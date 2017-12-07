Полюбившийся россиянам криптовалютный магазин обокрали на $60 млн

Криптовалютная платформа NiceHash сообщила о взломе своего биткоинового кошелька. Сумма выведенных хакерами средств не раскрывается, однако пользователи платформы оценивают потери более чем в $63 млн.

Взлом NiceHash

Кошелек платформы NiceHash, где майнеры могут за криптовалюту купить или арендовать вычислительные мощности для майнинга, был опустошен в результате хакерской атаки. Утром 6 декабря 2017 г. пользователи платформы начали жаловаться на исчезновение средств с их счетов на NiceHash — вскоре после того, как платформа остановила работу якобы по техническим причинам.

Пользователи сообщали на ресурсе Reddit, что потеряли связь с платформой прямо в процессе майнинга. Некоторые из них жаловались в соцсети Twitter, что их счета на NiceHash были опустошены дочиста. Это заставило майнеров предположить полный вывод средств из кошелька NiceHash. Клиенты платформы добывают преимущественно альткоины, меняя их впоследствии на биткоины. По данным ресурса SimilarWeb, 23% трафика платформы относится к России.

Ближе к вечеру того же дня руководство компании опубликовало в соцсетях официальное заявление, в котором признало факт кражи, однако не уточнило сумму похищенных средств, и не указало, какой процент этих средств принадлежит клиентам. Пользователи платформы предполагают, что в общей сложности было украдено 4736 биткоинов стоимостью более $63 млн. Они основывают свои выводы на количестве монет в недавно созданном биткоиновом кошельке, который может принадлежать хакеру.

Из кошелька платформы NiceHash было украдено более $63 млн

Напомним, владельцы биткоинов могут сохранять анонимность, однако количество средств в кошельках видно пользователям интернета. NiceHash сообщила, что уведомила правоохранительные органы об инциденте, по факту кражи было начато расследование. В связи со взломом платформа приостановила работу на 24 часа.

Кража Tether

Инцидент с NiceHash — не единственная крупная кража криптовалюты за последнее время. В ноябре команда разработчиков криптовалюты Tether объявила о краже монет на сумму $30,95 млн. Кража была совершена 19 ноября посредством хакерской атаки. Злоумышленник взломал кошелек Tether Treasury, где хранились токены типа USDT, и перевел их на неавторизованный биткоиновый адрес. Инцидент с Tether вызвал резкое падение курса биткоина — он просел на 5,4%.

Tether — это криптовалюта, созданная на базе протокола Omni Layer, который располагается поверх блокчейна биткоина. Особенность валюты заключается в том, что она использует токены USDT, каждый из которых гарантирован долларом США и стоит всегда $1. Иногда Tether называют криптодолларом. По данным ресурса Coinmarketcap.com, рыночная капитализация криптовалюты составляет $673 млн, что позволяет ей занимать 19 место в списке самых крупных криптовалют мира.

Ограбление Bithumb

В июле 2017г. пользователи южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb лишились миллиардов вон, что соответствует миллионам долларов, в результате хакерской атаки на компьютер работника биржи. Bithumb является самой крупной площадкой для операций с криптовалютами в Южной Корее и четвертой по величине в мире.

В конце июня 2017 г. неизвестные хакеры взломали компьютер одного из сотрудников Bithumb, после чего в их распоряжении оказались данные 31,8 тыс. пользователей биржи, то есть около 3% от их общего числа. Украденные данные включали имена, номера телефонов и адреса электронной почты клиентов. Биржа подтвердила факт взлома, заявив при этом, что пользователям ничего не угрожает, так как атака не была направлена на их кошельки.

Некоторое время спустя клиенты начали жаловаться на исчезновение крупных сумм из кошельков. Судя по сообщениям, процитированным в корейских СМИ, средства выводились с помощью фишинга. Один пользователь обнаружил пропажу 10 млн вон (около $8700) в биткоинах после подозрительного телефонного звонка. Звонивший представился сотрудником Bithumb и попросил назвать пароль, который биржа выслала клиенту на е-мейл. Пользователь выполнил просьбу, вскоре после этого средства были выведены с его счета. Еще один клиент утверждает, что из его кошелька пропало около 1,2 млрд вон ($1,04 млн).