Глава «Воентелекома» арестован ФСБ

Гендиректор «Воентелекома» арестован по делу о хищениях при поставках оборудования в Минобороны через четыре года после ареста своего предшественника.

Арестован директор «Воентелекома»

Гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ).

В начале декабря 2017 г. Федеральная служба безопасности, Следственный комитет и Главная военная прокуратура провели в офисе компании обыски, результатом которых стали аресты первого замглавы «Воентелекома» Олега Савицкого и бывшего советника гендиректора компании Дмитрия Семилетова. Кроме того, для дачи показаний были задержаны коммерческий директор компании Евгений Жилков и начальник департамента обеспечения Денис Старовойтов.

По сообщению «Коммерсанта», Давыдов подозревается в хищении примерно 500 млн руб., которое осуществил при исполнении госконтрактов на поставку маршрутизаторов в Минобороны, а также при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.

Постановление о задержании на 48 часов Давыдову было предъявлено после обысков ФСБ и Главного военного следственного управления, которые прошли 25 декабря 2017 г. в его служебном кабинете и в автомобиле.

Предыдущий директор тоже сидит

Александр Давыдов возглавил «Воентелеком» в 2013 г. Прежний директор компании Николай Тамодин был задержан в сентябре 2013 г. По данным следствия, совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 г. он поставил Минобороны заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование.

Гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов

В 2015 г. Николай Тамодин вместе с его подчиненным Сергеем Побежимовым были приговорены к шести и пяти годам заключения в колонии общего режима.

За что арестован Давыдов

Нынешние следственные действия в «Воентелекоме» проходят в рамках в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), возбужденного еще в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры (ГВП).

Эти уголовные дела связаны с контрактами, которые компания с 2013 г. заключает с Минобороны. В соответствии с этими контрактами, «Воентелеком» участвовал в программе импортозамещения и поставлял в войска, в том числе, отечественные маршрутизаторы.

Однако цена оборудования была завышена: в войска один маршрутизатор поставлялся по цене 1 млн руб. при рыночной стоимости 350 тыс. руб. Благодаря этому поставщик ПО «Эмзиор» в 2016 г. заработал 200 млн руб., а владелец прав на интеллектуальную собственность «Эмзиор Технолоджи» - 40 млн руб. «Эмзиор Технолоджи» принадлежит Ольге Давыдовой, родной сестре гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова.

Китайские роутеры вместо российских

Проверку деятельности «Воентелекома» Главная военная прокуратура начала после обращения в надзорное ведомство сотрудников предприятия. В нем они указали на бедственное положение предприятия, неспособность выполнить ряд заключенных им госконтрактов и необоснованное завышение цен на продукцию «Воентелекома» на 20%, из-за чего государству был нанесен ущерб в размере 1,5 млрд руб.

В частности, речь идет о поставках в войска разработанного «Воентелекомом» отечественного продукта «Маршрутизатор программный мультипротокольный». Устройство было поставлено в количестве около 1,1 тыс. штук.

Однако, как пишет «Перебежчик.ру», оказалось, что из этого числа порядка 200 маршрутизаторов являются продуктами китайской сборки. Российскими в них являются только модули диагностики и ПО от «Эмзиор».

Оставшиеся 900 маршрутизаторов собраны в Китае на базе американской платформы Supermicro J, хотя по документам их проводила российская «Эдельвейс». Разработчиком же ПО для этих маршрутизаторов также выступило «Эмзиор».

Деятельностью «Эмзиора» руководит Павел Смирнов, ранее работавший в российском производителе телекоммуникационного оборудования НИИ «Масштаб». Александр Давыдов до своего назначения в «Воентелеком» в 2013 г., был как раз главой НИИ «Масштаб».