Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России

Российская доля рейтинга

В рейтинг 500 самых быстрорастущих высокотехнологических компаний в странах Европы, Африки и Ближнего Востока (ЕБВА), Deloitte Technology Fast 500 вошли две российские компании. Компания Boardmaps заняла 182 место, продемонстрировав рост на 693%. ITI Capital оказалось на 220 строчке с результатом 561%. Напомним, Deloitte составляет рейтинг, ориентируясь на финансовые показатели за последние четыре года, то есть в редакции 2017 г. учтена выручка компании за 2013-2016 финансовые годы.

По словам Ольги Табаковой, руководителя группы по оказанию услуг компаниям в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ «Делойт» СНГ, продемонстрированные обеими компаниями результаты особенно впечатляют на фоне экономической ситуации, в которой сейчас находится российский бизнес.

Напомним, в 2016 г. российский сайт объявлений Avito занял 171 место в рейтинге Deloitte, продемонстрировав рост на 621% и став единственным представителем России в списке. Следует также отметить, что в рейтинге Deloitte Technology Fast 500 за 2015 г. российские компании отсутствовали вовсе. В список 2014 г. также попала лишь одна компания из России: CTI заняла 459 место с показателем роста 363%. В 2012 г. Россия занимала в списке три позиции – это были компании «ЭР-Телеком», «Сервис Плюс» и «СТЭК.КОМ». В 2011 г. отечественным вендорам принадлежало четыре строчки рейтинга – их заняли компании «ЭР-телеком», «Лаборатория Касперского», «Россервис» и «Центр финансовых технологий».

Причины успеха

Председатель правления ITI Capital Павел Науменко отмечает, что высокими темпами роста выручки компания обязана своему уникальному ПО, диверсификации ассортимента и развитию международной инфраструктуры. Основанная в 2000 г., компания занимается разработкой брокерского ПО: торговой платформы MatriX и торгового терминала SmartX. ITI Capital предоставляет клиентам доступ к российским и зарубежным финансовым площадкам и оказывает экспертную поддержку по фондовым рынкам.

Россия нарастила свое присутствие в рейтинге самых быстрорастущих ИКТ-компаний

Генеральный директор ОАО «Дэшборд Системс», разработчика системы BoardMaps, Юрий Рябов видит причину успеха в «сложении творческих и интеллектуальных усилий» коллектива компании. Компания, основанная в 2011 г., занимается созданием ПО для коллегиальных органов управления. Первая версия BoardMaps появилась в 2012 г. Из заказчиков следует упомянуть «МТС», «Альфа-Банк», «Московский Кредитный Банк», «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», «ТрансКонтейнер», «Банк Возрождение», «КазМунайГаз» и «ТрансФин-М».

Лидеры рейтинга 2017 года

Первое место в рейтинге 500 самых быстрорастущих высокотехнологических компаний в регионе ЕБВА в 2017 г. занял британский сервис доставки еды Deliveroo, продемонстрировавший рост на 107117%. По словам гендиректора компании Уилла Шу (Will Shu), быстрые темпы роста были обеспечены за счет внедрения передовых технологий и гибкости условий труда, привлекательной для сотрудников. Шу также отмечает высокое качество еды в партнерских ресторанах, которое способствовало развитию сервиса по ее доставке. В дальнейшем компания планирует сфокусироваться на заказчиках, предложив им более широкий и более здоровой ассортимент.

Место в рейтинге Название компании Страна Категория Рост в %% 1 Deliveroo Великобритания ПО 107117 2 Lesara Германия Медиа 71981 3 Guide to Iceland Исландия ПО 30314 4 youAPPi Израиль Телеком 16230 5 Bloom & Wild Великобритания ПО 13818 6 Yotpo Израиль Телеком 8703 7 Kiwi.com Чехия ПО 7165 8 Deeper Литва Оборудование 7048 9 Prusa Research Чехия Оборудование 6910 10 Fingerprint Cards Швеция ПО 6858 182 BoardMaps (Dashboard Systems) Россия ПО 693 220 ITI Group (Itinvest) Россия ПО 561

Источник: Deloitte

На второй строчке рейтинга находится компания Lesara GmbH из Германии с показателем 71981%, за ней следуют Guide to Iceland из Исландии (30314%), youAPPi Ltd из Израиля (16230%) и Bloom & Wild из Великобритании (13818%). На местах с шестого по девятое расположились следующие компании: израильская Yotpo Ltd (8703%), чешская Kiwi.com s.r.o. (7165%), литовская Deeper (7048%) и чешская Prusa Research s.r.o. (6910%). На десятой строчке рейтинга находится лидер прошлогоднего списка, компания Fingerprint Cards AB из Швеции, показавшая рост на 6858%.

В рейтинге за 2017 г. предоставлены компании из 18 стран. Средний показатель роста значительно увеличился по сравнению с редакцией 2016 г.: теперь он составляет 1377% против 967%. Самый низкий показатель роста достигает 220%.

По словам Пола Салломи (Paul Sallomi), руководителя группы по работе с компаниями отрасли высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ международной сети «Делойт», редакция рейтинга за 2017 г. показывает, что вызванные развитием технологий «преобразования затронули все без исключения отрасли, оказав влияние и на потребителей, и на компании из различных секторов экономики». В нынешнем году рейтинг был составлен в 17 раз.

География и специализация

Из всех компаний, вошедших в рейтинг Technology Fast 500 в нынешнем году, 97 базируется во Франции. Эта страна уже 7 лет является лидером рейтинга Deloitte по количеству компаний. На втором месте находится Великобритания, где локализованы 92 бизнеса. За ними следуют страны Центральной Европы — там в общей сложности базируется 62 компании. Далее идут Нидерланды (50 компаний), Швеция (48), Германия (24), Финляндия (23), Турция (23), Бельгия (20) и Израиль (20).

При этом 334 компании из присутствующих в рейтинге занимаются разработкой ПО. Средний темп их роста составляет 1304%. 66 компаний относится к СМИ, в этом секторе средний темп роста равен 2107%. 22 компании представляют медико-биологические науки, демонстрируя средний рост на 786%. По 32 компании приходится на такие секторы как разработка аппаратного обеспечения и коммуникации. Средний темп роста составляет здесь 1104% и 1588% соответственно. Еще 14 компаний занимаются экологическими технологиями, показывая рост в среднем на 764%.