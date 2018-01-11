У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом»

Голландский суд арестовал активы Рината Ахметова

Суд столицы Нидерландов Амстердама наложил арест на акции зарегистрированных в этой стране офшоров украинской группы System Capital Management (SCM), принадлежащей олигарху Ринату Ахметова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

В частности, были заморожены 100% акций офшоров DTEK Managment, DTEK, SCM Managment и Premium Househod, а также 71,24% акций офшора Metinves. Данные структуры являются головными для принадлежащих SCM холдингов ДТЭК (угольная промышленность) и «Метинвест» (металлургическая промышленность).

Стоимость арестованных активов составляет $764 млн. Арест активов произведен по иску кипрского офшора Raga Establishment, который обвиняет SCM в невыполнении условий сделки от 2013 г. по продаже «Укртелекома» - крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи.

Основные активы Рината Ахметова были связаны с угольной и металлургической промышленностью и располагались на территории Донецкой и Луганской областей Украины. В начале 2017 г. руководство непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, образованных на территориях этих областей, приняло решение о национализации предприятий Ахметова.

Сложная цепочка перепродажи «Укртелекома»

Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в 2011 г. Покупателем стала малоизвестная австрийская консалтинговая компания EPIC: ее украинская «дочка» ЕСУ приобрела 92% акций «Укртелекома» за 10,5 млрд гривен ($1,35 млрд по курсу на соответствующую дату) В 2013 г. SCM за неназванную сумму выкупила ЕСУ вместе с долей в «Укртелекоме».

Голландский суд арестовал активы Рината Ахметова

Однако в начале 2017 г. выяснились новые подробности данной сделки. Оказалось, что в 2013 г. EPIC продала офшор EPIC Telecom Invest, владевший ЕСУ и «Укртелекомом», бывшему управляющему «Родовид-банка» Денису Горбуненко. После этого проданный офшор был переименован в Raga Establishment.

Далее, Raga Establishment продал ЕСУ («Укртелеком») группе SCM за $860 млн, которые должны быть выплачены тремя траншами. Однако, по утверждению Raga Establishment, SCM выплатила только $100 млн.

Роль партнера «Газпрома» в приватизации «Газпрома»

В связи с этим Raga Establishment инициировала разбирательство с SCM в Лондонском международном арбитраже о взыскании $820 млн (включая проценты на сумму $60 млн). Год назад в качестве обеспечительных мер по данному разбирательству суд Кипра наложил арест на активы SCM на сумму 656 млн евро ($780 млн).

Впоследствии Лондонский арбитраж удовлетворил иск Raga Establishment. Затем, в конце 2017 г., суд Кипра наложил новый арест на активы SCM на сумму $820 млн. Теперь последовал арест активов и в Нидерландах.

Газета Financial Times приводит еще одну интересную деталь сделок с «Укртелекомом». В приватизации компании участвовал глава компании Group DF Дмитрий Фирташ, бывший партнер «Газпрома» на Украине. В частности, в 2013 г Raga Establishment должна была его структурам $300 млн. Сейчас Фирташ находится в Австрии, где решается вопрос об его экстрадиции в США.

В пресс-службе группе SCM заявили CNews, что не владеют информацией о новых исках против группы. Что касается прежнего иска на Кипре, то группа SCM считает его безосновательным и обжалует решение суда о наложении ареста на свои активы.

Хитрый ход Ахметова?

В последнее время у Рината Ахметова все больше проблем из-за «Укртелекома» и в особенности из-за его приватизации. Оказалось, что ЕСУ финансировала покупку «Укртелекома» за счет двух облигационных займов, выкупленных двумя госбанками.

Долги ЕСУ перед этими банками взял себя «Укртелеком», причем с обслуживанием долга возникли проблемы. Оператор даже хотел продать свою «дочку» «Тримоб» (оператора 3G-сети) для погашения задолженности, но сделка не состоялась.

Также выяснилось, что условием приватизации «Укртелекома» было выделение сети спецсвязи и передача ее государству. И хотя государство профинансировало создание данной сети, она так и осталась у «Укртелекома». В связи с этим Генпрокуратура и Фонд государственного имущества Украины инициировали процесс возврата «Укртелекома» в госсобственность.

Хозяйственный суд Киева уже принял решение о расторжении договора о приватизации «Укртелекома». Данное решение было подтвреждено апелляционной инстанцией, но SCM с ним не согласен.

Совокупность всех упомянутых факторов привела к появлении версии, что за исками Raga Establishment стоит сам Ринат Ахметов. «Наиболее вероятной версией мне представляется схема по защите его активов от любых форм отчуждения, в первую очередь от национализации», - говорит украинский аналитик Роман Химич.