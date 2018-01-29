Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора

Шведская Telia продолжила распродажу постсоветских активов. Грузинский сотовый оператор Geocell продан за $153 млн, его покупателем стал крупнейший в стране оператор фиксированной связи Silknet.

Telia попрощалась с Грузией

Шведская Telia сообщила о продаже принадлежащего ей грузинского сотового оператора Geocell. Покупателем выступил местный оператор фиксированной связи Silknet, заплативший за 100% акций Geocell $153 млн.

Формально Geocell принадлежал турецкой компании Guritel Telekomunikasyon Yatirim ve Dis Ticaret, которая является дочерним предприятием холдинга FinTur. Telia владеет 58,5% акций Fintur, турецкий Turkcell - оставшимися 41,5%. Telia также входит в число крупнейших акционеров Turkcell.

В сообщении Telia отмечается, что, исходя из суммы заключенной сделки, у Geocell мультипликатор EV/EBITDA составляет 4,5. Этот мульттипликатор рассчитывается как соотношение показателя EV (сумма рыночной стоимости компании и размера задолженности за вычетом денежных средств и их эквивалентов) к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию).

Что представляет из себя сотовый рынок Грузии

По данным Analysys Mason Research, Geocell на конец 2015 г. был вторым по величине сотовым оператором Грузии с величиной абонентской базы 2 млн человек. Лидером рынка является Magticom с 2,1 млн абонентов. Компания принадлежит Гия Джохтаберидзе - зятю бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, семье покойного российского бизнесмена Бадри Патаркацишвили и американским инвесторам.

Выйдя из Непала, Таджикистана и российского «Мегафона»,

Telia продала сотовый оператор Geocell из Грузии

На третьем месте находится «Мобител» (торговая марка Beeline), «дочка» холдинга Veon, куда входит и российский «Вымпелком». У компании 1,3 млн абонентов. Всего в Грузии 5,4 млн сотовых абонентов, уровень проникновения услуг сотовой связи составляет 125%.

Кем является покупатель Geocell

Покупатель Geocell компания Silknet - крупнейший оператор фиксированной связи в Грузии. Компания создана на базе «Объединенного телекома Грузии» - бывшего монополиста фиксированной связи.

В настоящее время Silknet контролирует 48% рынка фиксированной телефонии и 41% рынка проводного интернета. Компания принадлежит грузинским бизнесменам Георгию Рамишвили, Алексу Топурия и Давиду Боргеру.

Как Telia распродает постсоветские активы

Напомним, в 2015 г. Telia (в тот период компания называлась TeliaSonera) приняла решение распродать свои активы в макрорегионе «Евразия». В него у компании входят страны СНГ (кроме России), Грузия и Непал.

Такое решение Telia приняла после коррупционного скандала, связанного со взаимоотношениями компании с Гульнарой Каримовой - дочерью бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Скандал привел к отставке и уголовному преследованию бывших руководителей Telia. Кроме того, компания была вынуждена выплатить властям США штраф в размере $965 млрд.

За прошедшее время Telia продала сотовых операторов в Непале и в Таджикистане.

Кроме того, Telia полностью вышла из капитала российского «Мегафона» (хотя изначально этот актив не был в плане продаже) и сократила свою долю в турецком Turkcell. На очереди продажа казахстанского Kcell: к покупке этого актива близок крупнейший в республике оператор фиксированной связи «Казахтелеком».

В четырех постсоветских странах: Грузии, Азербайджане, Молдавии и Казахстане - Telia владеет сотовыми операторами не напрямую, а через холдинг FinTur. Когда Telia только объявила о намерении распродать свои активы в макрорегионе «Евразия», Turkcell выразил желание приобрести долю шведов в Fintur. Но затем от данной идеи было решено отказаться, и сейчас активы FinTur распродают по частям.