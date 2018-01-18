Россияне уходят из соцсетей

По данным исследования «Левада-Центра», в настоящий момент количество пользователей соцсетей среди совершеннолетних россиян достигает 59%, что на 7% меньше аналогичного показателя за март 2017 г. До этого процент российских пользователей, посещающих соцсети, устойчиво рос с 2011 г.

Внезапный спад

Количество пользователей социальных сетей среди россиян резко пошло на спад. Еще в марте 2017 г. соцсетями в России пользовалось 66% совершеннолетних пользователей, сейчас — уже 59%. Спад стал неожиданностью, поскольку данный показатель непрерывно рос с августа 2011 г. по 2017 г., с единственным незначительным проседанием в июле 2014 г. К таким выводам пришли аналитики «Левада-Центра», опубликовавшего соответствующее исследование.

Еще раньше, в марте 2017 г. количество российских пользователей в соцсетях оставалась на уровне 66% респондентов. В августе 2016 г. оно составляло 63%, в феврале 2016 г. — 62%, в августе 2015 г. — 61%, в июле 2014 г. — 57%, в марте 2014 г. — 60%, в июле 2013 г. — 56%, в октябре 2012 г. — 47%, в августе 2011 г. — 35% респондентов.

В ходе нынешнего исследования 37% опрошенных признались, что заходят в соцсети почти каждый день. Ещё 15% бывают там несколько раз в неделю, 4% — раз в неделю, и 3% посещают соцсети пару раз в месяц. По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в августе 2017 г., доля ежедневных пользователей не изменилась, однако количество респондентов, посещающих соцсети несколько раз в неделю, сократилось с 17% до 15%, а число еженедельных пользователей упало с 7% до 4%.

Опрос респондентов был проведен специалистами «Левада-Центра» с 1 по 5 декабря 2017 г. Он охватил 1,6 тыс. представителей городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился в 137 населенных пунктах 48 регионов России путем личного интервьюирования респондентов на дому.

Любимые соцсети россиян

В ходе исследования выяснилось, что 65% россиян, пользующихся соцсетями, проводят время во «ВКонтакте», 63% — в «Одноклассниках», 23% — в Instagram, 20% — в Facebook, 14% — в Google+, 9% — в «Моем мире» на Mail.ru, 7% — в Twitter, 3% — в «Живом журнале», и 1% — в других соцсетях.

Любимой соцсетью россиян остается «ВКонтакте»

За последние полгода выросло количество пользователей, предпочитающих «ВКонтакте» — в августе 2017 г. там проводило время 60%, а не 65% пользователей соцсетей, отмечает «Левада-Центра». Также за этот период по 1% показателя потеряли «Одноклассники» и Instagram, «Мой мир» снизил результат с 13% до 9%, а Twitter — с 10% до 7%. Одновременно наблюдается рост интереса россиян к Facebook (с 18% до 20% от всех пользователей соцсетей) и Google+ (с 10% до 14%).

Также исследование показало, что 33% россиян, вообще пользующихся интернетом, проводят в соцсетях и мессенджерах от получаса до часа в день, 26% тратят на это от одного до 4 часов, 21% — менее получаса, 3% — от 4 до 8 часов, и еще 3% используют соцсети и мессенджеры на протяжении всего дня. 11% пользователей интернета не пользуются ими вообще, а 3% затрудняются ответить на вопрос о количестве проведенного там времени.

Пользование интернетом

В ходе исследования, проведенного «Левада-Центром», выяснилось, что интернетом пользуются 74% опрошенных россиян. Аналогичный показатель за сентябрь 2017 г. составлял 73%, за июнь — 72%, а за апрель — 76%.

37% пользователей интернета сообщили, что от получаса до часа в день проводят за поиском и просмотром сайтов, 28% уделяют этому занятию от одного до 4 часов, 23% — менее получаса, 3% — от 4 до 8 часов, и 1% пользователей занимается этим в течение всего дня. 5% опрошенных не занимаются поиском и просмотром сайтов вообще, а 3% затрудняются ответить на заданный вопрос.

По данным исследования, 69% россиян полагают, что пользователи сами размещают в интернете чрезмерное количество информации о себе, причем 37% полностью согласны с этим утверждением, а 32% — скорее согласны. Еще 14% респондентов не поддерживают это мнение: 10% скорее не согласны с ним, а 4% полностью не согласны. 11% опрошенных никогда не размышляли на данную тему.

Другие исследования

Данные «Левада-Центра» о непрерывном росте количества пользователей соцсети в России с 2011 г. по 2017 г. противоречат результатам других исследований. В частности, в конце марта 2016 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, по результатам которого смог утверждать, что среди россиян снижается интерес к социальным сетям и растет к мессенджерам.

Какие соцсети посещают россияне

июль 2013 июль 2014 август 2015 февраль 2016 август 2016 март 2017 август 2017 декабрь 2017 «Вконтакте» 58 55 57 58 58 60 60 65 «Одноклассники» 76 77 73 70 64 65 64 63 Instagram – 5 8 9 17 17 24 23 Facebook 18 16 15 17 19 18 18 20 Google+ 11 11 11 10 10 11 10 14 «Мой мир» 30 19 16 13 12 11 13 9 Twitter 9 8 6 8 9 9 10 7 «Живой журнал» 3 6 5 3 3 4 3 3 Другие 3 <1 1 1 1 1 1 1 Затруднились ответить 3 1 1 3 3 3 1 –

Источник: «Левада-центр»

Самой популярной социальной сетью у россиян на тот момент была «ВКонтакте» — ее предпочитали 52% пользователей. Вторую строчку занимал теряющий популярность ресурс «Одноклассники». Если в 2012 г. этой соцсетью пользовались 61% респондентов, то в марте 2016 года — 42%.

Также снизилась популярность Facebook (15% в 2012 г. и 13% в 2016 г.), «Мой мир» (26% и 10% соответственно), «Мой круг» (4% и 1% соответственно) и др.

Из всех соцсетей относительное количество пользователей с 2012 г. увеличилось только у «ВКонтакте» — с 51% респондентов до 52% (но с 2015 г. популярность и этой соцсети снизилась с 55% до 52%) и Instagram.

По мнению ВЦИОМ, результаты опроса свидетельствовали, что пользовательская база перетекает из соцсетей в мессенджеры. Если в 2012 г. никто из опрошенных не пользовался WhatsApp, то в 2016 г. количество пользователей достигло 18% интернет-активного населения. Таким образом, WhatsApp обогнал по популярности Facebook и Instagram (и WhatsApp, и Instagram принадлежат Facebook).