Прогноз киберугроз на 2018 год: устройства-«зомби», «роевые» сети и самообучающиеся боты

Специалисты компании Fortinet проанализировали потенциальные киберугрозы и стратегии, которые могут использовать злоумышленники в 2018 г. В ближайшее время будет расти как общее количество атак, так и разнообразие их направлений.

Киберугрозы эволюционируют

Громкие глобальные кибератаки 2017 г. нанесли огромный материальный и репутационный ущерб компаниям по всему миру. Многие руководители впервые осознали, что могут потерять бизнес, если не предпримут мер по защите информации.

По мнению системного инженера компании Fortinet Алексея Мальцева, стремительный рост количества подключенных устройств создает благоприятные условия для деятельности киберпреступников, которые все чаще задействуют интеллектуальные инструменты для создания новых угроз. «Атаки WannaCry и NotPetya стали примером негативных последствий, масштабных экономических и репутационных потерь из-за вымогательства, блокировки доступа к интеллектуальной собственности и предоставляемым сервисам, — подчеркнул Алексей Мальцев. — Эффективное противодействие интеллектуальным атакам будущего возможно только благодаря совершенным системам безопасности, поддерживающим автоматизацию, интеграцию и стратегическую сегментацию».

Интеллектуальный рой

По прогнозам Fortinet, в ближайшие несколько лет количество векторов атак продолжит расти. В частности, распространение интернета вещей (ИВ) открывает для злоумышленников возможность доступа к разным объектам: от нескольких устройств ИВ, автомобилей, домов и офисов до целых «умных» городов. Хакеры используют достижения в сфере разработки искусственного интеллекта (ИИ) для осуществления эффективных атак. В 2018 г. эта тенденция усилится.

В будущем на смену ботнетам придут интеллектуальные скопления пораженных устройств, так называемые «роевые» сети

«По результатам анализа целенаправленных атак, таких как Hajime, Devil’sIvy и Reaper, мы можем сделать вывод, что в будущем на смену ботнетам придут интеллектуальные скопления пораженных устройств, так называемые «роевые» сети, — рассказывает Алексей Мальцев. — Такие сети будут применять технологию самообучения для эффективного поражения уязвимых систем на новом уровне. Устройства в составе этих сетей будут взаимодействовать друг с другом и согласованно принимать меры на основе обмена локальными данными. Помимо этого, интеллектуальные устройства-«зомби» будут самостоятельно выполнять команды без вмешательства оператора ботнета. Таким образом, количество устройств в составе «роевой» сети будет расти по экспоненте, как и в скоплениях роящихся насекомых. Эти устройства смогут одновременно атаковать множество целей, что существенно усложнит выявление и устранение угроз».

Подобных атак пока нет, так как возможности кода ограничены. Но постепенно способность ботов к самообучению будут увеличиваться. Это сделает очень сложным предсказание масштабных атак и повысит их разрушительную мощь.

Количество атак

В настоящее время ежеквартально фиксируется около 3 млрд попыток установки связи между ботнетами, а значит, создание разрушительных «роев» — лишь вопрос времени. Количество атак при помощи вымогательского софта за последний год увеличилось в 35 раз. Следующей целью станут поставщики облачных услуг, что может привести к нарушению деятельности сотен организаций.

Вероятно, киберпреступники начнут сочетать элементы ИИ с методами атак, ориентированными на поиск, выявление и использование уязвимостей сред поставщиков облачных услуг по всем направлениям. Подобные атаки чреваты огромными убытками. Возможно, в следующем году впервые придется столкнуться с вредоносным ПО, от начала до конца разработанным при помощи машин. Такой софт автоматически выявляет уязвимости и проводит комплексный анализ данных. В итоге злоумышленники будут разрабатывать специализированные эксплойты, направленные на определенные уязвимости.

За один квартал 2017 г. в лаборатории Fortinet было зафиксировано 62 млн образцов вредоносного ПО, в основе которого 2 534 семейства вредоносного софта. Каждая пятая организация сообщила о выявлении вредоносного ПО для мобильных устройств. В следующем году эта проблема станет еще более актуальной в связи с повышением степени автоматизации вредоносного ПО.

Уязвимые места

Индустриальные сети и сети автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) обладают повышенной уязвимостью. Появилась потребность в развертывании современных систем безопасности в сетях, рассчитанных на автономную работу. Это становится приоритетной задачей на 2018 г.

По прогнозам Fortinet, в ближайшие годы будет активно развиваться направление «преступление как услуга». Уже зафиксированы случаи выставления на продажу современных инструментов, разработанных на основе технологии машинного обучения. В будущем это усложнит обнаружение используемых киберпреступниками средств проникновения.

Новые требования

Таким образом, появление новых технологий в сфере ИИ и автоматизации открывает киберпреступникам новые возможности для атак. В основе средств киберзащиты должны быть интегрированные технологии, актуальные данные об угрозах и динамически конфигурируемые адаптивные системы сетевой безопасности.

Киберзащита не должна уступать в быстродействии скоростям цифровых подключений. Это означает необходимость внедрения автоматизации, самообучения, оперативного выявления пораженных узлов сети: от конечных устройств и локальных сетевых ресурсов до облака. Кроме того, базовые меры киберзащиты должны войти в состав основных протоколов безопасности. Это требование не всегда учитывается, однако именно его исполнение является ключевым фактором предотвращения негативных последствий.