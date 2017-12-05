За год россияне потратят на дронов больше миллиарда

Стоимость воздушных дронов, проданных в России с января по сентябрь 2017 г., составляет 850 млн руб. По итогам года этот показатель превысит 1 млрд руб. Владельцы дронов либо покупают недорогие устройства и используют их для развлечений, либо приобретают высококлассную технику для профессиональной съемки.

Рынок дронов

За первые девять месяцев 2017 г. в России было куплено порядка 57 тыс. воздушных дронов, что на 84% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Общая стоимость купленных летательных аппаратов составила 850 млн руб., что на 65% больше прошлогоднего показателя. К таким выводам пришла сеть магазинов электроники и бытовой техники «М.Видео», оценившая состояние рынка дронов.

По словам руководителя департамента «Развлечения и Фото/Видео» «М.Видео» Олега Резникова, по итогам всего 2017 г. стоимость проданных в России воздушных дронов превысит 1 млрд руб. «В перспективе рынок будет расширяться, в том числе, за счет моделей с новым функционалом, например, интеграции дронов и очков виртуальной реальности», — полагает Резников. По его словам, четверть проданных дронов приходится на долю «М.Видео», причем динамика продаж в сети в 1,5 выше, чем по рынку в целом.

Какие дроны покупаются

По данным «М.Видео», средняя цена дрона в январе-сентябре нынешнего года составила 14,8 тыс. руб, показав годовой спад на 6%. 77% проданных дронов представляют собой модели стоимостью до 7 тыс. руб., 7% покупок совершается в ценовом сегменте от 7 до 14 тыс. руб., еще 2% — от 14 до 28 тыс. руб. Около 14% покупателей приобретают модели дороже 30 тыс. руб. Наибольший рост продаж, если сравнивать с предыдущим годом, наблюдается самой низкой и самой высокой ценовой категории.

Недорогие дроны Hubsan набирают популярность на российском рынке

При этом 46% россиян приобретают дроны, которые способны снимать HD — продажи в этом сегменте продемонстрировали годовой рост в два раза. 9% покупателей предпочитают съемку 4К, в этой категории продажи также увеличились вдвое. Около 8% потребителей, как и в 2016 г., выбрали съемку Full HD.

Лидеры рынка

Лидеры рынка дронов не поменялись с 2016 г., это по-прежнему компании Syma, Pilotage и DJI. На их долю приходится в общей сложности 70% продаж, если говорить о количестве устройств, и 86%, если говорить об их стоимости.

Активный рост на рынке демонстрируют бренды Pilotage, DJI и Hubsan. По словам Резникова, покупатели в основном делятся на тех кому дрон нужен для развлечений, и тех, кто намерен использовать его для профессиональной съемки. Первые обычно ищут простое недорогое устройство, которое не нуждается в регистрации. Среди этих потребителей становятся все более популярными дроны от Pilotage и Hubsan. За первые девять месяцев 2017 г. их продажи показали годовой рост в 3-5 раз.

Вторая группа потребителей предпочитает дорогие модели, позволяющее вести съемку в разрешении 4К и имеющие функцию следования. В этой категории по-прежнему лидирует DJI.