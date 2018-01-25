Банкир сбежал в США от допросов по сделкам с «Билайном» и МТС

Казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев срочно покинул страну после вызова на допрос. Интерес правоохранительных органов к банкиру связан с осуществленными им более 10 лет назад сделками с «Вымпелкомом» и МТС.

Экс-совладелец казахстанского «Альянс-Капитала» сбежал из страны

Известный казахстанский предприниматель Маргулан Сейсембаев покинул страну и сейчас находится на территории США. Как пояснил предприниматель на своей странице в социальной сети Facebook, это случилось после ареста его бывшего партнера Искандера Еримбетова , а также после вызова на допрос самого Сейсембаева.

Сейсембаев и Еримбетов были совладельцами группы «Альянс-Капитал», в которую входил один из крупнейших банков Казахстана – «Альянс-Банк». В первой половине 2000-х группа, в том числе, участвовала в двух конфликтных ситуациях с сотовыми операторами в Казахстане и Киргизии, которые затем были проданы российским компаниями «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мобильные Телесистемы» (МТС).

Именно эти истории стали причиной для вызова на допросы Сейсембаева. Межведомственная следственная группа, состоящая из Комитета национальной безопасности, Финансовой полиции и Прокуратуры, подозревает Сейсембаева в отмывании денег.

Как «Альянс-Капитал» забрал у турок казахстанского сотового оператора и перепродал его «Вымпелкому»

Один из этих сотовых операторов – казахстанский «Кар-Тел» (работал изначально под торговой маркой K-Mobile). Он был создан турецкими компаниями Rumeli и Telsim (принадлежали семье Узанов) при участи казахстанской компании «Телекоминвест». Последняя была связана с Динарой и Тимуром Кулебаевыми, дочерью и зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Известный казахстанский предприниматель Маргулан Сейсембаев

спешно покинул страну после вызова на допрос по поводу сделок с МТС и «Билайном»

В начале 2000-х у турецкой семьи Узанов возникли проблемы на родине, в связи с чем казахстанский партнер решил забрать их доли в «Кар-Тел». В ходе конфликта оператор перешел под контроль группы «Альянс-Капитал».

Как вспоминает Сейсембаев, он приобрел компанию за $12 млн, на тот момент у нее было долгов на $237 млн и бывшее в употребление оборудование из Турции. В 2004 г. «Кар-Тел» был приобретен российским «Вымпелкомом» за $425 млн с учетом долга, сократившегося на тот момент до $75 млн. Число абонентов увеличилось до 670 тыс.

В то же время Фонд страхования вкладов Турции, как владелец бывших активов семьи Узанов, затеял международное разбирательство с властями Казахстана. В 2008 г. Международный центр по разрешению инвестиционных споров обязал Казахстан выплатить компенсацию туркам в размере $125 млн из-за потери «Кар-Тел».

Как «Альянс-Капитал» судился с МТС из-за киргизского актива

Другая конфликтная ситуация была связана с киргизским сотовым оператором «Бител». По состоянию на начало 2005 г. он был единственным GSM-оператором в республике, он принадлежал Айдару Акаеву, сыну первого президента Киргизии Аскара Акаева. В тот период в Киргизии случилась Тюльпановая революция и свержение режима Акаева.

Глаз на «Бител» положила российская «Альфа-групп», крупнейший акционер «Вымпелкома». Айдар Акаев, со своей стороны, в спешном порядке продал оператора группе «Альянс-Капитал». В тот момент, как вспоминает Сейсембаев, у компании были большие долги, устаревшее оборудование и отсутствовали средства на развитие. В конце 2005 г. «Альянс-Капитал» перепродала российской МТС контрольный пакет акций «Бител» за $150 млн.

Тогда же стороны подписали put-опцион, обязывавший россиян выкупить у «Альянс-Капитал» оставшиеся у них 49% акций «Бител» за $170 млн. Однако МТС недолго продержалась в «Бител»: вскоре после заключения данной сделки произошел вооруженный захват офиса оператора в интересах неизвестной ранее российской компании «Резервспецмет».

Затем, после серии перепродаж активы «Бител» перешли новому киргизскому сотовому оператору Sky Mobile. Он принадлежал «Альфа-групп», которая через некоторое время перепродала его «Вымпелкому».

МТС начала длительные судебные разбирательства с «Альфа-групп». «Альянс-Капитал», со своей стороны, потребовала от МТС исполнить вышеупомянутый put-опцион. В связи с отказом МТС группа начала серию международных разбирательств с российским оператором.

История закончилась лишь в 2013 г. Тогда «Альфа-групп» пообещала выплатить МТС компенсацию в размере $150 млн за потерю «Битела», а также взяла на себя обязательства по выполнению требований перед группой бывшими владельцами «Альянс-Капитал».

Что может быть истинной причиной интереса правоохранительных органов с создателям «Альянс-Капитал»

Что касается самой группы «Альянс-Капитал», то в 2009 г. власти Казахстана приняли решение о национализации «Альянс-банка». После этой истории Маргулан Сейсембаев решил покинуть страну, но через несколько лет вернулся обратно.

В конце же прошлого года был арестован Искандер Еримбетов. Его обвиняют в участии в выводе денег из другого разорившегося казахстанского банка – «БТА-Банка», принадлежавшего предпринимателю Мухтару Аблязову, объявленному в розыск в России, Казахстане и на Украине. Сейсембаев считает, что истинная причина преследования Еримбетова – попытка заставить вернуться в страну его сестру Боту Жардемали, которая работала юристом у Аблязова.

Обвинения же в свой адрес Сейсембаев отрицает. По его словам, интересующие следствие сделки были осуществлены в 2002-2006 гг. и у него уже не сохранились документы. Но законность данных сделок уже проверялась судами Швейцарии, Великобритании, Лихтенштейна и Казахстана. А все вырученные от сделок с МТС и «Вымпелкомом» средства Сейсембаев вложил в «Альянс-банк», который затем у него «забрали».