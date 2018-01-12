Nissan научился управлять автомобилем силой мысли. Видео

Компания Nissan представила технологию управления автомобилем, которая считывает импульсы в головном мозге водителя и ускоряет за счет этого реакцию машины на команды. В отличие от многих других разработчиков беспилотных авто, Nissan считает, что полностью исключать водителя из процесса вождения не нужно.

Разработка Nissan

Японский автопроизводитель Nissan представил на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе, США, технологию телепатического управления автомобилем Brain-to-Vehicle, или B2V. Технология позволяет автомобилю считывать и интерпретировать сигналы, поступающие от головного мозга водителя. За счет этого сокращается промежуток времени, который нужен машине, чтобы отреагировать на ту или иную команду. Разработчики утверждают, что это первая в мире технология такого рода.

По словам вице-президента Nissan Даниэле Шиллачи (Daniele Schillaci), большинство людей представляют себе беспилотное вождение как деперсонализированный процесс, в котором водитель полностью передает машине контроль над ситуацией. В технологии Brain-to-Vehicle компания намерена реализовать противоположную концепцию: водитель не устраняется из процесса вождения, а наоборот, именно его мозг помогает сделать процесс безопасным и приятным. B2V является частью более широкой программы умного вождения Nissan Intelligent Mobility.

Как это работает

Телепатическая связь водителя с автомобилем осуществляется через специальный шлем, к которому подведены контакты, улавливающие активность мозговых волн. Система автономного вождения обнаруживает в мозге водителя зарождающееся намерение инициировать какое-либо движение — например, свернуть вправо или нажать на газ — и заставляет автомобиль выполнить это действие быстрее. Сэкономленное время составляет от 0,2 до 0,5 секунды. Этот же механизм проверяет, не испытывает ли водитель дискомфорт, и в соответствии с этим меняет стиль вождения.

Телепатически управляемый автомобиль Nissan считывает импульсы в головном мозге водителя

По словам Лучиана Георге (Lucian Gheorghe), старшего исследователя в Исследовательском центре Nissan в Японии и главы проекта Brain-to-Vehicle, у технологии есть и другие возможные применения. Например, B2V может сделать интерьер салона автомобиля более приятным для водителя, используя дополненную реальность.

Другие концепции

Разработкой беспилотных систем вождения занимаются не только автопроизводители, но и ИТ-компании. Их концепции зачастую прямо противоположны идее Nissan. Например, Google начала разработку собственного беспилотного автомобиля без руля и педалей в 2009 г. Его отличие от решений других компаний заключается в том, что водитель не может вмешиваться в процесс управления – он должен просто сесть в салон, нажать кнопку и сказать адрес. Все остальное машина должна делать сама.

К недостаткам Google-мобилей относят то, что они плохо распознают объекты в условиях ограниченной видимости, например, не отличают человека от столба во время снегопада, несмотря на передовую систему сенсоров. Даже в хорошую погоду машина не может отличить пешехода от полисмена. Кроме того, Google-мобиль не умеет парковаться.

Руководство Apple не может договориться, каким именно должен быть беспилотный автомобиль компании. Старший директор Apple по дизайну Джони Айв (Jony Ive) настаивает, что их автомобиль должен быть полностью автономным, вообще не требующим вмешательства водителя в процесс вождения, похожим на автомобиль Google. Но изначальный глава проекта Стив Задески (Steve Zadesky) желал, чтобы автомобиль был лишь отчасти беспилотным, и водитель мог управлять им самостоятельно — такие авто выпускает Tesla.

Российский «Яндекс» также придерживается мнения, что беспилотный автомобиль должен все делать самостоятельно. В мае 2017 г. компания показала видео, на котором ее собственное авто с пустым водительским креслом справляется с такими задачами, как подобрать пассажира, завернуть за угол здания или объехать расставленные на дороге цистерны. Автопилот был создан на базе собственных технологий «Яндекса», таких как компьютерная картография, навигация в реальном времени, компьютерное зрение и распознавание объектов.