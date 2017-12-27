Рассекречены планы Huawei по выпуску смартфонов. Есть загадочные новые модели

Израильская компания Alpha Telecom, импортирующая технику Huawei, поделилась сведениями о планах китайского производителя на 2018 г. На рынке появится новый флагман Huawei P20, неизвестные модели под кодовыми именами Maya и Salina, а также целых четыре модели Honor.

Рассекречены планы Huawei

В Сеть была выложена «дорожная карта» компании Huawei по выпуску смартфонов и других устройств на 2018 г. Данные были получены в ходе обеденного мероприятия в Израиле, посвященного запуску Huawei Mate 10 и проведенного израильской Alpha Telecom, которая является лицензированным импортером продукции Huawei в страну. Информация была выложена на израильском ресурсе Gadgety.

Напомним, по данным исследовательской компании Counterpoint, Huawei недавно стала вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, заняв в рейтинге место Apple. Китайская фирма подтвердила свое лидерство по результатам двух месяцев подряд, в июне и июле 2018 г. По данным аналитической компании IDC, во втором квартале 2017 г. Huawei продала 38,5 млн смартфонов.

Грядущие модели

По словам Рами Хазана (Rami Hazan), гендиректора Alpha Telecom, следующий флагман Huawei будет называться Huawei P20. Его выпуск запланирован на начало 2018 г. Это хорошо согласуется с более ранними слухами, что Huawei уже зарегистрировала торговую марку P20. Предположительно, флагман будет представлен на всемирном мобильном конгрессе MWC 2018, который пройдет в феврале в Барселоне, Испания. Уже во втором квартале 2018 г. модели P20, P20 Plus и P20 Lite должны будут появиться на рынке.

В интернет просочились планы компании Huawei по выпуску техники на 2018 год

Кроме того, дорожная карта содержит сведения о трех неизвестных моделях под кодовыми именами Maya, Salina и Honor 1. Их компания намерена представить в первом квартале 2018 г. Также в первом квартале ожидается анонс нового браслета для фитнеса Huawei A2, обновленный камеры Huawei 360, умных весов Huawei Scale и беспроводного роутера Huawei B618.

Во втором квартале, вместе с тремя смартфонами серии P, компания намерена представить второй Honor и еще один роутер Huawei B525. В третьем квартале потребитель увидит третий смартфон Honor. Наконец, в четвертом квартале будут представлены Huawei Mate Pro и Mate Lite, а также четвертый Honor.

Последние новинки

В ноябре Huawei представила в Китае новый смартфон Honor V10. Новинка обладает безрамочным дизайном, она выполнена на базе цельного шасси из алюминиевого сплава и имеет стеклянное покрытие с обеих сторон. Крупный 5,99-дюймовый экран аппарата, занимающий 78,6% лицевой панели, обладает разрешением Full HD+ (1080 x 2160 пикселей).

Смартфон выполнен на 8-ядерном мобильном процессоре Hisilicon Kirin 970. В зависимости от исполнения аппарат доступен в вариантах с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем или с 4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителем. Ключевая особенность смартфона Honor V10 – это двойная основная камера с оптикой Leica, выполненная на базе 16 МП RGB-сенсора и 20 МП монохромного сенсора. Фронтальная селфи-камера оснащена 13 МП сенсором. Смартфон оснащен несъемной литий-полимерной батареей емкостью 3750 мАч.

В декабре компания представила Honor 7X — первый смартфон бренда с 5,93-дюймовым экраном Honor FullView, занимающим почти всю переднюю поверхность. Смартфон также получил двойную основную камеру, 8-ядерный процессор и прочный корпус. При высоких характеристиках и безрамочном экране смартфон получился недорогим — рекомендованная розничная цена новинки установлена на уровне 17 990 руб.