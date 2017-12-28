Создано устройство для беспроводной зарядки на расстоянии метра. Видео

Представленная компанией Energous технология WattUp позволяет без проводов заряжать любую мобильную электронику на расстоянии до метра, а в перспективе – до 5 метров.

Дистанционная зарядка на смену бесконтактной

Технологический стартап Energous из Сан Хосе, Калифорния, официально объявил о получении сертификата Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) на беспроводное зарядное устройство WattUp Mid Field, обеспечивающее дистанционный заряд батарей мобильных устройств на расстоянии до 3 футов (почти 1 метр).

Согласно официальному заявлению компании, передатчик энергии WattUp позволяет заряжать одновременно несколько мобильных устройств и поддерживает режим зарядки любого количества гаджетов – смартфонов, планшетов, клавиатур, наушников и т.п.

Технология работает в обозначенном радиусе при условии наличия у мобильного устройства приемника WattUp, встроенного или внешнего дискретного.

Первоначально предполагается выпускать для этих целей внешние устройства, но на перспективу компания надеется на встраивание своей технологии дистанционной зарядки в бытовую технику, домашние устройства, автомобили, оборудование ресторанов, баров, вокзалов и других публичных мест.

В Energous также подчеркивают, что экосистема WattUp строится по аналогии с Wi-Fi на независимой от платформе. На практике это означает, что приемное зарядное устройство WattUp, например, для смартфона Samsung, будет так же успешно функционировать с передатчиком для смартфона Apple.

Как это работает

Экосистему дистанционного зарядного устройства WattUp Mid Field формирует приемная часть, передающая часть и соответствующее программное обеспечение.

WattUp заряжает несколько гаджетов одновременно

В отличие от популярных беспроводных зарядных устройств близкого действия, где используется принцип электромагнитной индукции, технология WattUp подразумевает преобразование электрической энергии в радиочастотное излучение, передаваемое блоком трансмиттера на любой гаджет с соответствующей приемной частью. Именно по этой причине прототипу трансмиттеру WattUp Mid Field потребовалась сертификация FCC в качестве радиочастотного излучающего устройства.

Соответствующее программное обеспечение WattUp, использующее собственные алгоритмы компании, обеспечивает динамическое перераспределение диаграммы направленности для сфокусированной передачи радиочастотной энергии на приемник, а также расставляет приоритеты зарядки для различных устройств.

Управляющий чип для технологии WattUp

Разработчики WattUp подчеркивают, что технология обладает значительной масштабируемостью, при этом подзарядка устройств происходит в полностью автоматическом режиме по мере необходимости. Расположение гаджета в непосредственной близости приемника (контактный метод) требуется лишь для активации режима скоростной зарядки.

Встроенная в бытовую технику технология WattUp

Согласно официальному заявлению компании, разработка Energous в настоящее время является единственной в мире совместимой со стандартом Wireless Charging 2.0 разработкой, поддерживающей как контактный метод (быстрый заряд смартфонов и планшетов), так и дистанционный метод зарядки.

В перспективе разработчики из Energous намерены предложить интеграцию своего трансмиттера WattUp в различные виды домашней техники и электроники – например, в телевизоры, безрамочные компьютерные мониторы, акустические системы, «умные» динамики, «умные» системы освещения и др.

Передатчик WattUp, встроенный в монитор

Судя по описанию технологии на сайте компании, разработчики из Energous в будущем также намерены увеличить эффективное расстояние для дистанционной зарядки и довести расстояние между передатчиком и приемником WattUp до 15 футов (примерно 4,6 метра), покрывая таким образом круговую площадь диаметром более 9 метров.

Перспективы массового производства

В настоящее время в Energous еще не озвучили временные сроки для коммерциализации технологии WattUp, однако сам факт сертификации передатчика WattUp Mid Field говорит о том, что технология практически готова к внедрению в массовое производство.

Компания Energous намерена показать новейшие образцы оборудования WattUp в рамках выставки CES 2018, которая пройдет 9-12 января в Лас Вегасе, Невада.