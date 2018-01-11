Всемирная выставка CES осталась без электричества

Конференц-центр в Лас-Вегасе, где проходит CES 2018, на два часа остался без электричества. Света лишились выставочные павильоны LG, Samsung, Sony и других компаний. Причина — поломка трансформатора, вызванная необычайно сильным ливнем.

CES при свете фонариков

Комплекс зданий в Лас-Вегасе, США, в котором сейчас проходит Выставка потребительской электроники (CES), был обесточен на два часа в разгар мероприятия. Инцидент произошел 10 января 2018 г. Северный и центральной холлы конференц-центра Лас-Вегаса оставались без электричества примерно с 11:14 до 13:00 по местному времени. За это время служба безопасности успела эвакуировать из зданий большую часть посетителей CES.

Предварительное расследование показало, что причиной стал поверхностный пробой, то есть потеря изоляционных свойств диэлектриков одного из трансформаторов. Неполадка была спровоцирована конденсацией, образовавшиеся в результате сильного ливня. Об этом сообщила в своем заявлении Ассоциация потребительских технологий (CTA), которая отвечает за проведение CES. Разобраться с поломкой помогла компания NV Energy, провайдер электричества в северной и южной Неваде.

Без света остались выставочные павильоны сотен компаний, включая гигантов вроде LG, Samsung и Sony. Также пострадали экспозиции множества небольших стартапов, которые заплатили тысячи долларов за возможность стать участниками CES. В течении двух часов источником света в павильонах были светящиеся экраны и встроенные фонарики различных гаджетов, не зависящих от электропитания. Это были и смартфоны посетителей, и техника, представленная на стендах, а также подсветка инсталляций.

Срыв планов Google

Страшные ливни, затопившее улица Лас-Вегаса, нанесли выставке и другой ущерб, помимо отсутствия электричества. В частности, компания Google в течение суток не могла открыть свой огромный павильон под вывеской Hey Google, с помощью которого намеревалась прорекламировать голосового помощника Google Assistant.

Основным источником света на CES на два часа стали гаджеты и подсветки стендов

Рекламная кампания была дополнена тем, что надпись Hey Google появилась на городском монорельсе Лас-Вегаса и на множестве рекламных щитов по всему городу. Также частью инсталляции стала гигантская машина для гамбола, размещенная у главного входа в конференц-центр, и два видеоэкрана на парковке.

Google обычно демонстрирует достаточно незаметное поведение на CES, отмечает издание The Verge. Однако в прошлом году на выставке был чрезвычайно широко представлен конкурирующий голосовой помощник Amazon Alexa, при том что Amazon вообще не имела собственного представительства на CES 2017. Помощник был просто интегрирован в продукты различных компаний, вплоть до умного холодильника LG и танцующего робота. В результате в Google решили не отставать, и превратить CES 2018 в рекламную площадку собственного голосового помощника, однако планы компании были частично сорваны из-за ливня.

Историческое значение CES

Впервые CES была проведена в июне 1967 г. в Нью-Йорке. В 1978-1994 гг. выставку устраивали два раза в год: зимняя проходила в январе в Лас-Вегасе, летняя — в июне в Чикаго. В настоящее время мероприятие проводится в январе в Лас-Вегасе в конференц-центре Las Vegas Convention Center. Посещаемость достигает 175 тыс. человек. CES 2018 проводится с 9 по 12 января нынешнего года.

Именно на CES в 1970 г. впервые был представлен видеомагнитофон, в 1981 г. — видеокамера и CD, в 1996 г. — DVD, в 2010 г. — планшет и нетбук, а в 2011 г. — процессор архитектуры ARM.