OPPO выпустила недорогие смартфоны с распознаванием лица

Два новых смартфона A75 и A75s от китайского производителя OPPO интересны «безрамочным дизайном» 6-дюймового экрана, большой 20 МП фронтальной камерой и премиальной функцией распознавания лица как во флагманской модели OPPO F5.

Флагманские функции недорого

Китайская компания OPPO в рамках официальной презентации на Тайване анонсировала два новых смартфона OPPO A75 и A75s среднего ценового диапазона.

Обе новинки получили крупный «почти безрамочный» 6-дюймовый экран, мощный процессор MediaTek Helio P23 и ряд интересных функциональных возможностей, доступных ранее только во флагманской модели OPPO F5 – например, функцию разблокировки по распознаванию лица, по аналогии с Apple iPhone X.

Основным различием между моделями OPPO A75 и A75s стал объем встроенного флеш-накопителя.

Технические особенности

Смартфоны OPPO A75 и A75s получили тонкий корпус с заметно закругленными краями габаритами 156,5 x 76 x 7,5 мм. Вес аппаратов составляет 152 г.

Варианты цветового оформления смартфонов OPPO A75 и A75s

Первые партии моделей OPPO A75 и A75s будут поставляться с предустановленной операционной системой Android 7.1 Nougat и фирменной оболочкой Color OS 3.0, в черном или золотистом корпусе.

Смартфоны OPPO A75 и A75s получили 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), имеющий соотношение сторон 18:9 (2:1) и занимающий максимальную площадь лицевой панели с минимальными рамками.

Минимальная рамка вокруг дисплеев смартфонов OPPO A75 и A75s

Оба смартфона выполнены на базе 8-ядерного 64-битного процессора MediaTek Helio P23 (MT6763T), 4 ядра ARM Cortex-A53 работают с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 ядра ARM Cortex-A53 работают с тактовой частотой 1,6 ГГц. Процессор оснащен интегрированной графической подсистемой ARM Mali-G71 MP2. Для сравнения: платформа MediaTek Helio P23 также используется в смартфонах OPPO F5, OPPO F5 Youth, Vernee X, Ulefone Power 3 и других.

Концепция безрамочного дизайна

Обе новые модели OPPO оснащаются 4 ГБ оперативной памяти, но объем встроенных накопителей у них разный: 32 ГБ у OPPO A75 и 64 ГБ у OPPO A75s, с возможностью расширения через встроенный кардридер Micro USB.

Особенностью аппаратов OPPO A75 и A75s является наличие основной 16 МП камеры и 20 МП фронтальной селфи-камеры, которая, среди прочих функций, поддерживает технологию искусственного интеллекта для распознавания лица пользователя. Дополнительная защита в виде биометрического сенсора расположена на тыльной стороне корпуса.

Основная 16 МП камера и сенсор отпечатков OPPO A75 и A75s

Смартфоны OPPO A75 и A75s оснащаются встроенной батареей емкостью 3200 мАч. Список интерфейсов и портов новинок включает Wi-Fi 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n, поддержку GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 4.2 и MicroUSB с функцией OTG.

Доступность и цены

Смартфоны OPPO A75 и A75s появились в тайваньской онлайновой рознице сразу же после их официального анонса. Смартфон A75 доступен по цене порядка 10990 новых тайваньских долларов (около $365), модель A75s оценена в 11990 новых тайваньских долларов (порядка $400).

В рамках анонса OPPO A75 и A75s информация о доступности смартфонов на других рынках кроме Тайваня не сообщалась.