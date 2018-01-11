МТС начала бесплатно страховать пользователей электронных денег

МТС ввела услугу бесплатного страхования для пользователей систем «Кошелек МТС Деньги». Сумма страхового покрытия составит до 10 тыс. руб. Конкуренты предупреждают о возможных злоупотреблениях со стороны пользователей.

Пользователи «Кошелек МТС Деньги» получили бесплатную страховку

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о введении услуги страхования денежных средств для пользователей сервиса «Кошелек МТС Деньги». Партнером МТС в данном проекте выступает компания «Зетта Страхование».

Речь идет о страховании средств, похищенных злоумышленниками в результате заражения пользовательского устройства вредоносным ПО или введением пользователя в заблуждение посредством социальной инженерии. Объем страхового возмещения составляет до 10 тыс. руб.

Для пользователей страхование осуществляется бесплатно, все расходы берет на себя МТС. Страхование доступно всем идентифицированным пользователям «Кошелек МТС Деньги». При наступлении страхового случая пользователя следует заблокировать свой кошелек через контакт-центр, а затем обратиться в салон МТС с письменным заявлением.

Срок выплаты денежных средств составляет 10 дней. В МТС заявляют, что они первыми в России внедрили услугу страхования электронных денег.

МТС заявила, что первой в России стала страховать пользователей электронных денег

«Цифровизация проникает во все сферы человеческой жизни и мошенничество смещается из физического мира в виртуальный, - говорит гендиректор «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов. - В России действуют программы страхования для операций с использованием банковских карт, но компания «Зетта Страхование» шагнула дальше, предложив страховой продукт для держателей электронных кошельков, аналогов которому на российском рынке пока нет. Например, мы учли даже такие специфические риски, как хищение средств с помощью методов социальной инженерии».

«Яндекс»Деньги» опасаются злоупотреблений при страховании пользователей

В платежной системе «Яндекс.Деньги» напомнили, что система страхования вкладов не охватывает электронные деньги. «Специально для защиты пользователей таких сервисов Центробанк России ввел норматив ликвидности для систем - эмитентов электронных денег, - заявили в компании. - Этот норматив не может быть ниже 100%. Таким образом, у нас всегда есть 100% ликвидных средств, чтобы выполнить все обязательства перед нашими пользователями».

«В целом модель дополнительного страхования электронных денег может быть привлекательна, но всегда есть риск, что лояльные критерии возмещения со стороны сервиса могут вызвать волну злоупотреблений, которая в свою очередь заставит страховую компанию ужесточить критерии возврата, тем самым ухудшив сервис для добросовестных пользователей и обманув их ожидания», - добавляет представитель «Яндекс.Деньги».

Другие нововведения «Кошелек МТС Деньги»

В ближайшее время пользователям «Кошелька МТС Денег» будет доступен ряд нововведений. Мобильное приложение и сайт системы будут объединены с мобильным и интернет-банкингом МТС-Банка (его совладельцем является МТС). Также появится возможность осуществлять платежи с помощью SMS/USSD-команд - это будет актуально для владельцев кнопочных телефонов.