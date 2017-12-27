Незаконный рынок алкоголя в Рунете достиг 1,7 миллиарда

Алкоголем в обход закона в Рунете торгуют более 3000 интернет-магазинов и более 100 сайтов-оптовиков. В Сети можно купить не только алкогольные подделки, но также все ингредиенты для изготовления контрафактного алкоголя, включая тару, спирт, этикетки и поддельные акцизные марки.

Интернет-реки алкоголя национального масштаба

Group-IB оценила годовой доход «теневого» рынка алкогольной продукции в интернете в 1,7 млрд руб. Эксперты направления Brand Protection Group-IB зафиксировали более 3000 интернет-магазинов, действующих в обход российского законодательства о запрете дистанционных розничных продаж алкоголя, и более 100 сайтов, распространяющих оптом подделки спиртных напитков. В расчете Group-IB не учитываются сайты с каталогом алкогольной продукции (интернет-витрины), где не предлагается доставка, а также ресурсы легальных оптовиков и дистрибуторов.

Соответствующие сайты создаются как перекупщиками, которые перепродают напитки из крупных розничных сетей, так и мошенниками, реализующими контрафакт. Как правило, низкие цены на продукцию объясняются доставкой алкоголя из соседних стран (Казахстана, Белоруссии, Украины) и экономией на акцизных сборах.

«Поскольку сегодня в России розничная продажа алкоголя дистанционным способом запрещена, и официальные производители не могут законно распространять алкоголь в онлайне, эту нишу занимают нелегальные продавцы, – отметил руководитель направления Brand Protection компании Group-IB Андрей Бусаргин. – Это опасная тенденция, которая влечет за собой высокий риск не только для покупателя, который нередко не осознает, что приобретает низкокачественный контрафакт, употребление которого может привести к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до летального исхода, но и для брендов алкогольных производителей. Подделка их продукции может обернуться серьезными репутационными рисками».

3000 онлайн-сайтов зарабатывают на алкоголе от 107,5 млн руб. в месяц

Специалисты направления Brand Protection компании Group-IB подсчитали: средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь в розницу с доставкой, составляет 199 пользователей в сутки. В месяц это 5970 человек.

Теневые обороты

По данным Data Insight, конверсия в интернет-магазинах в категории «алкоголь», рассчитанная как соотношение числа заказов в месяц к количеству посетителей, равна 0,6%. При средней стоимости одной покупки в 1 тыс. руб., ежемесячно 3000 розничных онлайн-магазинов приблизительно зарабатывают от 107,5 млн руб.

В Group-IB также зафиксировали более 100 ресурсов, реализующих оптовые поставки дубликатов (фальсификатов) известных марок, о чем открыто заявляется на их сайтах. Минимальный заказ на таких онлайн-площадках — один ящик на шесть и более бутылок.

В ходе телефонного разговора, несколько продавцов сообщили Group-IB, что, как правило, один покупатель приобретает от 5 до 10 ящиков. Средняя стоимость одного ящика — 2,5 тыс. руб., что в 10 раз ниже цены на оригинальную продукцию. В среднем посещаемость сайтов с подделками составляет 141 посетитель в день или 4 230 в месяц. При конверсии 0,6% и среднем объеме заказа в 5 ящиков, доход оптовых продавцов дубликатов алкоголя составляет 31,7 млн руб. ежемесячно. По самым минимальным подсчетам, доходы розничных и оптовых нелегальных продавцов в интернете, составляют 139,2 млн руб. в месяц, или 1,7 млрд руб. в год.

История запросов в декабре 2016/2017 по фразе «купить алкоголь»

«Фактически цифры по нелегальным продажам алкоголя могут быть значительно выше, — сказал Андрей Бусаргин — Во-первых, для того, чтобы найти интернет-магазин, торгующий фальсификатом ящиками, пользователи вводят целенаправленный поисковый запрос, например, «купить дубликат алкоголя», а значит конверсия (соотношение зашедших на сайт и купивших товар) гораздо выше, чем 0,6%. Во-вторых, на продажи влияет сезонность: и по розничным, и по оптовым продажам в канун новогодних праздников спрос на алкоголь значительно выше. Соответствующие запросы в поисковиках в этот месяц ежегодно достигают пика. Активность пользователей на 50% выше, чем в среднем в течение года. Алкоголь покупают к праздничному столу, для личных и корпоративных подарков».



Алкоголь оптом в декабре ищут на 55% чаще, чем в среднем в течение года

Реализуют алкоголь не только на сайтах, но и через социальные сети и доски объявлений.

Пример объявления о продаже дубликатов алкоголя в соцсетях

На досках объявлений и в социальных сетях система Brand Protection компании Group-IB ежемесячно фиксирует сотни новых предложений: перед праздниками их количество возрастает в 1,5 раза.



Контрафакт по модели DIY

Помимо предложений готовой поддельной алко-продукции, в интернете доступны объявления о продаже всех необходимых составляющих для производства контрафакта. Например, стоимость одного, так называемого «водочного комплекта» с бутылкой, этикеткой, пробкой и фирменной коробкой составляет от 38,5 руб. Акцизная марка доступна в продаже по цене 3,5 руб. за единицу. Стоимость литра этилового спирта - от 80 руб., метилового - от 17 руб.

С учетом того, что литр чистого спирта разводится примерно в 2 раза, затраты на изготовление одной бутылки водки объемом 0,5 литра составят 62 руб., если используется этанол, и 46 руб., если - метанол. Стоимость аналогичного напитка на сайте, реализующем дубликаты - 80 руб., в розничных интернет-магазинах с доставкой - 320 руб.