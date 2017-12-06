Apple готовит к выпуску гигантский iPhone

Аналитики предсказывают, что в 2018 г. Apple выпустит iPhone с диагональю экрана 6,5 дюйма. Это будет необычно крупный для Apple смартфон — диагональ экрана нынешнего iPhone X составляет всего 5,8 дюйма.

Гигантский iPhone

В 2018 г. компания Apple выпустит три новых модели iPhone, причем одна из них, похожая на iPhone X, будет иметь дисплей с диагональю 6,5 дюйма. Такой прогноз представили аналитики крупнейшей брокерской компании Nomura в сообщении, адресованном инвесторам. Информация была почерпнута из сети поставок Apple.

Аналитики полагают, что две модели из трех будут оснащены OLED-экранами, третья модель получит LCD-дисплей. Одна из OLED-моделей получит экран с диагональю 5,8 дюйма, как у нынешнего iPhone X, а другая — 6,5 дюйма, то есть устройство будет необычно крупным для смартфонов Apple. Кроме того, этот крупный iPhone будет рассчитан на две SIM-карты.

В целом две новые OLED-модели 2018 г. будут базироваться на iPhone X, считают аналитики Nomura. Напомним, iPhone X стал первым iPhone, в котором был использован OLED-дисплей. В новинках будет применяться система камер True Depth, с помощью которой происходит распознавание лица пользователя, причем она не претерпит существенных изменений. Однако Apple, скорее всего, добавит в конфигурационный ряд устройство с объемом хранилища 512 ГБ. Тыловая камера iPhone не получит каких-либо 3D-особенностей в 2018 г.

Две новые OLED-модели смартфонов Apple будут базироваться на iPhone X

Третий iPhone будет оснащен менее дорогим LCD-экраном, однако и этот экран будет практически безрамочным. Кроме того, устройство получит систему распознавания лиц. При этом его стоимость прогнозируется где-то между $650 и $900. У тыловой камеры этой модели будет только одна линза. Смартфон также будет лишен технологии Force Touch, которая позволяет аппарату распознать силу нажатия на экран. Сборкой аппарата займутся компании Pegatron и, возможно, Wistron, а не Hon Hai, которая собирает более дорогие iPhone и является сейчас единственным сборщиком iPhone X.

Другие прогнозы

Прогноз аналитиков Nomura отчасти пересекается с другими предсказаниями относительно модельного ряда iPhone в 2018 г. В частности, он не противоречит мнению, что Apple выпустит два новых iPhone с OLED-дисплеями и в корпусах из нержавеющей стали. Такого убеждения придерживается аналитик инвестиционной компании KGI Securities Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими прогнозами относительно продукции Apple, поскольку он имеет дело с цепочкой поставок компании в Азии.

Корпус iPhone X получил металлическую рамку по периметру дисплея. В общей сложности количество металлических элементов достигает четырех. Куо уверен, что в следующих моделях количество металлических частей увеличится. При этом корпус будет специально модифицирован для лучшей передачи данных.

Помимо этого, Куо сделал еще несколько предположений относительно характеристик и внешнего вида следующих iPhone. По его мнению, технология идентификации пользователя по отпечатку пальца Touch ID будет во всех новых моделях заменена распознаванием лица Face ID. Это изменение может коснуться и iPad Pro.

Как и аналитики Nomura, Куо полагает, что в 2018 г. у основной камеры нового iPhone не планируется возможностей по распознаванию трехмерных объектов, несмотря на то, что потребители этого ожидают.