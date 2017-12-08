Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть»

АФК «Система» перешла в контратаку на «Роснефть». Корпорация требует взыскать с «Роснефти» убытки на сумму 330 млрд руб., якобы понесенные АФК «Системой» из-за исков «Роснефть».

АФК «Система» предъявила иск к «Роснефти» на 330 млрд рублей

АФК «Система» сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы против подконтрольной государству и возглавляемой Игорем Сечиным компании «Роснефть» и ее «дочки» «Башнефть». Сумма заявленных исковых требований составляет 330,5 млрд руб.

АФК «Система» обвинила ответчиков в том, что они осознанно совершали и продолжают совершать действия, направленные на их «незаконное обогащение» и разрушение акционерной стоимости истца. Это может привести к банкротству АФК «Система» и потерям для ее акционеров и кредиторов.

В связи с действиями «Роснефти, АФК «Система» решила защищать законные интересы себя, своих акционеров, партнеров и сотрудников. Корпорация просит суд удовлетворить иск о возмещении расходов. В то же время в АФК «Система» подтвердили намерение найти взаимоприемлемое решение конфликта, которое бы удовлетворило четные и объективные интересы всех его стороны и российской экономики в целом.

Каким образом была рассчитана сумма ущерба, в АФК «Система» не комментируют. В пресс-службе «Роснефти» к моменту публикации не ответили на вопросы CNews относительно иска «Системы».

Скандальная история владения «Башнефтью»

«Башнефть» была приватизирована в 1990-х годах, после чего перешла под контроль структур Урала Рахимова, сына занимавшего в то время пост президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова. АФК «Система» установила контроль над компанией в 2005-2009 гг.

«Роснефть», возглавляемая Игорем Сечиным, получила от АФК «Система» встречный иск на 330 миллиардов

Неприятности у АФК «Система» неожиданно начались в 2014 г. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной приватизации «Башнефти», в рамках которого основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков был взят под домашний арест. Также в суд был направлен иск об изъятии «Башнефти» в госсобственность.

После удовлетворения иска уголовное дело было прекращено. В 2016 г. «Роснефть» выкупила «Башнефть» у государства.

Однако в мае 2017 г. «Роснефть» неожиданно предъявила иск к АФК «Система» в Арбитражный суд Башкортостана на сумму 107 млрд руб. Позднее сумма иска была увеличена до 170 млрд руб. «Роснефть» утверждает, что АФК «Система» за время владения «Башнефтью» нанесла компании ущерб на соответствующую сумму.

В рамках данного иска был наложен арест на ряд принадлежащих АФК «Система», включая 31,8% акций оператора «Мобильные телесистемы» (МТС, АФК «Система» является его контролирующим владельцем).

В сентябре 2017 г. суд удовлетворил претензии «Роснефти» на сумму 136 млрд руб. АФК «Система» его обжалует. Буквально вчера, 7 декабря 2017 г., «Роснефть» и «Башнефть» предъявили новый иск к АФК «Система» на сумму 131,6 млрд руб – речь идет о сумме дивидендов, полученных АФК «Система» от «Башнефти». В «Роснефти» считают, что раз суд признал АФК «Система» незаконным владельцем «Башнефти», то эти деньги должны быть возвращены.

Таким образом, общая сумма исковых требований «Роснефти» к АФК «Система» составляет 301,6 млрд руб. Размер встречных требований АФК «Система» больше – 330,6 млрд руб.

Необходимо мировое соглашение

Ранее между сторонами обсуждалась возможность заключения мирового соглашения. Об этом же говорил и Президент России Владимир Путин. В «Роснефти» утверждают, что они наняли государственный «Российский фонд прямых инвестиций» для переговоров по данному вопросу, но достичь компромисса не удалось.

Представители АФК «Система», со своей стороны, говорят, что никаких конструктивных предложений по урегулированию споры не поступало, кроме ультимативных требований истцов выплатить им всю сумму.