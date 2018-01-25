Облачная ИТ-инфраструктура почти сравнялась по популярности с традиционной

В III квартале 2017 г. выручка от продаж облачных продуктов почти сравнялась по величине с показателями для традиционной ИТ-инфраструктуры. Наибольший рост показывает сегмент публичных облаков.

Облачная инфраструктура почти сравнялась с традиционной

Траты компаний на ИТ, связанные с облачными технологиями, приблизились к половине в общем объеме расходов на инфраструктурные продукты. Такие данные содержатся в отчете аналитиков IDC по итогам III квартала 2017 г. Общая выручка поставщиков облачного оборудования (серверов, хранилищ и коммутаторов Ethernet) превысила за отчетный период отметку в $11,3 млрд (44,4%, рост на 25,5% в сравнении с тем же кварталом 2016 г.). На традиционные ИТ-инструменты бизнес потратил $14,2 млрд (55,6%, рост на 8%). Общий рост расходов на инфраструктурные продукты составил 30,2%.

Такие темпы роста продаж облачных ИТ эксперты связывают, в первую очередь, с большей, чем прежде, активностью провайдеров публичных облаков: они спешат строить свои центры обработки данных в ответ на растущий спрос на сервисы офф-премис. Рост в этом сегменте к III кварталу 2016 г. составил 32,3%, выразившись в общем доходе в $7,7 млрд.

Решения для публичных облаков продаются на треть лучше, чем в прошлом году

«Отчет IDС подтверждает то, что мы видим, общаясь с нашими заказчиками: собственная ИТ-инфраструктура все еще является наиболее предпочтительной для большинства компаний, а доля традиционных моделей достаточно велика. Однако растущие требования бизнеса к ИТ, а также экономические условия заставляют заказчиков искать более эффективные решения, — считает глава представительства NetApp в России и странах СНГ Татьяна Бочарникова. — Компания NetApp предлагает широкий спектр вариантов: построение частного облака, использование ресурсов сервис-провайдера, внедрение гибридного облака или мультиоблачной модели. Мы помогаем нашим заказчикам построить ИТ-инфраструктуру, которая позволит им использовать свои данные для получения максимальной выгоды и повышения конкурентоспособности».

Двузначный рост процента продаж облачных продуктов

Эксперты отмечают рост и в сегменте частных облаков. Рост выручки по итогам всего года тут прогнозируется на уровне 13,1% ($3,6 млрд). В целом же, по итогам 2017 г. доходы от облаков будут в два раза выше, чем в 2013 г.

«Такие гиганты, как Amazon и Google, все еще обеспечивают львиную долю прироста популярности облачных технологий, — комментирует результаты исследования Куба Столярски (Kuba Stolarski), директор по исследованиям вычислительных платформ в IDC. — Но, вместе с тем, мы отмечаем серьезный рост в нижних слоях рынка публичных облаков. Кроме того, по всему миру растет популярность частных облаков».

С географической точки зрения, почти все регионы продемонстрировали двузначный рост доходов от продаж элементов облачной ИТ-инфраструктуры. Исключение составила Латинская Америка, где этот показатель составил 5%. А наиболее высокие цифры — в Центральной (50,1%) и Восточной Европе (35,3%). В странах Западной Европы достигнут годовой прирост выручки в 24,6%, в США — 18,7%, в Канаде — 22,5%.