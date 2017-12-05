Россельхознадзор обвинил «Пепси-Колу» в хакерской атаке

Россельхознадзор утверждает, что в распоряжении компании PepsiCo имеется внутренний документ надзорного органа, который мог быть получен путем хакерской атаки. Документ содержит лабораторные результаты по производителям молочной продукции. Компания отрицает наличие у нее такой бумаги.

Заявление Россельхознадзора

Россельхознадзор подозревает американского производителя продуктов питания PepsiCo в совершении хакерской атаки на сети российского ведомства с целью получения секретной информации. Как пояснила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в распоряжении PepsiCo оказался внутренний документ ведомства, владение которыми является незаконным. В документе были представлены результаты лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний.

Документ дал PepsiCo конкурентное преимущество в борьбе с российскими компаниями, поскольку обеспечил возможность подготовиться к контрольным мероприятиям со стороны Россельхознадзора, передает слова Мелано «Интерфакс». Надзорное ведомство усматривает в этом коммерческий шпионаж и намеревается в ближайшее время сообщить об инциденте в правоохранительные органы.

Как узнали о документе

Документ, о котором идет речь, был продемонстрирован вице-президентом компании PepsiCo по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергеем Глушковым, утверждает Россельхознадзор. На нем есть пометка «Для служебного пользования». Копия документа была представлена Глушковым на встрече представителей Национального союза производителей молока (Союзмолоко) с руководством Россельхознадзора.

Внутренний документ Россельхознадзора мог дать компании PepsiCo конкурентное преимущество

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора Татьяна Балагула свидетельствуют наличие у Глушкова этой бумаги. Внутренняя проверка, проведенная надзорным ведомством среди сотрудников, показала, что документ не отправлялся в PepsiCo.

Диалог сторон

После этого Россельхознадзор попросил старшего управляющего по взаимодействию с органами государственной власти PepsiCo Россия Дмитрия Третьякова разъяснить, кем и когда был передан в компанию документ, а также пояснить, зачем PepsiCo собирает внутреннюю служебную информацию ведомства.

Вскоре после этого PepsiCo заявила, что никаких запросов, касающихся служебной переписки Россельхознадзора, не получала, и никаких документов с пометкой «Для служебного пользования» руководству ведомства не показывала. Сделавший это заявление Глушков также отметил, что PepsiCo, как и выкупленная ею в 2011 г. российская «Вимм-Билль-Данн», работают с госорганами исключительно в правовом поле.

PepsiCo в мире и в России

PepsiCo — это американская транснациональная компания, созданная в 1965 г. путем объединения The Pepsi Cola Company, производителя всемирно известного напитка «Пепси-Кола», и компании Frito Lay. Компания производит безалкогольные напитки и продукты питания. Основным рынком для PepsiCo является американский, однако Россия входит в число важнейших рынков наряду с Мексикой, Бразилией, Канадой и Великобританией.

PepsiCo владеет более чем 40 производствами в России, после того как в 2008 г. выкупила за $1,4 млрд производителя соков «Лебедянский», а в 2011 г. — производителя соков и молочной продукции «Вимм-Билль-Данн». На российском рынке PepsiCo представлена брендами «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо» и другими.