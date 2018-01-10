Samsung выпустила первый в мире 146-дюймовый модульный ТВ для дома. Видео

Бытовой 146-дюймовый модульный безрамочный концепт Samsung The Wall на базе MicroLED представлен в качестве примера телевизора будущего, размер и форму которого пользователи смогут настраивать под себя.

Телевизор во всю стену

Компания Samsung Electronics представила 146-дюймовый концепт первого в мире бытового модульного телевизора под названием The Wall. Ранее экраны с такой диагональю и в модульном исполнении предлагались только для бизнес-нужд в категории Digital Signale (маркетинг, наружная реклама).

Телевизор The Wall построен на базе технологии MicroLED и демонстрируется на стенде компании в рамках ежегодной выставки CES 2018 в Лас Вегасе. В Samsung отмечают, что на примере The Wall компания хотела показать, что современные телевизионные технологии – это не только высокое качество изображения, но также централизованный «умный» домашний хаб для улучшения повседневной жизни.

«В Samsung мы стремимся предложить потребителям великолепный опыт взаимодействия с экранами в самых различных его проявлениях, – сказал Джонгхи Хан (Jonghee Han), президент подразделения визуальных дисплейных технологий в Samsung Electronics. – Телевизор The Wall является первой в мире потребительской моделью модульного телевизора на базе технологии MicroLED и представляет собой очередной технологический прорыв. Устройство может трансформировать свой экран под оптимальное соотношение сторон изображения и обеспечивает невероятную яркость, цветовую гамму, насыщенность и качество черного».

Особенности технологии MicroLED

Дисплейная технология MicroLED, используемая в концептуальном модульном телевизоре The Wall, подразумевает использование в панели экрана микроскопических светодиодов, при этом размер каждого из них не превышают нескольких микрон, и это намного меньше, чем в светодиодах современных LED телевизоров.

Джонгхи Хан представляет концепт Samsung The Wall

Кроме того, каждый пиксель экрана с технологией MicroLED излучает свет самостоятельно, не нуждаясь ни в цветовых фильтрах, ни в дополнительной подсветке. По аналогии с технологией OLED, дисплеи MicroLED обеспечивают высокую яркость, широкий динамический диапазон, минимальную инерцию при огромных показателях контрастности.

Пиксели MicroLED (справа) значительно меньше чем у LED ТВ (слева)

В то же время, экраны с технологией MicroLED отличаются высокой надежностью и эффективностью, в том числе, обладают большой светоотдачей, большим сроком службы и низким энергопотреблением, устанавливая новые стандарты будущих экранных технологий.

The Wall: телевизионная модульная стена-конструктор

Во время презентации представители Samsung отметили, что на примере модульной безрамочной конструкции модели The Wall хотели демонстрировать, каким образом пользователи могут настраивать размер и форму телевизора в соответствии с их потребностями.

Форма и размер ТВ-панели The Wall может быть произвольной

Модульная система The Wall, позволяющая конструировать огромные бесшовные экраны диагональю более 100 дюймов, базируется на применении отдельных безрамочных 9,37-дюймовых настроенных модулей на базе технологии MicroLED.

Домашний телевизор, выстроенный по концепции The Wall, можно использовать в различных целях, например, для создания экрана на всю стену при организации различных пространств.

Перспективы модульной технологии

В настоящее время модульный дизайн телевизора The Wall представлен только в качестве концепции дальнейшего развития телевизионных технологий.

Никакой информации о сроках коммерциализации проекта The Wall или приблизительной цене подобных телевизоров в Samsung пока не разглашают.