В Сеть слиты изображения таинственного смартфона Nokia 9. Фото

В интернете появились в продаже чехлы для еще не представленного флагмана Nokia 9. На страницах с описанием чехлов есть подробные рендеры самого смартфона. Новинка получила безрамочный экран и двойную вертикальную тыловую камеру.

Чехлы для Nokia 9 уже в продаже

На сайте Amazon появились в продаже чехлы для грядущего смартфона Nokia 9, которые подтвердили существования смартфона как такового и дали представление о том, как он будет выглядеть. Предположительно, HMD Global представит смартфон на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2018, который пройдет в конце февраля в Барселоне. Профильные СМИ называют новый флагман «долгожданным».

Сначала на Amazon начали продаваться защитные чехлы для Nokia 9 от производителя HualuBro, причем на сайте была зарегистрирована более чем одна продажа. Далее чехлы для этой модели стал продавать популярный производитель Terrapin, который разместил информацию о них в том числе на собственном веб-сайте. Причем на страницах с описанием товара показаны не просто фото чехлов, а рендеры самого смартфона, в них облаченного.

Технические характеристики

На рендерах Nokia 9 виден и с лицевой, и с тыловой стороны. Изображения подтверждают данные более ранних утечек, согласно которым модель получила безрамочный дисплей и двойную основную камеру. Объективы камеры расположены вертикально, LED-вспышка находится справа от них. Под камерой на тыловой панели находится сканер отпечатка пальца.

Так выглядит новый флагман Nokia 9

По данным Федеральной комиссии по связи (FCC) США, Nokia 9 получил OLED-экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 2048×1080 пикселей. Поставщиком дисплеев стала компания LG Display. Два объектива основной камеры имеют разрешение 12 МП и 13 МП соответственно. Разрешение селфи-камеры составляет 5 МП. Смартфон создан на базе процессора Snapdragon 835 и оснащен аккумулятором емкостью 3250 мАч.

Другие смартфоны Nokia 2018 года

Nokia 9 будет не первым смартфоном возрожденного бренда, представленным в 2018 г. В начале января HMD Global представила новый смартфон Nokia 6 (2018), отличительной чертой которого стал корпус из алюминиевого сплава 6000 серии.

Nokia 9 получил двойную основную камеру

Nokia 6 (2018) получил экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Аппаратной основой для смартфона послужил процессор Snapdragon 630. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной — 32 ГБ или 64 ГБ. Разрешение основной камеры равно 16 МП, фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Сканер отпечатков пальцев Nokia 9 размещен на тыловой стороне

Напомним, предшественница этой модели, Nokia 6 (2017) стала в начале 2017 г. первым смартфоном возрожденного бренда Nokia. В мае 2016 г. HMD Global выкупила у Microsoft за $350 млн часть бизнеса для производства телефонов. В ноябре 2016 г. стало известно, что компания также приобрела у Microsoft смартфонный и планшетный бизнесы. Тогда же HMD Global подписала соглашение с Nokia об использовании бренда в течение как минимум десяти лет.