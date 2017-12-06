Немцы принимают закон о повсеместном внедрении бэкдоров для удобства полиции

В Германии вскоре начнется рассмотрение законопроекта, согласно которому производители любых электронных устройств обязаны будут встроить в свои разработки бэкдоры специально для правоохранительных органов. Пока законопроект выглядит чересчур одиозным.

Бэкдоры должны быть везде

Власти Германии готовят законопроект, обязывающий всех производителей электронных устройств встраивать в свои изделия бэкдоры для правоохранительных органов. Речь идет обо всех современных устройствах, от «умных» автомобилей до смартфонов и «интернета вещей».

Первое рассмотрение законопроекта намечено уже на эту неделю.

Как заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мэзьер (Thomas de Maiziere), правоохранительные органы, расследовавшие террористические атаки последних месяцев, постоянно сталкиваются с проблемами, источниками которых оказываются «умные» устройства.

Например, «умные» автомобили немедленно сигнализируют своим владельцам о любых попытках воздействия на них; протоколы шифрованной связи в смартфонах не позволяют посторонним получать доступ к переписке.

Это полицейским очень не нравится, и далеко не только в Германии.

В Германии начинается рассмотрение законопроекта, по которому производители любых гаджетов

будут обязаны встраивать бэкдоры специально доступа правоохранительных органов

Министр внутренних дел ФРГ заявил, что у производителей электроники якобы есть «юридическое обязательство» оснащать свои разработки бэкдорами специально для правоохранительных органов. Он также выразил пожелание, чтобы ИТ-отрасль предоставила властям свои «программные протоколы» для дальнейшего анализа. В законопроекте есть соответствующее положение, и оно позволит властям Германии требовать, чтобы коммерческие компании раскрывали все подробности используемого ими шифрования.

Этим законопроект не ограничивается. Он также предполагает предоставить властям Германии право удаленно взламывать любой компьютер «в случае кризиса».

Всесторонняя слежка глобальный тренд

Эксперты, ознакомившиеся с текстом законопроекта, указывают, что отдельные его положения по сути предоставляют властям ФРГ право на перехват любого трафика в Сети. По сути речь идет о практике тотального надзора и полного исчезновения конфиденциальности в сетевых коммуникациях. А это означает, что между возможностью широчайших злоупотреблений и фактическим их совершением будет одна лишь добрая воля правоохранителей.

«На сегодняшний день это глобальный тренд, - отмечает Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Силовые структуры по всему миру говорят, что протоколы шифрования им сильно мешают, и с разной степенью бесцеремонности стремятся этот барьер устранить. В данном случае, однако, не стоит ожидать, что законопроект будет принят в своем нынешнем виде. Скорее всего, самые одиозные его положения были вписаны именно в расчете на будущий «торг» в законодательных органах Германии. Однако сама по себе тенденция борьбы с конфиденциальностью - даже и из самых благих намерений - вызывает серьезную тревогу.

Тенденция действительно носит глобальный характер. Впору даже говорить о скоординированных усилиях: законопроекты о бэкдорах «для компетентных лиц» пытаются продвигать в Великобритании и Франции, за право доступа к шифрованным коммуникациям бьются силовые органы США.

Функционеры Евросоюза ранее говорили, что не дадут хода законопроектам о бэкдорах для шифрованных коммуникаций, однако в марте 2017 г. Еврокомиссия поддержала проект о предоставлении полиции и спецслужбам бэкдоров в сервисах мгновенного обмена сообщениями - WhatsApp, Telegram, Signal и других.