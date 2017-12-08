19-летний москвич строит систему, которая «вернет интернету приватность»

Компания DeNet тестирует альфа-версию децентрализованного хостинга, который должен обеспечить владельцам сайтов большую безопасность данных, чем централизованный. Сеть будет сформирована из излишков мощностей, арендованных у пользователей всего мира. В отличие от защищенной сети Tor, сеть DeNet не требует специального браузера.

Сеть DeNet

Блокчейн-стартап DeNet приступил к тестированию первой версии своего сервиса децентрализованного веб-хостинга. Стартап намерен создать сеть равноправных узлов, работающую на блокчейне, в которой заказчики со всего мира смогут размещать свои данные. С этой целью платформа DeNet будет арендовать излишки вычислительных мощностей у компаний и частных пользователей, также по всему миру, и включать их в свою сеть.

Таким образом, данные заказчика будут храниться во всех уголках земного шара. Авторы проекта уверены, что децентрализованный хостинг будет безопаснее, чем централизованный — хакер не сможет взломать все компьютеры одновременно. Кроме того, DeNet обещает предложить более низкие цены, чем у провайдеров централизованного хостинга.

Защищенная сеть

При создании децентрализованной сети из арендованных излишков мощностей авторы проекта делают ставку на то, что около 90% из 3,5 млрд пользователей мира не используют ресурсы своих устройств полностью. Предположительно, это позволит DeNet создать обширную сеть равноправных узлов, а упомянутым 90% пользователей получить выгоду от сдачи мощностей в аренду.

Как поясняет автор проекта, все данные, размещенные в сети, будут зашифрованы. Фрагменты одного и того же файла будут храниться на разных устройствах. За счет этих двух приемов и будет достигнута повышенная защищенность данных. Кроме того, DeNet предполагает арендовать лишние мощности у майнеров. Майнеры используют контейнеры, которые сообщаются с внешним миром через виртуальные частные сети (VPN) и сквозное шифрование.

Идея децентрализованного хостинга DeNet принадлежит 19-летнему москвичу Денису Шелестову

По мнению разработчиков, сеть DeNet будет удобнее в использовании, чем, например, защищенная сеть Tor. В отличие от Tor, для работы с DeNet не нужно устанавливать специальный браузер, приложение или расширение. Сайт, размещенный в децентрализованной сети, будет выглядеть как любой другой интернет-ресурс.

Идейный вдохновитель

Идея децентрализованного хостинга принадлежит Денису Шелестову, 19 лет, который является главным техническим директором DeNet. Шелестов проживает в Москве, там же находятся другие участники команды. При этом компания готовит документы для регистрации в Гонконге. Кроме того, платформа планирует провести первичное предложение монет (ICO). По словам сооснователя и гендиректора проекта Рафика Сингатуллина, у DeNet уже есть частный инвестор, однако его имя не разглашается.

По словам Шелестова, каждый пользователь интернета уязвим уже потому, что это централизованная сеть. Информация, которая в нее попадает, больше не может считаться приватной, поскольку к ней имеют доступ спецслужбы и крупные компании. Шелестов мыслит децентрализованный хостинг как восстановление приватности в интернете. DeNet заявляет, что «не принадлежит отдельной стране» и «не сотрудничает с государственными структурами».

Шелестов отмечает, что начал задумываться о методах противодействия взломам сетей и другим хакерским атакам в возрасте 10 лет. Современное состояние интернета он сравнивает с системой всепроникающего наблюдения, описанный в романе Джорджа Оруэлла «1984». Свой первый веб-сайт Шелестов создал в возрасте 7 лет. К 14 годам oн овладел php, Pithon и С++, а в 16 лет впервые привлек инвестиции к собственному проекту.

Альфа-версия

DeNet отмечает, что над построением децентрализованной сети работают и другие компании, однако они, по словам авторов проекта, еще не достигли стадии тестирования продукта, у которого есть минимальная, но достаточная для работы функциональность (MinimumViable Product — MVP). Альфа-версия платформы предлагает распределенный статичный хостинг, то есть размещать в сети можно статические сайты и cdn.

Фактически, на данном этапе демонстрируется пригодность программной функциональности DeNet для работы с хостинг-провайдерами и клиентами. За этим должен последовать их постепенный перевод в децентрализованную сеть.