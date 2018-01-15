Чужой ящик Gmail можно заблокировать, прислав «страшный» текст

Итальянский ИТ-эксперт выяснил, что ящик Gmail можно заблокировать на четыре дня, прислав письмо, написанное «страшным» шрифтом Zalgo. Шрифт отличается обилием надстрочных и подстрочных элементов и содержит более 1 млн метасимволов.

Блокировка Gmail

Итальянский ИТ-специалист Роберто Бинди (Roberto Bindi) нашел способ блокировать пользователям почтового сервиса Gmail доступ к их почтовым ящикам. Об этом сообщает ресурс Security Affairs. Чтобы заблокировать доступ к ящику, достаточно отправить пользователю по почте специальное сообщение, выяснил Бинди. Это сообщение создается с использованием текстового шрифта Zalgo, который содержит более 1 млн метасимволов.

Бинди является сотрудником итальянской компании We are Segment, основанной в 2014 г. как часть группы Interlogica и специализирующейся на кибербезопасности. Он сообщил в Google о сбое, которые вызывает Zalgo, и компания исправила проблему.

Ход эксперимента

Бинди решил проверить, как поведут себя различные приложения, если использовать в них Zalgo. Например, интернет-браузер после внедрения Zalgo в течение нескольких минут не мог восстановить нормальную работу. А пересылка Zalgo через Gmail, изначально совершенная также с целью нарушить работу браузера, закончилась выведением из строя самого Gmail.

Фото: http://depositphotos.com Ящик Gmail можно заблокировать, прислав одно письмо

Gmail смог доставить письмо, написанное на Zalgo, получателю, однако открыть его было невозможно. При попытке открытия письма сервис через некоторое время выдал ошибку 500, то есть внутреннюю ошибку сервера, и прекратил работу на несколько минут. После восстановления работы Gmail доступ к почтовому ящику был утрачен, для его восстановления Бинди потребовались профессиональные навыки. В ходе повторного эксперимента доступ к ящику вновь был утерян и восстановился сам собой через 4 дня.

Шрифт Zalgo

Zalgo известен тем, что визуально отличается обилием декоративных элементов, затрудняющих чтение. В качестве орнамента для основного текста используются обычные надстрочые и подстрочные символы юникода, такие как знак ударения или умляут, но они хаотически нагромождаются друг на друга, что визуально «вытягивает» буквы вверх и вниз.

Шрифт Zalgo содержит более 1 млн метасимволов и используется для «страшных» розыгрышей

При внезапном прочтении текста это хаотическое нагромождение способно напугать пользователя, что делает Zalgo популярным средством «страшных» розыгрышей. Zalgo генерируется с помощью специальных веб-приложений. Внешний вид шрифта передает идею безумия и разрушение мира. Само слово начало появляться на ресурсе Something Awful в интернет-комиксах пользователя интернета Shmorky с 2004 г. как обозначение чего-то ужасного. Позднее появился персонаж Zalgo — пугающее существо с черными дырами вместо рта и глаз, герой мультфильмов на хэллоуинскую тематику.