В России впервые запускается программа лояльности с раздачей криптовалюты населению

Решение «ТСК: программа лояльности» компании «Техносерв Консалтинг» будет использоваться на криптовалютной платформе BioCoin, работающей на блокчейне. Монеты BioCoin — это бонусные баллы, которые начисляются покупателям за приобретение товаров у продавцов-участников платформы.

Программа лояльности на блокчейне

Фермерский кооператив LavkaLavka будет использовать в работе своей криптовалютной платформы BioCoin решение «ТСК: программа лояльности», созданное компанией «Техносерв Консалтинг». Результатом этого внедрения станет первая в России программа лояльности на блокчейне, что делает проект уникальным, считает Роман Ткачев, директор по развитию бизнеса «Техносерв Консалтинг».

Что умеет «ТСК: программа лояльности»

Использование «ТСК: программа лояльности» позволит LavkaLavka персонализировать коммуникацию с клиентами платформы BioCoin. Клиент будет видеть, какие покупки и когда он совершал, сколько монет при этом получил или потратил. Система будет собирать данные о его онлайн-покупках и выдавать подходящие индивидуальные предложения, а также спецпредложения для целых групп клиентов.

Решение «Техносерв Консалтинг» дает возможность создать систему скидок, определить правила начисления и списания средств, привести в единую систему взаиморасчеты между участниками платформы, реализовать коалиционные и ко-брендинговые программы. Такие процессы как маркетинговые коммуникации, аналитика и прогнозирование, телемаркетинг, e-commerce и корпоративные программы в «ТСК: программа лояльности» будут автоматизированы.

В России стартовала первая программа лояльности на блокчейне

Заказчиками «ТСК: программа лояльности» являются банки, ритейлеры, транспортные и логистические компании, сети АЗС, издательства, а также предприятия из сферы услуг, общепита и телекома. На основе этого продукта были созданы программы «Аэрофлот Бонус», «М-Видео», «Газпромнефть: Нам по пути» и другие. «ТСК: программа лояльности» может работать на базе таких платформ как Oracle Siebel CRM, Oracle Siebel Loyalty Management, Oracle BI, SAP CRM, Sap Loyalty и SAP BW.

Платформа BioCoin

Блокчейн-платформа лояльности BioCoin — это система расчетов, созданная фермерским кооперативом LavkaLavka. С юридической точки зрения биокоины представляют собой баллы системы лояльности. Они начисляются вместо бонусов, когда клиент приобретает какой-либо товар у компании, присоединившейся к платформе BioCoin.

Присоединиться к BioCoin могут кафе, рестораны, магазины и другие предприятия. Концепция платформы подразумевает, что это будут производители или распространители экологически чистых продуктов. Одной из задач платформы является помощь фермерскому хозяйству и малому бизнесу.

Полученными баллами клиент потом может расплатиться с любой другой компанией, также участвующей в проекте. Среди участников следует отметить УАЗ — выпущенной заводом автомобиль можно купить за биокоины. С 22 ноября использование биокоинов в России является легальным. При этом монеты не имеют статуса акций, поскольку в них нельзя инвестировать.

Монеты не обязательно тратить на покупки в партнерских компаниях — их можно обменять на бирже, поскольку биокоин является еще и криптовалютой. Его курс определится после завершения первичного предложения монет (ICO), которое до сих пор продолжается. В ходе первого тура ICO LavkaLavka собрала $9 млн, а биокоины были допущены к обращению на нескольких площадках.

В конце ноября ассоциация «НП РТС» и LavkaLavka договорились о допуске биокоина на электронную платформу «Восход». Стороны заявили, что ICO на этой площадке состоится после окончания экспертизы надзорных органов. Спрос на биокоины на «Восходе» оценивается примерно в 100 млн монет.