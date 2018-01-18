Россияне уходят из соцсетей
По данным исследования «Левада-Центра», в настоящий момент количество пользователей соцсетей среди совершеннолетних россиян достигает 59%, что на 7% меньше аналогичного показателя за март 2017 г. До этого процент российских пользователей, посещающих соцсети, устойчиво рос с 2011 г.
Внезапный спад
Количество пользователей социальных сетей среди россиян резко пошло на спад. Еще в марте 2017 г. соцсетями в России пользовалось 66% совершеннолетних пользователей, сейчас — уже 59%. Спад стал неожиданностью, поскольку данный показатель непрерывно рос с августа 2011 г. по 2017 г., с единственным незначительным проседанием в июле 2014 г. К таким выводам пришли аналитики «Левада-Центра», опубликовавшего соответствующее исследование.
Еще раньше, в марте 2017 г. количество российских пользователей в соцсетях оставалась на уровне 66% респондентов. В августе 2016 г. оно составляло 63%, в феврале 2016 г. — 62%, в августе 2015 г. — 61%, в июле 2014 г. — 57%, в марте 2014 г. — 60%, в июле 2013 г. — 56%, в октябре 2012 г. — 47%, в августе 2011 г. — 35% респондентов.
В ходе нынешнего исследования 37% опрошенных признались, что заходят в соцсети почти каждый день. Ещё 15% бывают там несколько раз в неделю, 4% — раз в неделю, и 3% посещают соцсети пару раз в месяц. По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в августе 2017 г., доля ежедневных пользователей не изменилась, однако количество респондентов, посещающих соцсети несколько раз в неделю, сократилось с 17% до 15%, а число еженедельных пользователей упало с 7% до 4%.
Опрос респондентов был проведен специалистами «Левада-Центра» с 1 по 5 декабря 2017 г. Он охватил 1,6 тыс. представителей городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился в 137 населенных пунктах 48 регионов России путем личного интервьюирования респондентов на дому.
Любимые соцсети россиян
В ходе исследования выяснилось, что 65% россиян, пользующихся соцсетями, проводят время во «ВКонтакте», 63% — в «Одноклассниках», 23% — в Instagram, 20% — в Facebook, 14% — в Google+, 9% — в «Моем мире» на Mail.ru, 7% — в Twitter, 3% — в «Живом журнале», и 1% — в других соцсетях.
За последние полгода выросло количество пользователей, предпочитающих «ВКонтакте» — в августе 2017 г. там проводило время 60%, а не 65% пользователей соцсетей, отмечает «Левада-Центра». Также за этот период по 1% показателя потеряли «Одноклассники» и Instagram, «Мой мир» снизил результат с 13% до 9%, а Twitter — с 10% до 7%. Одновременно наблюдается рост интереса россиян к Facebook (с 18% до 20% от всех пользователей соцсетей) и Google+ (с 10% до 14%).
Также исследование показало, что 33% россиян, вообще пользующихся интернетом, проводят в соцсетях и мессенджерах от получаса до часа в день, 26% тратят на это от одного до 4 часов, 21% — менее получаса, 3% — от 4 до 8 часов, и еще 3% используют соцсети и мессенджеры на протяжении всего дня. 11% пользователей интернета не пользуются ими вообще, а 3% затрудняются ответить на вопрос о количестве проведенного там времени.
Пользование интернетом
В ходе исследования, проведенного «Левада-Центром», выяснилось, что интернетом пользуются 74% опрошенных россиян. Аналогичный показатель за сентябрь 2017 г. составлял 73%, за июнь — 72%, а за апрель — 76%.
37% пользователей интернета сообщили, что от получаса до часа в день проводят за поиском и просмотром сайтов, 28% уделяют этому занятию от одного до 4 часов, 23% — менее получаса, 3% — от 4 до 8 часов, и 1% пользователей занимается этим в течение всего дня. 5% опрошенных не занимаются поиском и просмотром сайтов вообще, а 3% затрудняются ответить на заданный вопрос.
По данным исследования, 69% россиян полагают, что пользователи сами размещают в интернете чрезмерное количество информации о себе, причем 37% полностью согласны с этим утверждением, а 32% — скорее согласны. Еще 14% респондентов не поддерживают это мнение: 10% скорее не согласны с ним, а 4% полностью не согласны. 11% опрошенных никогда не размышляли на данную тему.
Другие исследования
Данные «Левада-Центра» о непрерывном росте количества пользователей соцсети в России с 2011 г. по 2017 г. противоречат результатам других исследований. В частности, в конце марта 2016 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, по результатам которого смог утверждать, что среди россиян снижается интерес к социальным сетям и растет к мессенджерам.
|июль 2013
|июль 2014
|август 2015
|февраль 2016
|август 2016
|март 2017
|август 2017
|декабрь 2017
|«Вконтакте»
|58
|55
|57
|58
|58
|60
|60
|65
|«Одноклассники»
|76
|77
|73
|70
|64
|65
|64
|63
|–
|5
|8
|9
|17
|17
|24
|23
|18
|16
|15
|17
|19
|18
|18
|20
|Google+
|11
|11
|11
|10
|10
|11
|10
|14
|«Мой мир»
|30
|19
|16
|13
|12
|11
|13
|9
|9
|8
|6
|8
|9
|9
|10
|7
|«Живой журнал»
|3
|6
|5
|3
|3
|4
|3
|3
|Другие
|3
|<1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Затруднились ответить
|3
|1
|1
|3
|3
|3
|1
|–
Источник: «Левада-центр»
Самой популярной социальной сетью у россиян на тот момент была «ВКонтакте» — ее предпочитали 52% пользователей. Вторую строчку занимал теряющий популярность ресурс «Одноклассники». Если в 2012 г. этой соцсетью пользовались 61% респондентов, то в марте 2016 года — 42%.
Также снизилась популярность Facebook (15% в 2012 г. и 13% в 2016 г.), «Мой мир» (26% и 10% соответственно), «Мой круг» (4% и 1% соответственно) и др.
Из всех соцсетей относительное количество пользователей с 2012 г. увеличилось только у «ВКонтакте» — с 51% респондентов до 52% (но с 2015 г. популярность и этой соцсети снизилась с 55% до 52%) и Instagram.
По мнению ВЦИОМ, результаты опроса свидетельствовали, что пользовательская база перетекает из соцсетей в мессенджеры. Если в 2012 г. никто из опрошенных не пользовался WhatsApp, то в 2016 г. количество пользователей достигло 18% интернет-активного населения. Таким образом, WhatsApp обогнал по популярности Facebook и Instagram (и WhatsApp, и Instagram принадлежат Facebook).