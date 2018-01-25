Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО

Фонд социального страхования России отказался от североамериканской платформы Documentum и перевел свою СЭД на российское и свободное ПО. Проект был осуществлен «Корус консалтингом» за 60 млн руб.

Переезд СЭД в Фонде соцстрахования

Фонд социального страхования России (ФСС) перевел свою систему электронного документооборота (СЭД) с платформы Documentum канадской компании OpenText на систему, разработанную на компонентах свободного ПО и на базе отечественной платформы «Спутник» (включена в реестр отечественного ПО при Минкомсвязи).

Миграцию осуществила компания «Корус консалтинг» — разработчик «Спутника». Контракт с ней был заключен ФСС в августе 2017 г. по итогам открытого конкурса с начальной ценой лота в 60 млн. руб. Сумма договора составила 59,6 млн руб.

Проект по переезду СЭД продлился четыре месяца и завершился 1 декабря 2017 г. Как уточнили CNews в пресс-службе «Коруса» в составе упомянутого свободного ПО было использовано 194 СПО-библиотеки, включая решения Hadoop, Lucene, Solr, Junit, Log4j и Vaadin.

ФСС переехал с Documentum на «Спутник» и СПО

«Интерфейс новой СЭД повторяет интерфейс старой, а значит, заказчику не пришлось переучивать пользователей», — отмечают в «Корусе». Непосредственный переход был осуществлен в выходные дни, без влияния на рабочие процессы фонда.

СЭД Фонда соцстрахования в цифрах

Как сообщают в «Корусе», СЭД ФСС содержит порядка 7,6 млн документов, 4,2 млн так называемых поручений, 3,9 млн отчетов по ним, 6,55 млн виз. На момент миграции в СЭД стояло около 1,3 млн задач. Объем контента в системе составлял 5 ТБ, число зарегистрированных пользователей после завершения проекта достигло 25 тыс.

«Система электронного документооборота на платформе Documentum была запущена в промышленную эксплуатацию в 2013 г. и была рассчитана на работу 12 тыс. пользователей, — поясняет замруководителя департамента ИТ и защиты информации ФСС Дмитрий Селиванов. — Для дальнейшего распространения СЭД на филиалы региональных отделений и центры реабилитации фонда требовалась закупка дополнительно 10—12 тыс. лицензий». Отметим, что у фонда сейчас 85 упомянутых региональных отделений и около 400 филиалов и реабилитационных центров

Как указывает Селиванов, в результате проекта ФСС не только сэкономил деньги на поддержку и развитие системы, но и «выполнил требования программы по импортозамещению».

«Нам удалось на том же “железе” показать сокращение времени отклика пользовательского интерфейса новой СЭД по сравнению со старой — менее двух секунд на любое действие пользователя», — отмечает руководитель практики систем электронного документооборота «Коруса» Александр Аксельрод. В компании пояснили CNews, что на Documentum время отклика доходило до трех секунд.

Новые возможности

Помимо того, что в новой версии СЭД была воспроизведена функциональность старой, в ней также были реализованы дополнительные функции, расширяющие инструменты руководителя по контролю исполнительской дисциплины и работе с поручениями, сообщают в «Корусе».

Пользователю стал доступен предпросмотр файлов вложений прямо из браузера. Кроме того, были расширены возможности администраторов по настройке филиалов организации.

Некоторые подробности о платформе «Спутник»

На сайте разработчика указывается, что СЭД «Спутник» была создана в «Корусе» в соответствие с требованиями политики импортозамещения. С ее помощью возможно организовать документооборот в части работы с обращениями граждан, входящей и исходящей корреспонденцией, внутренними документами.

В качестве сервера управления контентом СЭД также выступает собственная разработка «Коруса». В «Спутнике» реализована интеграция с системой межведомственного электронного документооборота (МЭДО), порталом «Электронная приемная», порталом Президента России, а также с решением Microsoft Exchange Server и технологией Microsoft Active Directory.