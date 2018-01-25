Google и Mozilla создали «убийцу» JPEG

Организация Alliance for Open Media тестирует новый фотоформат, созданный на базе технологии сжатия видео AV1. В этом формате фото весят намного меньше, чем в JPEG, и даже меньше, чем в HEIC от Apple, а качество при этом сохраняется лучше. Распространению формата должно помочь то, что на него не нужна лицензия.

Новый формат изображения

Google, Mozilla и ряд других компаний, объединенных в организацию Alliance for Open Media, разработали новый формат изображения, который предлагает несравненно лучшее сжатие фотографии без потери качества, чем JPEG, и даже лучшее, чем недавно изобретенный Apple формат HEIC. Новинка находится на стадии тестирования, сообщает ресурс CNet. У формата, созданного на базе технологии сжатия видео AV1, пока нет названия.

По словам старшего разработчика Mozilla Тима Терриберри (Tim Terriberry), AV1 делает изображение на 15% компактнее, чем HEIC, который в свою очередь уменьшает изображение вдвое по сравнению с JPEG. Новый формат не допускает потери качества при сжатии, поскольку сохраняет все оригинальные пиксели. Он хорошо подходит для отображения логотипов и надписей, большого количества темных и светлых тонов. Также может быть реализована поддержка «живых снимков», то есть движущихся изображений.

По словам продуктового менеджера Google по технологиям неподвижных изображений Джаи Кришнана (Jai Krishnan), основными проблемами AV1 сейчас является проблема оптимизации для видео с частотой более 30 кадров в секунду и проблема потери аппаратного ускорения при модификации технологии, которые разработчики и пытаются решить.

Возможности распространения

Технология AV1 не требует лицензирования, что должно ускорить распространение нового формата. Обеспечить ему широкое применение должно и то, что среди партнеров Alliance for Open Media присутствуют практически все крупные интернет-компании, а также производители видеоконтента и аппаратных компонентов: Google, Microsoft, Mozilla, недавно присоединившаяся Apple, Netflix, Amazon, Hulu, Facebook, Intel, Nvidia и Arm.

Одно и то же фото в форматах JPEG, HEIC и новом формате на базе AV1 (слева направо)

По словам директора по стратегии Chrome Мэтта Фроста (Matt Frost), запрос на создание нового компактного формата поступил от множества членов альянса. Прежде всего разработка ведется в области видео, однако вариант для фото тоже был создан. Как минимум новый формат должен прийти на смену WebP, который Google ввела для ускорения работы веб-сайтов. Его используют eBay, Alibaba, Yahoo и другие компании. Проблема заключается в том, что Google не смогла убедить остальные браузеры обеспечить поддержку WebP.

Что такое HEIC

Apple представила фотоформат HEIC в июне 2017 г. Он присутствует в последних версиях iOS для iPhone и iPad и в MacOS. Формат был разработан на основе технологии сжатия видео HEVC, созданной промышленным консорциумом MPEG. Снимки одинакового качества имеют в HEIC практически вдвое меньший объем, чем в JPEG, пишет CNet.

Основной проблемой HEIC является то, что большая часть современного аппаратного и программного обеспечения его не отображает. Фактически, формат используется только на устройствах Apple. Когда изображение покидает память устройства, оно преобразуется в JPEG, чтобы его можно было без проблем опубликовать на Facebook или переслать по электронной почте.

Увеличенное изображение в форматах JPEG, HEIC и в формате на базе AV1 (сверху вниз)

Такая ситуация, по-видимому, будет сохраняться долго, так как HEIC защищен патентом, и чтобы его использовать, разработчикам ПО и производителям техники нужна лицензия. Получить такую лицензию будет долго и затратно, отмечает CNet. Кроме того, патент делает затруднительным свободное распространение формата в вебе.

Недостатки JPEG

По словам Келли Томпсон (Kelly Thompson), главного менеджера фотохостинга 500px, «выглядит откровенной глупостью, что мы по-прежнему полагаемся на технологию сжатия 20-летней давности. Оборудование, которые мы используем для захвата и отображения изображений в настоящий момент превосходит верхний лимит JPEG».

К недостаткам JPEG относится не только избыточная величина файла. У этого формата также есть проблемы с поддержкой широкого спектра темных и ярких тонов, расширенной цветовой палитры, графических элементов вроде текста и логотипов и прочего. Кроме того, он не справляется с инновациями в сфере фото технологий, такими как режим серийной съемки, панорамы, «живые снимки» и 3D-сцены.