Конференция CNews «Корпоративные системы связи 2018»

Корпоративная сеть давно является неотъемлемой частью крупных организаций, однако, чтобы применять телекоммуникации эффективно, необходимо четкое представление рынка современных решений, как отечественного производителя, так и зарубежного.

В рамках современного общества продолжается автоматизация бизнес-процессов организаций всех уровней, в том числе и благодаря целому ряду государственных инициатив, что приводит к росту потребности в интернет-каналах. Также расширению интернет-доступа способствует развитие концепции BYOD и все более активное использование облачных сервисов, таких как IP-телефония, унифицированные коммуникации. Расширяется рынок недорогих отечественных решений, позволяющих существенно упростить и улучшить работу сотрудников.

Ключевые вопросы мероприятия:

Как развивался рынок корпоративной связи в 2017 г.?

Какие решения были востребованы заказчиками?

Насколько популярны отечественные аналоги продукции известных западных вендоров?

Какие технологии позволяют существенно сократить затраты на корпоративную связь?

Насколько эффективна всеобщая мобилизация сотрудников?

Всегда ли использование виртуальной АТС существенно выгоднее?

Получила ли широкое распространение видеоконференцсвязь?

Как выбрать оптимальное решение унифицированных коммуникации?

Как обеспечить идеальную интеграцию связи и бизнес-приложений?

Каковы перспективы развития рынка корпоративной связи в 2018 г.?

В качестве докладчиков к событию привлечены лидеры ИТ-отрасли.

13 февраля 2018 г. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ предприятий различных сфер бизнеса.

Регистрация на конференцию доступна по ссылке.