Главное событие в области BPM – конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» пройдет в Москве 15 февраля 2018 года. Основной темой форума станут современные технологические вызовы, решение которых станет залогом успешной трансформации бизнеса.

Цифровизация становится основой современного бизнеса. Теперь ему необходимо быстро подстраиваться под изменения рынка. А значит, концентрироваться не на сокращении затрат и экономии, а на понимании реальных потребностей клиентов и умении быстро на них реагировать.

В таких условиях простых транзакционных операций становится явно недостаточно. Необходимо формировать новые бизнес-модели. Организации все больше заинтересованы не просто в углублении автоматизации, а в ее расширении и распространении на весь бизнес. Поэтому для них актуальна возможность автоматизации любых процессов без программирования. На первый план выходят такие свойства программных продуктов, как Low Code и Case management.

В этом направлении развиваются и современные системы BPMS. Они особенно актуальны для компаний в новых условиях, потому что охватывают организационную сферу компании – как она делает свой бизнес. Если нет глобальных изменений в процессах, то не будет и изменений в компании. Залог успешной трансформации – это готовность к изменениям плюс технологии. Технологии, в свою очередь, должны быть понятными и доступными. Основные требования – возможность быстрых изменений и прозрачность.

Как BPM помогают трансформировать бизнес?

Какие свойства BPM наиболее востребованы в новых условиях?

Какого экономического эффекта можно ожидать от их внедрения?

Сколько стоит управление бизнес-процессами?

Нужны ли BPM средним и малым компаниям?

Что необходимо для того, чтобы внедрение BPM стало по-настоящему эффективным?

Какие новые инструменты управления бизнес-процессами уже появились на рынке?

Существует ли российская альтернатива популярным западным BPM-системам? Какие крупные проекты уже реализованы в России?

Как будет развиваться процессный подход в России в ближайшие годы?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 15 февраля 2018 г.

Среди докладчиков и участников дискуссии:

Алексей Трефилов, директор компании ELMA;

Павел Михайлов, заместитель директора департамента по управлению изменениями, начальник управления бизнес-архитектуры и процессов, Росбанк;

Валерия Романова, начальник отдела управления бизнес-процессами, Росбанк;

Георгий Ржавин, руководитель Центра компетенций по бизнес-процессам, КБ ЛОКО-банк, член ABPMP Russian Chapter;

Борис Кулахметов, Руководитель направления бизнес-планирования, L’Oreal;

Максим Кевиш, Архитектор интеграционных сервисов, Московская биржа;

Артем Салтанов, Руководитель группы управления рисками, «Атомэнергомаш»;

Мария Дурманова, Менеджер по повышению эффективности процессов компании, PepsiCo;

Александр Пекин, Руководитель направления по бизнес-процессам, Инвестиционный Банк «Веста»;

Илья Андреев, Руководитель практики BPM, «Первая грузовая компания»;

Денис Подгорный, Руководитель группы развития систем автоматизации бизнес-процессов, «Фармстандарт».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.