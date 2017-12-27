Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур»
20 марта 2018 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность бизнеса и госструктур».
По данным Group-IB, в 1 полугодии 2017 г. в России и СНГ рынок киберпреступлений увеличился на 23% по сравнению со 2 полугодием 2016 г. с 3,84 млрд руб. до 4,7 млрд руб. Ежедневный объем ущерба от действий хакеров составляет 6,8 млн руб. Наибольший доход киберпреступникам приносят целевые атаки на банки. Второе место по прибыльности занимают хищения у физлиц с использованием Android-троянов. Популярным объектом нападений остаются веб-приложения, в особенности сайты государственных органов и интернет-магазины.
Очевидно, что сформировавшиеся на рынке киберпреступности тренды в ближайшие годы будут только развиваться. В ответ на это государство принимает все более жесткие меры по противодействию интернет-преступникам. Так, в конце 2016 года в России появилась новая доктрина информационной безопасности. В числе основных отличий от предыдущего варианта – усиление внимания к вопросам безопасности критической инфраструктуры. Еще одним важным пунктом документа является необходимость ликвидации зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания и внедрения отечественных разработок.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Информационная безопасность бизнеса и госструктур».
Среди докладчиков и участников дискуссии:
Yakov Dolmatsky, Head of ICS Cyber Security Department, Israel Ministry of Environmental Protection;
Александр Горбатько, заместитель руководителя ДИТ Москвы;
Григорий Остапенко, первый заместитель руководителя, департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области;
Дмитрий Устюжанин, руководитель управления ИБ департамента информационных технологий ГК «Мегаполис»;
Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, Московская биржа;
Лев Палей, начальник отдела обеспечения защиты информации, СО ЕЭС;
Дмитрий Гадарь, директор департамента информационной безопасности, банк «Открытие»;
Юлия Хлысталова, директор департамента разработки и внедрения информационных технологий, «Эстет»;
Елена Петрова, начальник управления информационной безопасности, Экономикс-Банк;
Алексей Свириденко, начальник управления информационной безопасности, Интерпрогрессбанк;
Александр Юфаркин, руководитель ОИБ, авиакомпания «Эйрбриджкарго»;
Владимир Кулинич, начальник отдела информационной безопасности, Нэклис-Банк.
Приглашены для выступления:
Людмила Бокова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
Алексей Соколов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;
Антонина Приезжева, заместитель руководителя, Роскомнадзор;
Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;
Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России;
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления, Сбербанк;
Сергей Лебедь, руководитель службы кибербезопасности, Сбербанк;
Артем Сычев, заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации, Банк России;
Анатолий Дюбанов, руководитель Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
Олег Соколов, министр информатизации и связи Республики Мордовия;
Александр Козлов, министр информационных технологий и связи Челябинской области;
Сергей Данилов, начальник управления ИБ, госкорпорация «Росатом»;
Анатолий Скородумов, начальник управления по обеспечению информационной безопасности, банк «Санкт-Петербург»;
Василий Окулесский, начальник управления безопасности, «Национальная система платежных карт»;
Александр Громов, заместитель начальника отдела Систем мониторинга безопасности, «Газпром нефть»;
Денис Ковалев, начальник отдела информационной безопасности, «Гражданские самолеты Сухого».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений по информационной безопасности, а также представителей отделов ИТ и ИБ из различных секторов бизнеса и госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.