Власти пригрозили россиянам уголовной ответственностью за майнинг биткоинов

В России готовится закон, в котором может быть предусмотрена уголовная ответственность за эмиссию криптовалют для использования их при расчетах, или вместо рубля для уклонения от налогов.

Заявление Моисеева

Эмиссия криптовалют с целью использования их при расчетах может стать в России уголовно наказуемым деянием. Об этом со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева сообщает «Интерфакс». По словам чиновника, соответствующие положения могут появиться в грядущем законе о криптовалютах.

«Наказания будут разными, в основном, административными, но в случае, если кто-то специально организовал криптовалюту с целью каких-то расчетов, то будет уголовное наказание», — приводит слова Моисеева «Интерфакс».

К уголовному наказанию правосудие будет прибегать в тех случаях, когда криптовалюта выпускается для осуществления расчетов в крупных размерах, уточнил замминистра. Кроме того уголовно наказуемо будет построение финансовой пирамиды, а также эмиссия криптовалют с целью использования их вместо рубля ради уклонения от налогов.

По словам чиновника, на рассмотрение будут поданы два законопроекта. В одном речь будет идти о криптовалютах и денежных суррогатах, второй будет предназначен для регулирования майнинга, реестров и других технологий в этой сфере. Ряд поправок будет внесен в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Замминистра финансов предупредил о грядущей уголовной ответственности за эмиссию криптовалют

Замминистра отметил, что, согласно конституционному принципу, все расчеты в России следует производить в рублях. В настоящий момент за нарушение этой нормы не полагается наказание. Моисеев пообещал, что это будет исправлено, и в законодательстве появятся разные меры ответственности за различную степень нарушения данного принципа.

Налог на майнинг

Ранее CNews писал, что Президент России Владимир Путин утвердил несколько поручений, определивших будущее криптовалют в стране. Согласно одному из них, до 1 июля 2018 г. правительству и Центробанку предстоит узаконить майнинг криптовалют как некоторый вид производства, которое основано на принципах криптографии в среде распределенных реестров. Процесс такого производства будет регламентирован, а организации, занимающиеся им, должны будут соответствовать определенным требованиям. Майнеры должны будут регистрироваться в качестве хозяйствующих субъектов. Кроме того, майнинг будет облагаться налогом.

Согласно другому поручению, в законодательство предполагается внести изменения, которые отрегулируют механизм первичного предложения монет (ICO), то есть публичного привлечения средств в обычных и цифровых валютах с помощью размещения токенов по аналогии с акциями. Кроме того, в законодательстве появятся определения таких явлений как распределенный реестр, цифровой аккредитив, цифровая закладная, криптовалюта, токен, смарт-контракт, а также других цифровых технологий, используемых в финансовом секторе. Формулироваться эти определения будут с учетом того, что рубль в России является единственным законным платежным средством.

Позиции чиновников

Напомним, ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщал о скором появлении в России собственной облагаемая налогом криптовалюты. Если владелец цифровых монет не раскрывает способ их приобретения, он будет вынужден платить налог в размере 13% при обмене их на обычные рубли, отмечал Никифоров. Такой же процент будет удерживаться с разницы, которую получает пользователь при покупке или продаже крипторубля.

Против использования криптовалют в качестве платежного средства выступает Эльвира Набиуллина, отражая тем самым официальную позицию Центробанка. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает криптовалюты финансовым «пузырем». Минфин выступает за регламентирование деятельности майнеров, полагая что добычей монет должны заниматься только зарегистрированные юрлица или частные предприниматели. Сайты, содержащие инструкции по майнингу или принадлежащие майнерам, Центробанк, Генпрокуратура и Минкомсвязи в разное время предлагали заблокировать.

Статус криптовалют в России

Также недавно стало известно, что одним из положений российского закона о криптовалютах может стать запрет для физлиц покупать монеты на сумму свыше 600 тыс. руб. Пока неясно, должны ли будут покупатели соответствовать каким-то другим требованиям. Власти были намерены организовать IСO по краудфандинговой модели, поскольку IPO как таковые сложно регулировать.

В конце августа CNews писал, что Минфин России собирается ввести запрет на покупку криптовалют частными лицами. Об этом тоже сообщил Моисеев. По его словам, криптовалюты будут рассматриваться как финансовые активы, и купить их будет можно только через Московскую биржу. Приобрести монеты смогут только квалифицированные инвесторы, их продажа будет контролироваться Росинфомониторингом.