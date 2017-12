iPhone X провалил проверку «Роскачества»

Провальная непрочность

Согласно итогам исследования пользовательских характеристик популярных смартфонов, проведенного «Роскачеством» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing Ltd, ICRT), новый флагманский смартфон iPhone X компании Apple в буквальном смысле провалил проверку на прочность.

Аппарат проиграл в общем рейтинге прочности смартфонов не только основному конкуренту Samsung, но также более ранним моделям iPhone.

Главное разочарование iPhone X – его прочность, сообщается в итогах исследования: всего лишь 2,9 балла из 5,5 возможных. Итоги барабанного теста неутешительны: после 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран - на нем появились зеленые полосы, после 100 - разбилась задняя панель и перестал работать дисплей.

В то же время, iPhone 6s Plus не разбился даже после 100 поворотов и более-менее достойно перенес падение с метровой высоты – на экране появилось лишь несколько царапин. Среди других брендов с высокой прочностью упомянута модель HTC U.

Тестовые условия и результаты исследования

Смартфон iPhone X, среди прочих, был исследован по 20 направлениям, включая качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность, водонепроницаемость и работа аккумулятора.

В целом, тестирование iPhone X включало изучение 274 параметров, в том числе, тесты основной и фронтальной камер, тесты на прочность и водонепроницаемость, скорость зарядки и разрядки аккумулятора и другие.

По этим же параметрам и в таких же лабораторных условиях регулярно тестируются другие марки гаджетов, появившиеся на мировом рынке за последние несколько месяцев и поставляющиеся в Россию официально. В этот список входят смартфоны Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy J7, One Plus 5, HTC U11, Honor 9, Nokia 3 и другие.

По данным «Роскачества», на сегодняшний день база данных исследования, обновляемого с 2016 года ежемесячно, включает более 310 смартфонов.

72 параметра смартфона iPhone X получили высший балл по шкале от 0,5 до 5,5. Нареканий у экспертов, помимо упомянутых камеры и дисплея, не вызвали возможность беспроводной зарядки, понятность и простота использования iPhone X в целом.

В сводной таблице исследования Роскачества, которая опубликована https://roskachestvo.gov.ru/researches_international/smartphones/ на портале, смартфоны распределены в зависимости от общей оценки по итогам всех тестов - iPhone X не вошел в первую десятку.

Новейший флагман Apple стал лишь одиннадцатым, пропустив вперед предыдущие версии Apple (iPhone 6, 6S, 8 и 8 Plus), линейку гаджетов Samsung и смартфон LG G6. На верхних строчках рейтинга международного исследования Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+, третье место – за новинкой Galaxy Note 8, продукция Apple зафиксирована на 5 и 6 местах.

Новинка Apple превзошла конкурентов по качеству и возможностям камер (и основной, и фронтальной) и дисплея. Потребители, для которых фото и изображение на экране являются важнейшей характеристикой телефона, не будут разочарованы. Суммарные показатели дисплея и камер (основной и фронтальной) признаны экспертами лучшими за всю историю тестирования. Здесь iPhone X обошел все 309 моделей, в том числе главного конкурента Galaxy 8 от Samsung: в общем зачете по параметрам «камера и видео» корейский флагман отстает на пять и более позиций.

Емкость аккумулятора по сравнению с другими исследуемыми моделями оказалась значительно ниже, что отбросило iPhone X на 180 строчку в рейтинге. Вызывающим разочарование оказалось время зарядки: полная зарядка занимает 3 часа, хотя полного заряда хватает на 19,5 часов.

Быстрая зарядка на 15 минут добавляет батарее лишь 9%. Новичок исследования Lenovo P2, для сравнения, полностью заряжается за 2 часа 15 минут, подзарядка на 15 минут дает 20%. Смартфон держит заряд 50 часов, что превосходит показатели лидеров общего рейтинга «Роскачества».

Другая новинка рейтинга - One Plus 5 – полностью заряжается за 1,5 часа, за 15 минут – на 33%, заряда хватает на 29 часов.

Samsung Galaxy S7 Edge полностью заряжается за 1 час 45 минут, за 15 минут – на 20%. После полной зарядки телефон работает 30 часов.

Лидер июльского рейтинга 2017 года смартфон Huawei Mate 9 Pro полностью заряжается за 2 часа, за 15 минут – на 28%. Заряда хватает на 30,5 часов.

Водонепроницаемость, сенсорный экран, качество видеосъемки, показатели определения геопозиции, автофокус камеры, качество связи в High Definition, качество записи звука и звука в наушниках, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам у iPhone X на достаточно высоком уровне. Эксперты оценили эти параметры не менее чем на 4,5 балла и выше.

По качеству видео- и фотосъемке флагман Apple лидирует, вторую и третью строку занимают более ранние модели – iPhone 8 и iPhone 8 Plus, сразу за ними расположились iPhone 6 Plus и iPhone 6.

Модели Samsung опережает других по качеству звука, по водонепроницаемости по-прежнему лидируют HTC U11 и LG G6. Лучшими по качеству связи остаются HTC Desire 320, новый Honor 9 и Huawei P8 Lite.

iPhone X лишил Samsung Galaxy S8 + первого места за качество дисплея и расширение, а также сместил на 3 место iPhone 6+. В десятке лучших по совокупности показателей преобладают смартфоны марки Samsung (5 моделей), однако линейка Apple также представлена достойно (4 модели), из менее популярных производителей в рейтинг вошел только LG (7 место).

Результаты исследования новой партии смартфонов будут доступны на сайте «Роскачества» зимой 2018 года.

О смартфоне Apple iPhone X



Впервые новый флагманский юбилейный смартфон iPhone X со стеклянным корпусом, стальным каркасом и 5,8-дюймовый OLED-дисплеем Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей, был представлен 12 сентября.

Как выяснилось в конце сентября, новый флагманский смартфон Apple iPhone X отличается не только рекордными ценниками по сравнению с предшествовавшими поколениями, но также значительно отличаются географически, в зависимости от рынка продаж.

Мировые цены на смартфон iPhone X

Страна iPhone X, 64 ГБ ($) iPhone X, 256 ГБ ($) Венгрия 1 475 1 697 Италия 1 420 1 623 Польша 1 392 1 602 Индия 1 391 1 594 Россия 1 387 1 595 Франция 1 384 1 587 Германия 1 372 1 575 Великобритания 1 325 1 523 Канада 1 319 1 529 Китай 1 284 1 483 Австралия 1 265 1 465 Сингапур 1 223 1 401 ОАЭ 1 226 1 288 Гонконг 1 099 1 266 Япония 1 023 1 177 США 999 1 149

В частности, в России официальные цены на iPhone X оказались одними из самых высоких в мире.