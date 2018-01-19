Один из крупнейших в мире ботнетов начал накрутку цены в криптовалютной пирамиде

Один из крупнейших в мире ботнетов Necurs с помощью спама стал продвигать малоизвестную и не слишком перспективную саму по себе криптовалюту. С учетом предыдущей практики деятельности Necurs, заказчики спам-кампании должны были скупить эту криптовалюту по дешевке, чтобы на пике раскрутки избавиться от нее по искусственно раздутой цене.

Криптовалюты и накрутка

Ботнет Necurs, насчитывающий миллионы узлов по всему миру, с помощью спама начал массированно рекламировать малоизвестную криптовалюту Swisscoin. Necurs в прошлом активно использовали биржевые мошенники, применяя схему «накачка и сброс»: они скупали по бросовой цене акции того или иного бизнеса, затем с помощью спама накачивали интерес к ним и, соответственно, стоимость, а затем на пике сбрасывали эти акции, получая сверхприбыль.

Как утверждают эксперты по безопасности, продвижением криптовалюты Necurs занялся впервые, но речь снова идет о «накачке и сбросе».

Торговля Swisscoin несколько недель назад прекратилась, однако возобновилась 15 января 2018 г., одновременно с началом спамерской кампании в ее поддержку. Параллельно через Necurs производится и более типичная для него операция — рассылка очередного шифровальщика-вымогателя GlobeImposter.

Swisscoin — валюта?

О Swisscoin эксперты в 2017 г. говорили, что это финансовая пирамида, лишенная вычислительной инфраструктуры и функционирующая по тем же принципам, что и программы MLM (сетевого маркетинга). Правда, сейчас есть основания предполагать, что это действительно полноценная криптовалюта, хотя и с очень низкой стоимостью.

Ботнет Necurs за счет спама стал продвигать бесперспективную криптовалюту Swisscoin

«В использовании спама для рекламы криптовалют и всяких мошеннических операций с ними нет ничего нового, — считает Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Капитализация криптовалют сегодня огромна и более-менее продолжает расти, и, естественно, вокруг них развелось немало жуликов. Есть смысл понаблюдать за динамикой цены на эту валюту — если поддержка спамом приведет к ее подорожанию, подобные кампании станут массовым явлением.

Скачки курса криптовалюты

Интересно, что к настоящему моменту криптовалюта подешевела более чем вдвое — сейчас за нее просят лишь 40% той суммы, которую запрашивали сразу после выпуска. Пока еще нельзя сказать точно, как сказалось на цене использование ботнета в качестве рекламного средства: падение цены вполне может быть связано с длительной паузой в торгах. Кроме того, мог сказаться общий спад оценки криптовалют, связанный с подешевением биткоина.

В сообщениях, рассылаемых Necurs, утверждается, что Swisscoin «взлетит на 50 тыс. процентов в течение года» и «превратит 1000 долларов в миллион».