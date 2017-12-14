Банк «Тинькофф» запустил мобильного оператора с безлимитным интернетом

Группа «Тинькофф» объявила о запуске собственного виртуального мобильного оператора. Клиенты «Тинькофф Мобайл» смогут самостоятельно конструировать тарифы и будут получать бонусы за оставшиеся на счету деньги.

Виртуальный оператор «Тинькофф Мобайл» вышел на рынок

Группа «Тинькофф» запустила виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл». Инфраструктуру и сети радиодоступа предоставлены Tele 2. Оформит заявку на сим-карту можно в приложении Tinkoff Mobile или на сайте банка — в течение суток после этого она будет доставлена курьером, который еще и поможет выполнить необходимые настройки телефона. Пока предложение доступно жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и ленинградской областей.

Новый оператор объявил о гибкой линейке тарифов, которую определяют сами пользователи. От фиксированных тарифов решено отказаться вовсе. Таким образом, клиенты могут самостоятельно определять необходимое им количество минут, пакеты трафика, перечень приложений и сайтов для безлимитного доступа. При этом сами пакеты друг к другу не привязаны: клиент может отказаться от интернета вовсе, если использует телефон для звонков.

«Чуть больше чем за полгода мы c коллегами из Tele2 сделали то, на что у других компаний ушли десятилетия. Мы интегрировали около 30 совершенно новых систем, большую часть из которых мы написали с нуля самостоятельно или приобрели у небольших, но современных производителей. Мы стремились сделать максимально удобный, понятный и простой в использовании продукт, и мы предлагаем нашим клиентам максимально продуманные и востребованные сервисы, не пытаясь навязать сопутствующие ненужные услуги. Любой желающий должен иметь возможность стать нашим клиентом, не посещая салонов связи, быстро подключиться и начать пользоваться услугой, не разбираясь в сложных описаниях тарифных планов, просто настроив связь под себя с помощью мобильного приложения», — отметил CEO «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков.

Безлимитные звонки и безлимитный интернет — по 999 рублей

Безлимитные месячные пакеты на звонки и смс, а также на интернет «Тинькофф Мобайл» предлагает за 999 руб. каждый. Безлимитный доступ к социальным сетям обойдется в 59 руб., столько же стоят подключения к мессенджерам и к музыке, за видео-платформы придется заплатить на 100 руб. больше.

За базовый 200-минутный пакет звонков пользователям придется выложить 149 руб., столько же будет стоить еще и доступ в интернет на 2 ГБ. 600 минут разговоров обойдутся в 299 руб., такая же стоимость установлена на 7 ГБ интернета. Последние две опции — за 499 руб. можно приобрести как 1200-минутный пакет звонков, так и 15 ГБ трафика. SMS тарифицируются или по 2,9 руб. за штуку, или же можно заплатить 49 руб. за безлимит.

Безлимитные месячные пакеты на звонки и смс, а также на интернет «Тинькофф Мобайл» предлагает за p 999 каждый

USSD-команды оператор не поддерживает. Управлять своими тарифами можно с помощью приложения «Тинькофф Мобайл». В компании отмечают, что и оно, и приложение Тинькофф Банка работают даже при отключенном пакете интернета и при отсутствии денег на счету как дома, так и в роуминге.

В зарубежных поездках пользователям будет доступен пакет бесплатных входящих звонков, а интернет можно оплачивать или по дням, или пакетом на месяц. «Тинькофф Мобайл» может автоматически отключать весь фоновый трафик для экономии расходов.

Интернет в поездках можно оплачивать или по дням, или месячным пакетом

Также определен список из 10 стран, в которые звонить будет дешевле, чем в остальные. Это США, Китай, Великобритания, Германия, Израиль, Индия, Канада, Сингапур, Финляндия и Южная Корея. Минута разговора с абонентами из этих государств обойдется в 2,9 руб., для других стран — 29 руб.

Компания уже пообещала удваивать сумму первого платежа (размер бонуса не может превышать 3 тыс. руб.). При оформлении сим-карты для клиента автоматически создается виртуальная карта Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием. С ее помощью можно будет без комиссии оплачивать покупки со счета мобильного телефона, а если держать на карте более p1000, компания будет ежемесячно начислять на остаток 6% годовых.

Группа «Тинькофф» и Tele2 подписали договор о создании виртуального мобильного оператора (MNVO) в апреле этого года. А в минувший понедельник Tele2 объявила о создании собственной платформы MNVE (mobile virtual network enabler), которая дала возможность сторонним компаниям запускать виртуальные мобильные операторы на базе сети Tele2.

Сейчас в России виртуальные операторы занимают 2,6% рынка по количеству клиентов. По прогнозам аналитиков, этот показатель увеличится до 14−15% к 2022 г.