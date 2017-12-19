iPhone X провалил проверку «Роскачества»
Провальная непрочность
Согласно итогам исследования пользовательских характеристик популярных смартфонов, проведенного «Роскачеством» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing Ltd, ICRT), новый флагманский смартфон iPhone X компании Apple в буквальном смысле провалил проверку на прочность.
Аппарат проиграл в общем рейтинге прочности смартфонов не только основному конкуренту Samsung, но также более ранним моделям iPhone.
Главное разочарование iPhone X – его прочность, сообщается в итогах исследования: всего лишь 2,9 балла из 5,5 возможных. Итоги барабанного теста неутешительны: после 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран - на нем появились зеленые полосы, после 100 - разбилась задняя панель и перестал работать дисплей.
В то же время, iPhone 6s Plus не разбился даже после 100 поворотов и более-менее достойно перенес падение с метровой высоты – на экране появилось лишь несколько царапин. Среди других брендов с высокой прочностью упомянута модель HTC U.
Тестовые условия и результаты исследования
Смартфон iPhone X, среди прочих, был исследован по 20 направлениям, включая качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность, водонепроницаемость и работа аккумулятора.
В целом, тестирование iPhone X включало изучение 274 параметров, в том числе, тесты основной и фронтальной камер, тесты на прочность и водонепроницаемость, скорость зарядки и разрядки аккумулятора и другие.
По этим же параметрам и в таких же лабораторных условиях регулярно тестируются другие марки гаджетов, появившиеся на мировом рынке за последние несколько месяцев и поставляющиеся в Россию официально. В этот список входят смартфоны Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy J7, One Plus 5, HTC U11, Honor 9, Nokia 3 и другие.
По данным «Роскачества», на сегодняшний день база данных исследования, обновляемого с 2016 года ежемесячно, включает более 310 смартфонов.
72 параметра смартфона iPhone X получили высший балл по шкале от 0,5 до 5,5. Нареканий у экспертов, помимо упомянутых камеры и дисплея, не вызвали возможность беспроводной зарядки, понятность и простота использования iPhone X в целом.
В сводной таблице исследования Роскачества, которая опубликована https://roskachestvo.gov.ru/researches_international/smartphones/ на портале, смартфоны распределены в зависимости от общей оценки по итогам всех тестов - iPhone X не вошел в первую десятку.
Новейший флагман Apple стал лишь одиннадцатым, пропустив вперед предыдущие версии Apple (iPhone 6, 6S, 8 и 8 Plus), линейку гаджетов Samsung и смартфон LG G6. На верхних строчках рейтинга международного исследования Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+, третье место – за новинкой Galaxy Note 8, продукция Apple зафиксирована на 5 и 6 местах.
Новинка Apple превзошла конкурентов по качеству и возможностям камер (и основной, и фронтальной) и дисплея. Потребители, для которых фото и изображение на экране являются важнейшей характеристикой телефона, не будут разочарованы. Суммарные показатели дисплея и камер (основной и фронтальной) признаны экспертами лучшими за всю историю тестирования. Здесь iPhone X обошел все 309 моделей, в том числе главного конкурента Galaxy 8 от Samsung: в общем зачете по параметрам «камера и видео» корейский флагман отстает на пять и более позиций.
Емкость аккумулятора по сравнению с другими исследуемыми моделями оказалась значительно ниже, что отбросило iPhone X на 180 строчку в рейтинге. Вызывающим разочарование оказалось время зарядки: полная зарядка занимает 3 часа, хотя полного заряда хватает на 19,5 часов.
Быстрая зарядка на 15 минут добавляет батарее лишь 9%. Новичок исследования Lenovo P2, для сравнения, полностью заряжается за 2 часа 15 минут, подзарядка на 15 минут дает 20%. Смартфон держит заряд 50 часов, что превосходит показатели лидеров общего рейтинга «Роскачества».
Другая новинка рейтинга - One Plus 5 – полностью заряжается за 1,5 часа, за 15 минут – на 33%, заряда хватает на 29 часов.
Samsung Galaxy S7 Edge полностью заряжается за 1 час 45 минут, за 15 минут – на 20%. После полной зарядки телефон работает 30 часов.
Лидер июльского рейтинга 2017 года смартфон Huawei Mate 9 Pro полностью заряжается за 2 часа, за 15 минут – на 28%. Заряда хватает на 30,5 часов.
Водонепроницаемость, сенсорный экран, качество видеосъемки, показатели определения геопозиции, автофокус камеры, качество связи в High Definition, качество записи звука и звука в наушниках, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам у iPhone X на достаточно высоком уровне. Эксперты оценили эти параметры не менее чем на 4,5 балла и выше.
По качеству видео- и фотосъемке флагман Apple лидирует, вторую и третью строку занимают более ранние модели – iPhone 8 и iPhone 8 Plus, сразу за ними расположились iPhone 6 Plus и iPhone 6.
Модели Samsung опережает других по качеству звука, по водонепроницаемости по-прежнему лидируют HTC U11 и LG G6. Лучшими по качеству связи остаются HTC Desire 320, новый Honor 9 и Huawei P8 Lite.
iPhone X лишил Samsung Galaxy S8 + первого места за качество дисплея и расширение, а также сместил на 3 место iPhone 6+. В десятке лучших по совокупности показателей преобладают смартфоны марки Samsung (5 моделей), однако линейка Apple также представлена достойно (4 модели), из менее популярных производителей в рейтинг вошел только LG (7 место).
Результаты исследования новой партии смартфонов будут доступны на сайте «Роскачества» зимой 2018 года.
О смартфоне Apple iPhone X
Впервые новый флагманский юбилейный смартфон iPhone X со стеклянным корпусом, стальным каркасом и 5,8-дюймовый OLED-дисплеем Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей, был представлен 12 сентября.
Как выяснилось в конце сентября, новый флагманский смартфон Apple iPhone X отличается не только рекордными ценниками по сравнению с предшествовавшими поколениями, но также значительно отличаются географически, в зависимости от рынка продаж.
|Страна
|iPhone X, 64 ГБ ($)
|iPhone X, 256 ГБ ($)
|Венгрия
|1 475
|1 697
|Италия
|1 420
|1 623
|Польша
|1 392
|1 602
|Индия
|1 391
|1 594
|Россия
|1 387
|1 595
|Франция
|1 384
|1 587
|Германия
|1 372
|1 575
|Великобритания
|1 325
|1 523
|Канада
|1 319
|1 529
|Китай
|1 284
|1 483
|Австралия
|1 265
|1 465
|Сингапур
|1 223
|1 401
|ОАЭ
|1 226
|1 288
|Гонконг
|1 099
|1 266
|Япония
|1 023
|1 177
|США
|999
|1 149
CNews Analytics, Apple
В частности, в России официальные цены на iPhone X оказались одними из самых высоких в мире.