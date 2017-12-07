Впервые за 12 лет Ozon возглавил россиянин

Гендиректор Ozon Дэнни Перекальски покинул свой пост. Интернет-ритейлер возглавил Александр Шульгин, до недавнего времени руководивший «Яндексом» и занимавшейся выводом компании на IPO.

Из «Яндекса» в Ozon

Интернет-ритейлер Ozon.ru объявил о смене гендиректора. Вместо израильтянина Дэнни Перекальски этот пост занял россиянин Александр Шульгин, до недавнего времени руководивший «Яндексом».

Шульгин в 2007 г. стал финансовым директором российского представительства Coca Cola, в 2010 г. перешел на аналогичную позицию в «Яндекс». В числе прочего Шульгин принимал участие в состоявшемся в 2011 г. выходе на биржу (IPO) компании Yandex - головной структуры «Яндекса».

В 2014 г. Шульгин стал операционным директором российского «Яндекса», но недавно покинул этот пост.

Старший партнер группы фондов Baring Vostok Елена Иващеева сказала, что помнит совместную работу в «Яндексе» с Шульгиным (Barring Vostok входил в число крупнейших акционеров Yandex). Иващеева надеется, что опыт Шульгина пригодится Ozon в реализации «амбициозных планов на российском рынке электронной коммерции».

У нового главы Ozon есть опыт успешного IPO

«Опыт Александра в запуске и развитии новых бизнес-направлений в «Яндексе», вывода компании на IPO, глубокая рыночная и продуктовая экспертиза в интернет-индустрии – все это позволяет с оптимизмом смотреть на будущее проекта», - добавил президент фонда Sistema Venture Capital (управляет долей АФК «Система» в Ozon) Алексей Катков.

Новый гендиректор Ozon Александр Шульгин

Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын отмечает, что назначение Александра Шульгина может быть логичным в случае планов Ozon.ru по выходу на IPO. «Шульгину уже удалось успешно вывести на западную биржу локального конкурента Google, - говорит аналитик. - Гипотетический выход Ozon.ru на биржу также будет непростым: компания третий год генерирует убытки, испытывает серьезную конкуренцию со стороны китайских интернет-ритейлеров и российских офлайн-магазинов».

Первый россиянин-гендиректор за последние 12 лет

Дэнни Перекальски руководил ozon.ru с 2015 г. До этого компанией управляла француженка Маэль Гавэ, а еще ранее с 2005 г. гендиректором Ozon был швейцарец Бернар Люке.

Таким образом, впервые за последние 12 лет Ozon.ru возглавил россиянин. При этом Бернар Люке продолжает занимать пост президента компании.

Напомним, Ozon.ru был основан в 1998 г. Сейчас компания торгует 23 товарными категориями: от книг и товаров для мам до электроники и свежих продуктов питания. Ранее Дэнни Перекальски прогнозировал, что по итогам 2017 г. выручка компании вырастет на 40% по сравнению с показателем 2016 г. и составит 20 млрд руб. Размер убытка компании не разглашается.