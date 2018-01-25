Услугами MVNO в Европе к 2020 г. будут пользоваться более 110 млн человек

Рынок мобильных виртуальных операторов в Европе продолжит показывать уверенный рост и существенно нарастит абонентскую базу к концу десятилетия. Ключевыми факторами, влияющими на это, названы увеличение популярности смартфонов, нишевой подход к обслуживанию и благоприятное регулирование со стороны государств.

Рынок MVNO в Европе продолжит расти

К концу 2020 г. услугами мобильных виртуальных операторов (MVNO) в Европе будут пользоваться 110,7 млн человек. Такие данные содержатся в отчете, составленном по итогам исследования аналитиков WiseGuyReports. Совокупный среднегодовой темп роста в период с 2015 по 2020 гг. ожидается на уровне 5%.

Эксперты также пришли к выводу, что наибольшим к 2020 г. будет по-прежнему оставаться рынок MVNO в Германии. На нем будут представлены более 140 мобильных виртуальных операторов. Второе место по темпам внедрения этой технологии займет Великобритания. Данные по числу подписчиков в этих странах на конец 2015 г. составляют 23 млн и 14,1 млн человек соответственно. К другим очагам роста WiseGuyReports причисляет Бельгию, Испанию, Данию и Голландию.

«В Европе мобильные операторы по закону обязаны предоставлять собственную инфраструктуру мобильным виртуальным операторам. Именно с этим «ограничением» для MNO мы связываем существенный рост рынка виртуальных операторов в Европе и, с другой стороны, сравнительно незначительный рост в России (дельта 1-3% по данным аналитиков), — объясняет генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников. — Данная модель дает существенные преимущества как виртуальному мобильному оператору, так и MNO, который фактически предоставляет в аренду неиспользуемую пропускную способность сети. В свою очередь, MVNO, за счет экономии на строительстве инфраструктуры и получении лицензий от регулятора, может предлагать конечному потребителю по-настоящему низкие цены на услуги корпоративной мобильной связи».

Европейские страны создают условия для развития MVNO

Аналитики WiseGuyReports приводят основной список причин, которые прямо влияют на увеличение популярности MVNO в Европе. Среди них — все большее проникновение смартфонов и активное внедрение форматов 4G и 4G+. Также благоприятное воздействие оказывает расширение спектра дополнительных услуг. Прорывной рост до 2020 г. можно будет наблюдать не только в традиционных секторах MNVO, но и, например, в сегменте M2M.

Ростом популярности MVNO в Европе обязаны повсеместному проникновению смартфонов, активному внедрению форматов 4G и 4G+, а также расширению спектра дополнительных услуг

Наиболее предпочтительной бизнес-моделью на континенте останется подход, предполагающий различные скидки на обслуживание. Его доля составляет 21%. Нишевой подход, ориентированный на пенсионеров, молодых людей, студентов и сотрудников некоммерческих организаций, исповедуют 20% присутствующих в регионе MVNO. На бизнес ориентированы еще 19% операторов.

Эксперты отмечают, что важным элементом развития рынка MVNO остается благоприятная система регулирования. Для мобильных операторов разрабатываются специальные правила игры, которые стимулируют конкуренцию и ориентированы на снижение тарифов и устранение барьеров для новых операторов.

«Если говорить о законодательной базе, то, в отличие от европейского опыта, в России закон един как для мобильных, так и для виртуальных операторов. Из наиболее значимых изменений в закон «О связи» можно назвать поправки, которые вступят в силу 1 июня 2018 года. Они ужесточают проверку достоверности сведений об абоненте путем установления фамилии, имени, отчества, даты рождения, а также проверки других данных документа, удостоверяющего личность. В соответствии с новыми правилами, юридические лица либо ИП при использовании корпоративных тарифов, будут обязаны предоставить оператору связи сведения о каждом фактическом пользователе. Ожидаем, что законодательные изменения поспособствуют прекращению существования «колхозов», — резюмирует Александр Мельников.

