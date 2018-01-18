Пять автобусов с сотрудниками Apple попали под обстрел

В течение последней недели неизвестные, предположительно, вооруженные пневматическим оружием, совершили нападения на пять автобусов с сотрудниками компании Apple. По другой версии, один из автобусов принадлежал Google. В автомобилях были разбиты стекла, никто из сотрудников не пострадал.

Атака на автобусы

Пять автобусов, которые Apple использует для транспортировки своих сотрудников в главный офис, были атакованы на прошлой неделе, предположительно, из пневматического оружия. Возможно также, что инструментом совершения атак были просто обломки скал, пишет издание Business Insider.

В результате атак в автобусах были разбиты стекла. По сведениям ресурса Mashable, как минимум в одном автобусе было выбито внешнее стекло в окне, имеющем двойное остекление. Об этом свидетельствует цепочка внутренних писем Apple, оказавшаяся в распоряжении издания. Однако никто из пассажиров не пострадал.

Хроника событий

Издание Guardian приводит следующую хронику событий. Первый инцидент имел место вечером в пятницу, 12 января 2018 г., недалеко от населенного пункта Вудсайд, когда автобус возвращался из кампуса Apple в Купертино обратно в Сан-Франциско. Еще три автобуса были атакованы утром во вторник, 16 января, неподалеку от населенного пункта Лос Альтос Хилс.

Для перевозки сотрудников Apple пользуется серебристыми автобусами

Предположительно, пятое нападение имело место вечером того же дня, пишет издание Guardian со ссылкой на имеющееся в его распоряжении электронное письмо, разосланное сотрудникам Apple.

В этом письме руководство поясняет персоналу, что «ничего точно неизвестно, но есть подозрение, что в этих инцидентах могли быть использованы пеллетные пушки». В этом же письме сообщается, что пострадавших не было.

По данным Mashable, в одном случае из пяти автобус принадлежал Google, а не Apple.

Версии следствия

Дорожный патруль штата Калифорния подтвердил, что несколько чартерных автобусов действительно получили повреждения, следуя по трассе 280. Однако патруль пока не может сказать, что именно стало причиной получения этих повреждений.

По словам офицера Арта Монтьеля (Art Montiel), в патруле не уверены, что целью атак была именно Apple. Монтьель пояснил, что автобусы компании лишены опознавательных знаков. «Это могла быть Google, Apple или любая другая компания», — сообщил он Guardian. Однако издание отмечает, что автобусы разных технологических компаний покрашены в разные цвета: Google пользуется белыми, Apple — серебряными, а Facebook — синими.

Стекло как минимум одного из автобусов Apple было разбито неизвестным предметом

Apple сообщила персоналу, что ее автобусы теперь будут двигаться в объезд трассы 280, до новых распоряжений. За счет этого время поездки увеличится с 30 до 45 минут. Однако, по словам Монтьеля, эта стратегия вряд ли будет эффективной, поскольку злоумышленники легко могут атаковать автобусы и на других дорогах.

Патруль оценивает угрозу как серьезную и полагает, что нападение могло иметь гораздо худшие последствия: водитель мог отвлечься от управления, спровоцировав тем самым дорожное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Возможные причины

Напомним, что автобусы Google уже подвергались атакам ранее. В 2013 г. в Окленде, на территории Залива Сан-Франциско, в одном из автобусов компании было выбито стекло. В 2014 г. протестующие горожане Сан-Франциско окружили другой автобус Google, который компания использует для доставки своих сотрудников. В руках они держали транспаранты, на которых было написано: «Google, проваливай отсюда».

Причиной протестов стало тяжелое положение, в которое ставят жителей Сан-Франциско скопление в их регионе офисов крупных технологических компаний. У специалистов в области ИТ одни из самых высоких зарплат в США — $150-200 тыс. в год. После того, как люди с такими зарплатами наводнили Сан-Франциско, жилье в городе существенно подорожало. Поскольку большинство населения в регионе занято в других сферах и получает более низкие зарплаты, все больше людей не могут позволить себе купить или арендовать жилье в городе.