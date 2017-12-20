Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд

В результате сбоя фискальных накопителей «Штрих-М», который затронул 9% российского ритейла, продавцы потеряли 2,5 млрд руб. прибыли. Производитель накопителей признал проблему и распространил обновление прошивки. ФНС разрешила продавать товары без чеков, пока сбой не будет ликвидирован.

Сбой «Штрих-М»

Фискальные регистраторы для касс «Штрих-М» испытывают сбой на территории всей России. Первыми о проблеме узнали жители Владивостока, далее она распространилась по стране по мере начала рабочего дня, затронув Новосибирск, Барнаул, Красноярск, Кемерово и другие крупные города. Поскольку без нормальной работы фискального накопителя невозможна печать товарного чека, торговля через пострадавшие кассы было приостановлена.

Фискальный накопитель – это чип, установленный в кассовом аппарате и подключенный к интернету. На него записываются данные о чеках. С июля 2017 г. вступил в силу закон, согласно которому любая касса в России должна отправлять данные о каждой продаже в Федеральную налоговую службу (ФНС). Техническую возможность отправлять данные онлайн и обеспечивает фискальный накопитель.

Кто пострадал

Накопители производства компании «Штрих-М» являются одними из самых популярных в России. Сбой затронул как накопители самой «Штрих-М», так и устройства, произведенные связанными с ней структурами «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ «Измеритель».

По данным оператора фискальных данных OFD.RU, сбой в работе онлайн-касс произошел по причине некорректной работы оборудования «Штрих-М». Доля фискальных регистраторов, производимых группой компаний «Штрих-М» (в составе «Штрих-М», «Ярус Лтд», «Пэй Киоск», «РР-Электро», «Тринити»), по оценке OFD.RU, составляет порядка 25% всего рынка. Доля устройств «Штрих-М» составляет 17% рынка фискальных регистраторов.

В список пострадавших торговых сетей вошли АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Роснефти», а также точки дочерних сетей «Роснефти» «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт». Новосибирские новостные ресурсы сообщили о проблемах в работе местной сети супермаркетов «Ярче!». Неполадки также затронули сеть магазинов «Магнит» и московскую сеть «Магнолия». Помимо этого в числе пострадавших оказались аптеки «Ригла», сети магазинов «Мария-Ра», «Аникс», «Автоштрих», «Эльдорадо» и другие.

Фискальные накопители «Штрих-М» испытывают массовый сбой

Всего из-за сбоя фискальных накопителей пострадало около 9% российского ритейла. Ассоциация компаний интернет-торговли оценивает общую потерю прибыли магазинов в результате сбоя в 2,5 млрд руб., передает ТАСС.

Как узнали о проблеме

Первым заговорил о проблеме в соцсети Facebook совладелец крупной сети продажи электроники DNS Дмитрий Алексеев, назвавший произошедшее «страшным сном розницы». Он пояснил, что в DNS отказались работать кассы, оборудованные накопителями «Штрих-М-01Ф».

Вскоре пользователь ресурса pikabu.ru DrMort описал суть проблемы. По его словам, в самом начале работы проблемные кассы печатают чек открытия смены, однако затем из-за сбоя транзакция аннулируется. Эта схема повторяется многократно. При этом драйвер накопителя сообщает, что смена началась, а касса всего лишь ждет установки бумаги. DrMort, который работает в сервисном центре, куда начали поступать проблемные накопители, предположил, что причина сбоя заключается в их прошивке.

Изначально ритейлеры связали проблему с нарушениями в работе операторов фискальных данных (ОФД). Однако эту версию пришлось отбросить, поскольку из нескольких касс, подключенных к одной ОФД-сети, часть сохраняла рабочее состояние. В свою очередь, ОФД-платформы также жаловались на некорректную работу касс, оборудованных накопителями «Штрих-М».

Принятые меры

Наконец, производитель подтвердил наличие проблемы на территории всей России и разослал новую версию прошивки, которая должна устранить неисправность. По данным, изложенными в официальном сообщении «Штрих-М», 2,5 тыс. сервисных центров компании и 20 тыс. инженеров работают над устранением неполадок. Как сообщает производитель, основными проявлениями сбоя являются длительное ожидание печати и многократные перезагрузки кассового аппарата. Компания обнародовала инструкцию по обновлению прошивки.

Узнав о проблеме, ФНС разрешила ритейлерам осуществлять продажи в отсутствие чеков, включая продажи алкогольной продукции. После того, как работа кассы будет восстановлена, кассир должен будет сформировать так называемый чек коррекции, где будет указана общая стоимость товаров, проданных без чеков во время сбоя.