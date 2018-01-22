ИТ-«дочка» Ростеха увеличила выручку в 4 раза за счет госзаказа

Дочерняя ИТ-структура Ростеха НЦИ сообщила по итогам 2017 г. о росте годовой выручки в четыре раза. Причины — смена бизнес-модели и выполнение ряда крупных заказов. Сделка с «Барс груп» была реструктурирована, у НЦИ осталась доля в 25%+1 акция этой компании.

Рекордная выручка

По итогам 2017 г. выручка Национального центра информатизации (НЦИ) составит до 3,2 млрд руб., что в четыре раза больше аналогичного показателя за предыдущий год. По словам председателя совета директоров НЦИ, директора по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василия Бровко, в 2018 г. ожидается рост выручки до 7,5 млрд. руб.

Одной из причин бурного роста в НЦИ считают изменение стратегии и бизнес-модели: в 2017 г. компания перешла от вендорской модели к модели интегратора. Это повлекло за собой расширение рыночных возможностей и партнерских связей, а также позволило распространять комплексные российские решения за рубежом, отмечает Бровко.

В 2017 г. у НЦИ появились дочерние структуры RITE и НПО «Конверсия», которые занимаются исполнением поручения Президента России Владимира Путина о наращивании выпускаемой гражданской продукции и несырьевого экспорта. Кроме того, в феврале 2017 г. Ростех передал в управление НЦИ компанию «Русинформэкспорт», ранее находившуюся в управлении холдинга «РТ-развитие бизнеса». «Русинформэкспорт» занимается продвижением на зарубежных рынках российского ПО и различных услуг, оказываемых в ИТ-секторе. Теперь в процессе продвижения будет непосредственно участвовать НЦИ.

Крупные проекты

Росту выручки НЦИ также способствовало увеличение в 2017 г. количества заказчиков и осуществление нескольких федеральных ИТ-проектов. В частности, компания занималась созданием инфокоммуникационных сервисов Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка Конфедерации 2017. Кроме того, НЦИ осуществлял развитие и поддержку Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС).

«ИТ-дочка» Ростеха увеличила выручку в четыре раза

В октябре 2017 г. НЦИ получил контракт Минтруда на осуществление ввода в эксплуатацию программно-технических средств, которые составят защищенную сеть передачи данных федеральных госучреждений медико-социальной экспертизы. Контракт на эти работы достался НЦИ по итогам торгов на электронном аукционе, проведенном Минтрудом. Начальная сумма лота составила 70 млн руб. Победитель сбил цену до 54,95 млн руб. Безуспешную конкуренцию победителю попыталась составить компания «Геокэпитал».

Еще одним важным проектом в 2017 г. стала комплексная автоматизация деятельности ФГУП «Почта России». В рамках этого проекта была создана система с функциями управления заказом, электронного документооборота и управления недвижимостью.

В 2018 г. НЦИ будет работать по заказам Минкомсвязи, Минздрава, Минтруда, ФГУП «Почта России» и другим, благодаря чему продажи должны вырасти в 2,5 раза.

Что такое НЦИ

Компания НЦИ, созданная в 2014 г., ранее была известна как «РТ-электронные услуги». Она занимается разработкой и сопровождением информационных систем. Основная клиентура — госкомпании, госорганы и системные интеграторы. Предприятие зарегистрировано в г. Иннополис (Республика Татарстан), главный офис находится в Москве. Его единственным учредителем является компания «РТ-развитие бизнеса», которой, в свою очередь, владеет госкорпорация Ростех. Генеральный директор НЦИ — Константин Солодухин, который был назначен на эту должность в январе 2016 г.

НЦИ не только создает ИТ-системы для госсектора и оборонной промышленности. Помимо этого он разрабатывает базовые ИТ, защищенные системы хранения больших массивов данных, автоматизированные системы управления, системы поддержки принятия управленческих решений и системы управления жизненным циклом изделия.

Сделка с «Барс груп»

Также НЦИ отмечает, что в 2017 г. была реструктурирована сделка с дочерним предприятием «Барс груп». В настоящий момент НЦИ принадлежит в «Барс груп» доля, равная 25%+1 акция.

Весной 2016 г. CNews писал о покупке НЦИ 100% акций казанского интегратора «Барс груп». По мнению Дмитрия Комиссарова, главы «Новых облачных технологий», владельцы «Барс груп» смогли получить за свою компанию 2-3 млрд руб. Другие опрошенные CNews руководители отечественных ИТ-компаний также сходятся на сумме возможной сделки около 2 млрд руб.

Некоторые участники рынка, с которыми поговорил CNews, назвали приобретение «Барс груп» НЦИ «нерыночной историей», предполагая, что в результате ряда поглощений ИТ-активов НЦИ превратится в «суперинтегратора», интересного для покупки другим крупным государственным игроком.

«Барс груп» основана в 2012 г. в Казани (Республика Татарстан). Компания занимается разработкой и интеграцией облачных систем управления, реализует комплексные региональные, федеральные и международные ИТ-проекты для государственных и коммерческих заказчиков. «Барс груп» заняла 64-ю строчку в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2014».