst & Young. Она успела также поработать партнером в консалтинговой компании Accenture, консультант-президентом в компании-разработчике ПО для финансовой сферы Carreker Corporation и управляющим директором в финансовом холдинге JPMorgan Chase.

Поясняя решение президента, Белый дом отмечает на своем сайте, что у Кент накопился большой опыт во внедрении новых технологий и перераспределении трудовых ресурсов. Также упоминаются ее частые выступления на глобальных отраслевых форумах, публикации на тему управления и патенты в сфере банкинга.

Обязанности ИТ-директора

В ведении федерального ИТ-директора находится политика федерального правительства в сфере ИТ, включая кибербезопасность. Кент займется претворением в жизнь плана модернизации федеральных ИТ, утвержденного в декабре 2017 г. Согласно этому плану, к 31 января в Административно-бюджетном управлении под руководством Кент должна быть собрана информация о текущих контрактах на электронную почту госорганов и сформулирован окончательный вариант требований к почтовым ящикам органов власти США, размещенным в облаке. К этому же сроку ведомство должно собрать данные от госорганов об их проектах по миграции в облако и выяснить, не мешает ли этой миграции нынешняя политика подключения госструктур к интернету.

Новый федеральный ИТ-директор США Сюзетт Кент

В марте Административно-бюджетное управление должно предложить предварительно обновленную политику подключения к интернету, чтобы затем в течение 90 дней тестировать ее в пилотных проектах. К этому же сроку должна быть готова стратегия ускорения миграции почты и инструментов совместной работы в облако. Также в марте ведомство Кент должно представить обновленную политику идентификации для публичных слушаний.

К апрелю Кент нужно подать обновленный список целей в сфере кибербезопасности для госорганов и новые годовые показатели закона об управлении федеральной информационной безопасностью, принятого в 2002 г.

К маю Административно-бюджетное управление должно обновить Федеральную стратегию облачных технологий, сформулированную впервые в 2011 г. К июню ведомство обязали создать команду ИТ-специалистов, которые помогут госструктурам с покупкой услуг по лицензированию и миграции. К этому же сроку управление совместно с другими ведомствами должно проработать возможность создания «центра обеспечения безопасности-как-услуги».

Прежний ИТ-директор

До этого должность федерального ИТ-директора занимал Тони Скотт (Tony Scott), который покинул пост в ходе отставки администрации прежнего президента Барака Обамы (Barack Obama). В настоящий момент федеральную ИТ-политику определяет бывший заместитель ИТ-директора Министерства внутренней безопасности США Марджи Грейвс (Margie Graves), временно исполняющая обязанности федерального ИТ-директора.

Одно из самых больших неудач Скотта считается срыв запуска сайта HealthCare.gov в октябре 2013 г., вызванный техническими причинами. Задачей сайта была помочь миллионам американцев, не имеющих медицинского страхования, выбрать подходящий им страховой план.

Еще одним провалом Скотта считается взлом базы данных Управления кадровой службы США. В декабре 2014 г. системы ведомства подверглись хакерской атаке, в результате которой была похищена информация о 4 млн нынешних и бывших федеральных служащих. Об инциденте впервые было объявлено в июне 2015 г., позднее в том же месяце произошел повторный взлом. Две крупных неудачи Скотта и подтолкнули правительство к запуску процесса модернизации федеральных ИТ.