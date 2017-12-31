CNews поздравляет с Новым годом!
Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей, всех уважаемых работников ИТ и телекома и почтенных коллег.
Российская ИКТ-отрасль, как и вся страна, постепенно приспосабливается к эпохе, ознаменованной не слишком дорогой нефтью и не самыми богатыми бюджетами.
В 2017 году отечественные ИТ страна сделала наконец первые шаги на пути реального импортозамещения, а забота государства о будущем российского интернета стала ощутимой всеми его пользователями. CNews в меру сил освещал события нашего интересного времени.
Есть надежда, что наступающий 2018 год станет еще более увлекательным и разнообразным.
В начале 2018 года редакция CNews желает всем своим читателям здоровья, преодоления житейских трудностей, а российским ИТ и телекому - роста!
Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 2 января 2018 г.
Пожалуйста, обратите внимание на публикации, посвященные итогам прошедшего года.
Важнейшие события 2017 г. в отечественной ИКТ-отрасли. Опрос
Главные провалы и огорчения российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Опрос
С Новым годом!