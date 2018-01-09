Найден способ уничтожить анонимность биткоина
Разработчики компании Bitfury Group разработали новый метод ассоциирования разных кошельков одних и тех же пользователей криптовалюты биткоин — специально для правоохранительных органов.
Деанонимизация пользователей Bitcoin
Сотрудники компании Bitfury Group разработали новый подход к анализу биткоин-транзакций, предложив объединять адреса криптовалютных кошельков, связанных с одним пользователем, в кластеры. Как указывается в публикации самой компании, новое решение «поможет выявлять взаимоотношения между адресами биткоин-кошельков, что позволит минимизировать ошибки в данных и обеспечить повышенную точность в определении принадлежности таких адресов при уголовных расследованиях». «Кроме того, конечным пользователям это решение подскажет способы защитить свою приватность», — указывают разработчики.
Из текста пресс-релиза Bitfury следует, что их инструмент позволяет фактически деанонимизировать пользователей Bitcoin, или, по крайней мере, надежно проассоциировать между собой все кошельки одного и того же пользователя.
«На сегодняшний день у пользователей Bitcoin может быть сразу несколько адресов, что помогает им скрывать свои личности и совершать преступления, прибегая к помощи блокчейна, — заявил Валерий Вавилов, исполнительный директор Bitfury Group. — Возможность ассоциировать между собой несколько таких связанных адресов — собирать их в кластеры — это важный инструмент, который поможет правоохранительным органам проводить расследования».
Минимум ошибок
Кластеринг адресов кошельков Bitcoin — это процесс, который позволяет деанонимизировать пользователей криптовалюты, определяя все их адреса через анализ данных и самого блокчейна, и информации вне него (в первую очередь, открытых данных, размещенных вне Сети). Новый метод Bitfury, как утверждается, комбинирует сведения таким образом, чтобы минимизировать количество ошибок, особенно, по сравнению с прежними методами, использующими сведения только из блокчейна.
Рынок без особого восторга встретил новости от Bitfury. Один из разработчиков Bitcoin, Джимми Сун (Jimmy Song) заявил, что разочарован в Bitfury и назвал их решение «следующим этапом после Chainalysis».
Напомним, компания Chainalysis занимается отслеживанием блокчейна и активно помогает властям США расследовать преступления, связанные с криптовалютами.
«Появление новых инструментов для борьбы с преступностью в блокчейне, с одной стороны, следует только приветствовать, — считает Георгий Лагода, генеральный директор компании SEC Consult Services. — Блокчейн и криптовалюты — это новые технологии, используют их по-разному, и с разными целями. Вопрос в том, насколько будут инструменты, подобные разработкам Bitfury, эффективны на практике и какой потенциал в правонарушениях и злоупотреблениях они могут открывать сами по себе.