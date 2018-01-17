Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink

Структура Внешэкономбанка инвестирует 200 млн руб. в отечественного производителя электронных ценников по технологии e-ink «Компо». В России первые ценники «Компо» появятся в конце 2018 г., а инвестиции будут потрачены на то, чтобы наладить экспорт.

Инвестиции в «Компо»

«ВЭБ Инновации», дочерняя структура Внешэкономбанка по финансированию инноваций, собирается вложить до 200 млн руб. в российского производителя электронных ценников для розничной торговли «Компо». У «Компо» есть собственная технология производства ценников, впервые опробованная в 2014 г. Компания утверждает, что ее пилотные испытания в российских розничных сетях прошли успешно. Коммерческие поставки ценников заказчикам запланированы на четвертый квартал 2018 г.

Аспекты сделки

По словам гендиректора «ВЭБ Инновации» Кирилла Булатова, инвестиции Внешэкономбанка должны помочь «Компо» наладить экспорт своей технологии. Булатов отмечает, что у американской Amazon и китайской Alibaba уже есть несколько автоматизированных магазинов, где обслуживание покупателей производится без участия персонала, и эта тенденция приобретает все большую популярность за рубежом.

У «Компо» есть зарубежные офисы, и компания уже ведет переговоры с потенциальными заказчиками из Китая и Ирана, а также из стран ближнего зарубежья. Группа ВЭБ намерена поддержать компанию, предоставив ей свои глобальные контакты и инфраструктуру. «Компо» сообщает, что планирует за пять лет нарастить мировые поставки ценников до 20 млн устройств в год.

Соглашение с «ВЭБ Инновации» включает в себя индивидуальную лизинговую программу от компании «ВЭБ-лизинг». Эта программа даст возможность «Компо» сделать условия покупки своего продукта более привлекательными для заказчиков.

Технические особенности

Дисплеи электронных ценников «Компо» изготавливаются по технологии «электронных чернил» (e-ink). На экран выводится информация о цене и других характеристиках товара, которая сама обновляется по мере внесения изменений в базу магазина. В процессе ознакомления с товаром покупатель может взаимодействовать с экраном ценника. В «Компо» считают, что e-ink можно коммерчески успешно использовать также для экранов торговых автоматов, рекламных таблоидов и другой подобной техники.

Вариант размещения электронных ценников, выполненных по технологии e-ink

По словам гендиректора компании Александра Белоуса, использование ценников «Компо» позволит розничным сетям увеличить товарооборот на 3-5%. Помимо ценников, компания занимается развитием и других технологий автоматизированной торговли: управления качеством обслуживания, локального позиционирования, динамического ценообразования, автоматизированного управление товарными запасами и тому подобных.

Сравнение с зарубежными аналогами

Конкурентное преимущество своих ценников «Компо» видит в первую очередь в том, что технология является полностью отечественной. Это должно снизить цену на продукт по сравнению с зарубежными аналогами. Мировыми лидерами в производстве электронных ценников считаются французско-австрийская компания SES Imagotag и шведская Pricer. Из американских производителей следует упомянуть NCR, которая занимается также выпуском банкоматов и кассовых аппаратов.

Зарубежные ценники не особенно популярны в российском ритейле. «Компо» объясняет это однотипностью решений, имеющихся на мировом рынке, и невозможностью их адаптации под конкретную розничную сеть. В отличие от них, ценники «Компо» можно будет кастомизировать под заказчика, а также обновить программный функционал без повторной закупки аппаратуры.

Перевоплощение «ВЭБ Инноваций»

Фонд «ВЭБ Инновации» был основан Внешэкономбанком в декабре 2011 г., юридически — в виде некоммерческой организации (НКО). К реальной деятельности НКО приступила лишь год спустя. Как следует из отчетов организации, в 2013 г. она в виде займов выдала 205 млн руб., и на 119,17 млн руб. вошла в капитал ряда проектов. В 2014 г. НКО израсходовала на эти цели 90 млн руб. и 116,69 млн руб. соответственно. Как отмечает Булатов, всего за время своей деятельности НКО в различной форме поддержала 16 проектов — в сфере ИТ, биомедицины, космоса и телекоммуникаций, энергоэффективности и ядерных технологий.

В 2017 г. «ВЭБ инновации» были трансформированы в новую компанию, организованную в форме общества с ограниченной ответственностью, которая начала деятельность с чистого листа. Теперь это фонд фондов, работающий как непосредственный инвестор. Таким образом, если раньше НКО поддерживала только проекты фонда «Сколково» по направлениям ИТ, биомедицины, космоса, энергоэффективности и ядерных технологий, то теперь направления могут быть любыми, а сформированные проекты не обязаны быть привязаны не только к «Сколково», но и к России вообще.

Кроме того, если раньше лимит целевых средств фонда был установлен в размере 1 млрд руб., то теперь, с учетом того, что для софинансирования стартапов станут привлекаться сторонние инвесторы, общий бюджет инвестиций не ограничен. В сентябре CNews писал, что «ВЭБ инновации» получили от государства «мандат» на действия по всему технологическому, географическому и финансовому спектру, что позволит фонду поддерживать разноплановые инновационные проекты на суммы до 500 млн руб. каждый.